Nga muốn chấm dứt chiến sự Ukraine càng sớm càng tốt

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đang tiến quân nhanh ở Ukraine (Ảnh: TASS).

“Tôi cũng hy vọng rằng xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt. Bạn nói sớm hay muộn, nhưng càng sớm càng tốt, nếu chúng ta đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt”, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo tại Bishkek, Kyrgyzstan ngày 27/11, sau hội nghị của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Tổng thống Putin cho rằng vấn đề then chốt đang cản trở tiến trình hòa bình tại Ukraine nằm ở sự xung đột quan điểm ngay trong chính phương Tây về cách thức chấm dứt cuộc xung đột.

Ông Putin cho biết Nga đã nhận được bản tóm tắt đề xuất hòa bình gồm 28 điểm do Mỹ và Ukraine phân chia thành 4 nhóm vấn đề sau quá trình đàm phán tại Geneva. “Nhìn chung, đây có thể là cơ sở cho các thỏa thuận tương lai... Phía Mỹ đã lưu ý tới quan điểm của Nga”, ông nói.

Theo ông, kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ có thể làm cơ sở đàm phán tương lai, song hiện chưa thể ký kết do vướng vấn đề pháp lý trong đối thoại với Kiev.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu đạt được một thỏa thuận với Ukraine, nhưng hiện nay điều đó chưa thể thực hiện được về mặt pháp lý", ông Putin cho hay.

Trả lời câu hỏi về các báo cáo cho rằng Mỹ sẵn sàng công nhận bán đảo Crimea và vùng Donbass thuộc Nga trên thực tế nhưng không được công nhận về mặt pháp lý, Tổng thống Putin cho biết, các vấn đề này nên trở thành trọng tâm trong đàm phán.

“Chính xác đó là điều phải trở thành chủ đề trong đàm phán của chúng tôi với phía Mỹ. Cảm ơn vì đã nêu lên điều này. Đây là một trong những điểm then chốt”, ông Putin nói với các phóng viên.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất bị rò rỉ tuần trước buộc Ukraine đưa ra những nhượng bộ lớn, bao gồm việc hạn chế quy mô quân đội, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận việc Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Ukraine và một số đồng minh châu Âu đã đàm phán để điều chỉnh lại kế hoạch này theo hướng có lợi hơn cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/11 cho biết các phái đoàn của Ukraine và Mỹ sẽ gặp nhau trong tuần này để xây dựng một công thức được thảo luận trước đó tại Geneva nhằm mang lại hòa bình và cung cấp các bảo đảm an ninh cho Kiev.

“Nhóm của chúng ta, cùng với các đại diện Mỹ, sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để tiếp tục thu hẹp những điểm mà chúng ta có được từ các cuộc đàm phán ở Geneva theo một hình thức sẽ đưa chúng ta đi trên con đường hướng tới hòa bình và các bảo đảm an ninh”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm.

Ông nói thêm: “Sẽ có một cuộc họp của các phái đoàn. Phái đoàn Ukraine sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung vào công việc thực chất”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết sẽ có thêm các cuộc đàm phán vào tuần tới, với sự tham gia của cả 2 phái đoàn và bản thân ông, mặc dù ông không cung cấp chi tiết.

“Tuần tới sẽ có những cuộc đàm phán quan trọng không chỉ với phái đoàn của chúng ta, mà còn có sự tham gia của tôi. Và chúng ta đang chuẩn bị nền tảng vững chắc cho những cuộc đàm phán như vậy. Ukraine sẽ đứng vững trên đôi chân của mình. Đất nước sẽ luôn đứng vững”, ông nhấn mạnh.