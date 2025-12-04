Tổng thống Trump: Tổng thống Putin muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 3/12 cho biết các nhà đàm phán Mỹ, gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner - đã có cuộc gặp khá tốt đẹp với Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow đầu tuần này.

"Tôi không biết Điện Kremlin đang làm gì. Nhưng tôi có thể nói rằng họ đã có một cuộc gặp khá tốt đẹp với Tổng thống Putin", người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Ông Trump cũng nhấn mạnh Tổng thống Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

"Ông ấy muốn chấm dứt chiến tranh. Đó là ấn tượng của họ (các nhà đàm phán Mỹ). Họ có ấn tượng rằng ông ấy muốn chiến tranh kết thúc. Tôi nghĩ ông ấy muốn quay lại với cuộc sống bình thường hơn", Tổng thống Mỹ nói về nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Trump tin rằng Tổng thống Putin muốn giao thương với Mỹ hơn là tiếp tục cuộc xung đột khiến hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng mỗi tuần.

"Tôi nghĩ họ muốn giao thương với Mỹ, thay vì mất hàng nghìn binh sĩ mỗi tuần. Họ có ấn tượng rất mạnh mẽ rằng ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Trump nói thêm.

Sau chuyến đi tới Moscow, ông Witkoff và ông Kushner đã thông báo cho Tổng thống Trump về cuộc họp với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin liên quan đến nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, phía Mỹ không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc họp vì lý do an ninh.

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, tuyên bố không có thỏa hiệp nào được đạt được tại cuộc họp ở Moscow. Ông nói thêm rằng có những điểm trong kế hoạch hòa bình của Mỹ mà Nga sẵn sàng đồng ý, nhưng cũng có những điểm mà Moscow không thể chấp nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ là hiệu quả, đồng thời xác nhận bước tiếp theo trong tiến trình thúc đẩy kế hoạch hòa bình sẽ là một cuộc họp giữa phái đoàn Ukraine và các đại diện của Mỹ.

Theo Tổng thống Ukraine, các bên liên quan và các đối tác vẫn duy trì liên lạc thường xuyên, vì vậy trong những ngày tới, phía Ukraine mong đợi những thông tin cập nhật về các cuộc họp, liên lạc và đàm phán.

"Mọi việc đang diễn ra khá hiệu quả. Tại các cuộc họp ở Geneva và Florida, Ukraine đã được lắng nghe và ghi nhận. Và điều này rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục. Chỉ khi nào lợi ích của Ukraine được quan tâm, một nền hòa bình mới có thể đạt được", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng thế giới hiện nay rõ ràng cảm nhận được khả năng chấm dứt chiến tranh, và do đó, hoạt động ngoại giao gia tăng phải được hỗ trợ bằng sức ép lên Nga.

Tổng thống Zelensky lưu ý rằng sự tham gia hiệu quả của châu Âu vào việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như đảm bảo an ninh sau chiến tranh, là rất quan trọng ở giai đoạn này.

Trước đó, Tổng thống Zelensky ngày 2/12 tuyên bố Ukraine đang tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết khi các cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực.

Tổng thống Zelensky cho biết ông không thể tiết lộ toàn bộ chi tiết của kế hoạch hòa bình, nhưng đã nêu ra 3 vấn đề chính và "nhạy cảm nhất", gồm vấn đề lãnh thổ, việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, và đảm bảo an ninh cho Ukraine từ Mỹ, châu Âu cũng như các quốc gia khác.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 3/12 cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ để đạt được thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Ông cho biết Tổng thống Nga chấp nhận một số ý tưởng từ phía Mỹ về vấn đề Ukraine.

Theo người phát ngôn, Moscow mong muốn Washington sẽ giữ kín về tiến trình đàm phán để có thể đạt được tiến triển.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga. Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch này không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại. Mỹ sau đó tiếp tục đàm phán với cả Nga và Ukraine để hoàn thiện bản kể hoạch hòa bình.