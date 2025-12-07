Đàm phán kế hoạch hòa bình giữa Mỹ và Ukraine không có đột phá

Mỹ và Ukraine tuyên bố tiếp tục đàm phán về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất (Ảnh: AFP).

Cả giới chức Mỹ và Ukraine đều khẳng định các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất diễn ra trong 3 ngày qua rất hiệu quả và mang tính xây dựng, song không có kết quả đột phá.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã tham gia một cuộc gọi “rất thực chất và mang tính xây dựng” với các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, trong khuôn khổ ngày đàm phán thứ ba tại Florida hôm 6/12.

“Ukraine cam kết tiếp tục làm việc một cách trung thực với phía Mỹ để mang lại hòa bình thực sự”, ông Zelensky chia sẻ trên Telegram, bổ sung rằng 2 bên đã thống nhất “về các bước tiếp theo và định dạng của các cuộc đàm phán với Mỹ”.

Trong ngày 5/12, các quan chức Mỹ và Ukraine “đã đồng ý về khuôn khổ các sắp xếp an ninh và thảo luận các năng lực răn đe cần thiết để duy trì một nền hòa bình bền vững”.

Đặc phái viên Witkoff cho biết: “Cả 2 bên đều đồng ý rằng tiến bộ thực sự hướng tới bất kỳ thỏa thuận nào đều phụ thuộc vào việc Nga sẵn sàng thể hiện cam kết nghiêm túc đối với hòa bình lâu dài, bao gồm các bước hướng tới giảm leo thang và chấm dứt đổ máu”.

Tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay ông sẽ gặp ông Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở London vào ngày 8/12 để “đánh giá” các cuộc thương lượng về kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này cùng người Mỹ để cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh, điều mà nếu thiếu thì không thể có hòa bình mạnh mẽ và lâu dài”, Tổng thống Pháp viết trên X. Ông bổ sung: “Chúng ta phải tiếp tục gây áp lực lên Nga để buộc họ lựa chọn hòa bình”.

Trước cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine ngày 6/12, Nga đã phóng hơn 700 máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine trong đêm, nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu như các hạ tầng năng lượng và đường sắt, gây ra mất nhiệt và nước sạch diện rộng.

“Mục tiêu chính của các cuộc tấn công này, một lần nữa, là các cơ sở năng lượng”, ông Zelensky nói.

Như những đợt tấn công trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã nhắm vào “các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine và các cơ sở năng lượng hỗ trợ những doanh nghiệp này”, đồng thời nói thêm rằng “tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng”.

Các cuộc đàm phán diễn ra giữa đại diện của Kiev và Washington diễn ra sau khi ông Witkoff và ông Kushner gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ngày 2/12, với việc Moscow bác bỏ một số phần trong đề xuất của Mỹ.

Kế hoạch ban đầu của Washington nhằm chấm dứt xung đột bao gồm việc Ukraine nhượng lại lãnh thổ mà Nga chưa thể giành được trên chiến trường, để đổi lấy những lời hứa an ninh thấp hơn mong muốn của Kiev về việc gia nhập NATO.

Tuy nhiên, bản chất của các bảo đảm an ninh mà Ukraine có thể nhận được đến nay vẫn còn mờ mịt, ngoài kế hoạch ban đầu nói rằng các tiêm kích bảo vệ Kiev có thể được bố trí tại Ba Lan.

Kế hoạch của Mỹ đã trải qua nhiều bản thảo kể từ khi lần đầu xuất hiện vào tháng 11.

Ông Witkoff và ông Kushner từng hy vọng thuyết phục Nga hợp tác, nhưng họ đã rời Moscow mà không có thỏa thuận.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/12 nói rằng ông Witkoff và ông Kushner đã có một cuộc gặp “khá tốt” với ông Putin, khẳng định họ có “ấn tượng mạnh mẽ” rằng Nga muốn chấm dứt xung đột

Về phần mình, ông Putin cho biết, các cuộc đàm phán “phức tạp” nhưng ông muốn tương tác với kế hoạch của Tổng thống Mỹ “hơn là cản trở nó”.

Cùng lúc đó, quân đội Nga đang tiếp tục tiến lên dọc chiến tuyến, đối đầu với lực lượng Ukraine bị thiếu hụt cả về hỏa lực lẫn quân số.