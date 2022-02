Tổng thống Putin ra "tối hậu thư" cho Mỹ, NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

"Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh việc Mỹ và NATO phải xem xét các yêu cầu của Nga về đảm bảo an ninh và đáp ứng các yêu cầu đó một cách cụ thể và thực chất", Điện Kremlin cho biết sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 20/2.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã nói với Tổng thống Macron rằng các nước NATO tiếp tục "trang bị vũ khí hiện đại cho Ukraine" nhằm "thúc đẩy Kiev giải quyết vấn đề quân sự".

"Cuối cùng, dân thường ở Donbass đang phải hứng chịu và họ đã được sơ tán đến Nga để bảo vệ họ khỏi bạo lực ngày càng tăng", Điện Kremlin cho biết thêm, đề cập đến cuộc di tản quy mô lớn gần đây của công dân từ vùng Donbass đến Nga.

Trong những ngày qua, các cuộc pháo kích đã nổ ra giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở Đông Ukraine. Ukraine, Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga hậu thuẫn phe ly khai, trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc này.

Cuối năm ngoái, Nga đã đưa ra cho Mỹ và NATO một bản đề xuất, trong đó đề nghị Mỹ và NATO phản hồi các cam kết an ninh. Một phần trong các đề xuất đó là yêu cầu Mỹ và đồng minh cam kết không mở rộng hiện diện quân sự về phía đông, không triển khai vũ khí ở các khu vực gần Nga. Moscow hối thúc Mỹ rút binh sĩ và khí tài triển khai ở Trung và Đông Âu cũng như ở các nước Baltic. Moscow cũng đề nghị Mỹ rút vũ khí hạt nhân triển khai trên lãnh thổ các đồng minh ở châu Âu.

Mỹ và NATO đã gửi phản hồi bằng văn bản hồi cuối tháng 1, trong đó từ chối các đề xuất an ninh của Nga. Thay vào đó, họ đưa ra đề xuất về các biện pháp minh bạch thông tin như thị sát các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và Romania, cũng như các hạ tầng tương tự trên lãnh thổ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/2 đã đưa ra phản hồi về các đề xuất an ninh của Mỹ ở Đông Âu. Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao nêu rõ rằng, yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi các khu vực thuộc chính lãnh thổ Nga là "cực kỳ vô lý".

Trong cuộc điện đàm kéo dài 105 phút với nhà lãnh đạo Pháp, Tổng thống Putin đã đề cập đến "các hành động khiêu khích do lực lượng an ninh Ukraine thực hiện". Trong khi đó, Tổng thống Macron cho biết ông tin rằng, lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở Đông Ukraine khiến nguy cơ xung đột leo thang.

Theo thông báo của Điện Elysee, Tổng thống Putin và Tổng thống Macron đã nhất trí thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra và làm mọi cách để đạt được giải pháp. Phía Pháp cho rằng cuộc điện đàm của 2 nhà lãnh đạo là "nỗ lực cuối cùng và cần thiết để tránh một cuộc xung đột lớn ở Ukraine".

Ngoại trưởng Nga và Pháp dự kiến sẽ gặp nhau trong những ngày tới và trao đổi về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở cấp cao nhất với Nga, Ukraine và các nước để thiết lập một trật tự an ninh mới ở châu Âu.