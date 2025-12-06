Mỹ, Ukraine công bố kết quả tham vấn kế hoạch hòa bình

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: X).

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov ngày 5/12 cho biết, trong 2 ngày qua, phái đoàn Ukraine và Mỹ đã có "các cuộc thảo luận mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy một lộ trình đáng tin cậy hướng tới nền hòa bình bền vững và công bằng cho Ukraine”.

Phái đoàn Ukraine gồm ông và Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov trong khi đại diện của Mỹ gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner.

Ông Umerov nhấn mạnh, ưu tiên của Ukraine tập trung vào một thỏa thuận bảo đảm bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia của Ukraine, bảo đảm an toàn cho người dân Ukraine và thiết lập nền tảng ổn định cho một tương lai dân chủ thành công.

Hai bên đã thảo luận về kết quả cuộc gặp gần đây giữa Mỹ và Nga, cũng như các bước có thể dẫn tới việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Cả hai bên nhấn mạnh tiến triển thực sự hướng tới bất kỳ thỏa thuận nào đều phụ thuộc vào việc Nga sẵn sàng thể hiện cam kết thực chất đối với hòa bình lâu dài, đặc biệt là bằng các bước đi hướng tới giảm leo thang và chấm dứt đổ máu”, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho biết.

Theo ông Umerov, các phái đoàn cũng xem xét một “Chương trình Phát triển Tương lai” nhằm hỗ trợ tái thiết Ukraine hậu chiến, các sáng kiến kinh tế chung giữa Mỹ và Ukraine, và các dự án phục hồi dài hạn.

Ông cho biết, 2 bên sẽ tiếp tục thảo luận trong ngày hôm nay 6/12.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng viết trên mạng xã hội X rằng 2 bên đã thảo luận về kết quả cuộc gặp gần đây giữa Mỹ và Nga về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông cho hay, Mỹ và Ukraine cũng đã thống nhất về khuôn khổ các dàn xếp an ninh và bàn luận về những biện pháp răn đe cần thiết để duy trì hòa bình lâu dài.

“Phía Mỹ và Ukraine nhấn mạnh chấm dứt xung đột và các bước đi đáng tin cậy hướng tới ngừng bắn và giảm leo thang là cần thiết để ngăn chặn xung đột tái diễn và để triển khai kế hoạch tái thiết toàn diện của Ukraine, vốn được thiết kế để đưa đất nước trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn trước”, ông Witkoff viết.

Đây là cuộc gặp thứ sáu giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine trong vòng 2 tuần qua trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách thúc đẩy một kế hoạch hòa bình giữa Kiev và Moscow.

Vào tháng 11, Mỹ đã trình bày một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tài liệu này được cho là soạn thảo bởi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.

Phiên bản ban đầu của kế hoạch gồm 28 điểm, nhưng một số điểm trong đó lại rất có lợi cho Nga. Vì lý do này, các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã tổ chức các cuộc họp tại Geneva và Miami để sửa đổi tài liệu và làm cho nó phù hợp hơn với Kiev.

Hôm 2/12, hai ông Witkoff và Kushner đã đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tài liệu đã được cập nhật.

Sau 5 giờ đàm phán, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết, cuộc thảo luận hiệu quả, mang tính xây dựng. Ông cho biết chưa đạt được thỏa hiệp nào, nhưng các bên sẵn sàng tiếp tục làm việc.