Ukraine tung chiến thuật linh hoạt, phá gọng kìm Nga quanh pháo đài Donbass

Binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk (Ảnh: Getty).

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã cải thiện vị trí chiến thuật tại một số khu vực ở Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.

Tuyên bố của quân đoàn Ukraine cho biết tính đến 15h ngày 1/11, tình hình tại Pokrovsk vẫn còn khó khăn và thay đổi nhanh chóng.

"Nhờ các hoạt động đối phó thành công, quân đội Ukraine đã cải thiện được tình hình chiến thuật tại một số quận của thành phố”, quân đoàn 7 nhận định.

Quân đội Ukraine cũng đang mở rộng số lượng nhóm tấn công ở Pokrovsk bằng cách sử dụng nhiều phương pháp đa dạng để di chuyển nhân lực. Đồng thời, lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn các tuyến hậu cần của Nga và cuối cùng là cắt đứt hoàn toàn.

“Chúng tôi đang tăng cường số lượng các nhóm tấn công tại Pokrovsk, sử dụng các phương pháp điều động nhân lực đa dạng. Đồng thời, quân đội Ukraine đang nghiên cứu các giải pháp nhằm ngăn chặn hậu cần của đối phương và sau đó cắt đứt các tuyến hậu cần này”, lực lượng Ukraine cho biết thêm.

Theo quân đoàn 7, lực lượng phòng vệ Ukraine đã thực hiện thành công cuộc đổ bộ tại khu vực Pokrovsk. Quân đoàn Ukraine thừa nhận đây là một chiến dịch phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp hành động đồng bộ của nhiều đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ. Các điều kiện cần thiết phải được tạo ra để đảm bảo an toàn cho máy bay và cho phép binh sĩ đổ bộ dưới sự đe dọa trực tiếp của đối phương.

“Các đơn vị phòng không, tác chiến điện tử, tình báo điện tử và hệ thống không người lái đã được triển khai trong khu vực hoạt động của Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ”, quân đoàn Ukraine cho biết thêm.

Theo quân đoàn 7, lực lượng Nga đang bị kiểm soát hỏa lực và số thương vong của Nga tại Pokrovsk đang dần tăng lên. Trong tuần qua, 85 binh sĩ Nga đã thiệt mạng tại thành phố này.

Moscow hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Chuyên gia quân sự Nga Vitaly Kiselyov nhận định quân đội Ukraine có thể sẽ sử dụng các tòa nhà dân cư để củng cố khả năng phòng thủ tại Pokrovsk.

"Ngay cả hiện nay, họ (quân đội Ukraine) vẫn chưa xây dựng các công sự mới ở Pokrovsk để quân đội tiếp tục rút lui - một chiến thuật rút lui về hậu phương", ông Kiselyov lưu ý.

Theo chuyên gia Kiselyov, ban đầu Kiev không có kế hoạch từ bỏ Pokrovsk và đây là lý do lực lượng Ukraine không tăng cường phòng thủ.

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ (Ảnh: Sky).

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 1/11 tuyên bố không có tình trạng bao vây hay phong tỏa nào đối với khu vực Pokrovsk hay Myrnohrad.

Ông Syrskyi cũng cho biết một chiến dịch phức tạp đang được tiến hành nhằm đẩy lùi lực lượng Nga tại Pokrovsk, với sự tham gia của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Cơ quan An ninh Ukraine và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU).

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, lực lượng đặc nhiệm DIU đã được triển khai đến Pokrovsk vào đầu tuần này trong bối cảnh giao tranh ác liệt, với mục đích ổn định tình hình. Theo nguồn tin, chiến dịch này do Giám đốc DIU Kyrylo Budanov trực tiếp chỉ huy.

Một nguồn tin tình báo quân sự nói với trang tin Ukrainska Pravda rằng DIU đang tiến hành các biện pháp ổn định tình hình tại Pokrovsk.

Ukraine tuyên bố triển khai lực lượng đặc nhiệm đến Pokrovsk đầu tuần này, sử dụng trực thăng Black Hawk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Nga đã loại bỏ một nhóm đặc nhiệm Ukraine được điều gấp đến thành phố Pokrovsk, trong nỗ lực ngăn lực lượng Nga tiến sâu hơn vào thành phố.

Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Ukraine hiện vẫn giữ khoảng 10% diện tích Donbass, tức khoảng 5.000km², nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.

Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây hoàn toàn Pokrovsk và đe dọa tuyến tiếp tế của Ukraine, đồng thời tung các đơn vị nhỏ và máy bay không người lái vào tập kích hậu tuyến, gây rối loạn hệ thống hậu cần của đối phương.

Việc giành được Pokrovsk, nơi truyền thông Nga gọi là “cánh cổng tiến vào Donetsk”, cùng với Kostiantynivka ở phía đông bắc - nơi Nga cũng đang tìm cách bao vây - sẽ giúp Moscow có bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk: Kramatorsk và Sloviansk.

Giành được Pokrovsk sẽ là chiến thắng quan trọng nhất của Nga tại Ukraine kể từ khi Moscow kiểm soát thị trấn đổ nát Avdiivka vào đầu năm 2024 sau một trong những trận chiến khốc liệt nhất từ đầu cuộc xung đột.