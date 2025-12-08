Ukraine tăng tốc đàm phán, thỏa thuận hòa bình đã gần kề

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Vào ngày 6/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner. Đây là các thành viên của nhóm đang làm việc để chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

Trước đó, ông Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng và trưởng đoàn đàm phán Ukraine, cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã thông báo về tiến triển của các cuộc đàm phán liên quan đến kế hoạch hòa bình do phía Ukraine và Mỹ đề xuất.

Vào ngày 8/12, nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến ​tiếp tục gặp các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức tại London. Các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ.

Tổng thống Ukraine đã đến Paris vào ngày 1/12 để hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về con đường chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Chuyến thăm Pháp của Tổng thống Zelensky diễn ra sau các cuộc hội đàm giữa các quan chức Ukraine và Mỹ tại Florida (Mỹ).

Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc đàm phán với các đại diện của Mỹ về kế hoạch hòa bình diễn ra mang tính xây dựng.

"Các đại diện của Mỹ nắm rõ lập trường cơ bản của Ukraine. Cuộc trò chuyện mang tính xây dựng, mặc dù không hề dễ dàng", ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video vào tối 7/12.

Các cuộc đàm phán liên tiếp diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ đưa ra những tín hiệu tích cực về khả năng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự đang rất gần.

Ông cho rằng, việc hoàn tất thỏa thuận phụ thuộc vào hai vấn đề chính còn tồn đọng: Tương lai của Donbass và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Trong phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan tuần trước, ông Kellogg nói rằng những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang ở trong “10m cuối cùng”. Ông thừa nhận đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất.

“Nếu chúng ta giải quyết được hai vấn đề đó, tôi nghĩ những thứ còn lại sẽ vận hành khá ổn”, ông Kellogg nói.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng cho rằng Ukraine và Nga đang hướng tới “gần hơn bao giờ hết” một thỏa thuận hòa bình, với nỗ lực phối hợp đang được tiến hành và có sự tham gia tích cực của Washington.

“Chúng ta đang tiến gần hòa bình hơn bao giờ hết”, ông Whitaker phát biểu tại Diễn đàn Doha 2025 ở Qatar, khi được hỏi về thời điểm có thể ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga.

Ông Whitaker xác nhận rằng kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hiện đã được chia thành 4 nhánh riêng biệt. NATO và Liên minh châu Âu đang làm việc độc lập với tiến trình hòa bình tại Ukraine và độc lập với các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Ukraine.

Đầu tuần trước, Đặc phái viên Mỹ Witkoff và doanh nhân Kushner đã đến Moscow để thảo luận các hướng khả thi nhằm đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin gọi các cuộc đàm phán là “cần thiết” và “hữu ích” nhưng bác bỏ một số phần trong đề xuất của Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng các nhà đàm phán rời Moscow với sự tự tin rằng cả hai bên đều muốn chấm dứt xung đột.

Theo Tổng thống Trump, các nhà đàm phán Mỹ đã có các cuộc thảo luận hiệu quả tại Moscow với Tổng thống Nga. Ông nhấn mạnh rằng cuộc gặp “thành công” và để lại ấn tượng tích cực cho phái đoàn.