Chuyện gì đang xảy ra tại 3 "lò lửa" ở Ukraine khi Mỹ và Nga đàm phán?

Chiến sự Nga - Ukraine đang đứng trước bước ngoặt lớn (Ảnh minh họa: DW).

Năm 2025 chứng kiến quân đội Nga (RFAF) đẩy mạnh tấn công, mở rộng giao tranh từ Donetsk sang các khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia, tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột. Tình hình này, đặc biệt ở Dnipropetrovsk, vốn từng là hậu phương an toàn, đã gây bất ngờ lớn.

Trong 7 tháng qua, kể từ tháng 5, RFAF đã tiến sâu khoảng 20km vào Dnipropetrovsk và Zaporizhia, một bước đột phá đáng kể theo tiêu chuẩn hiện tại. Tốc độ tiến công này, tương tự như sau khi Avdiivka thất thủ, là nhanh nhất kể từ năm đầu tiên của cuộc xung đột, dẫn đến việc quân đội Ukraine (AFU) mất hàng chục khu định cư, bao gồm các thành phố Novogrodivka và Selidove.

Cùng với đó, Moscow đang cố gắng mở rộng vùng kiểm soát ở Kharkov, đặc biệt là Kupyansk. Lực lượng phòng vệ Ukraine (AFU) đang nỗ lực giành lại thành phố chiến lược này.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga đang diễn ra trong bối cảnh nhiều bất an cho Kiev. Tuy nhiên, các chỉ huy Ukraine vẫn tin tưởng vào khả năng tiếp tục chiến đấu, đồng thời nhận định Nga sẽ không dừng lại bất chấp các cam kết chính thức.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 2/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, đang nỗ lực tiến về phía tây theo các mũi tên đỏ (Ảnh: UP).

Ukraine phản công quyết liệt ở Kharkov

AFU đang phản công ở Kupyansk, với hy vọng tái chiếm thành phố. Trong khi đó, RFAF đang gây áp lực lên Milove và Vovchansk (Volchansk), cả 2 đều bị đối phương chiếm một phần hoặc toàn bộ.

Nguyên nhân mất vị trí ở cả 3 khu vực là do khoảng trống giữa các vị trí do thiếu bộ binh, tạo điều kiện cho đối phương xâm nhập sâu vào chiến tuyến, cùng với việc chỉ huy một số đơn vị Ukraine báo cáo thông tin sai lệch về những vị trí đã mất.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 2/12. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: DeepState).

Kupyansk, thành phố chính của quân đội Ukraine bên sông Oskol, gần như đã thất thủ vào tháng 9. Các hoạt động phản công đang diễn ra, nhưng thành phố đã bị tàn phá nặng nề. Các biện pháp đối phó của Kiev nhằm chặn bước tiến đối phương dọc sông Oskol và chiếm lại các cao điểm quan trọng.

Một số nguồn tin lạc quan về khả năng tái chiếm Kupyansk và Vovchansk. Tuy nhiên, nếu Kupyansk không được tái chiếm, quân đội Nga có thể tiến xa hơn đến Izyum, cắt đứt con đường đến Sloviansk và gây áp lực lên Sloviansk và Kramatorsk.

Mặc dù Moscow vẫn quan tâm đến Kharkov, các chỉ huy Ukraine cho rằng đối phương chưa đủ sức mạnh để gây áp lực lên một thành phố lớn như vậy.

Zaporizhia: Tiền tuyến sụp đổ, nguy cơ cận kề

Quân đội Nga chỉ còn cách thành phố Zaporizhia 20km về phía nam và đang tiến về Huliaipole, nơi toàn bộ tiền tuyến đã sụp đổ do các vấn đề về chỉ huy và kiểm soát.

Có hai khu vực đột phá chính của RFAF tại Zaporizhia. Khu vực nhỏ hơn ở Stepnogorsk và Primorskoye, nơi giao tranh diễn ra ác liệt với sự xen kẽ giữa các cuộc tiến công của đối phương và phản công của những đơn vị thuộc Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR). Mối nguy hiểm chính là việc đối phương tiếp cận Zaporizhia bằng UAV, buộc phải sơ tán bắt buộc nếu khoảng cách rút ngắn xuống còn 10km.

Khu vực thứ hai, lớn hơn, nằm ở ngã ba với các vùng Dnipropetrovsk và Donetsk, bao gồm Solodke, Rivnepillia và Huliaipole. Độ sâu cuộc tiến công tại đây đã đạt khoảng 20km kể từ đầu năm 2025.

Tình hình tại Huliaipole đặc biệt nghiêm trọng, với thông tin về hàng chục binh sĩ mất tích từ Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 102 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 125. Ít nhất 80 binh sĩ Lữ đoàn 102 đã mất tích từ tháng 6 đến tháng 11, cho thấy mức độ tổn thất nghiêm trọng.

Nguyên nhân được cho là do sự lúng túng trong chỉ huy và kiểm soát ở cả cấp quân đoàn và lữ đoàn, cùng với việc các đơn vị bị suy yếu và phân tán. Lữ đoàn 125 được cho là gần như mất kiểm soát các đơn vị của mình, tương tự như tình huống ở Kharkov vào tháng 5/2024. Lữ đoàn 102 cũng gặp vấn đề về tiếp tế, nhân sự và huấn luyện, với nhiều quân nhân chưa trải qua huấn luyện cơ bản.

Để đối phó, AFU đã triển khai các đơn vị "chữa cháy" như Trung đoàn xung kích độc lập 225. Tuy nhiên, việc thiếu phối hợp ban đầu đã dẫn đến các vụ "bắn nhầm". Hiện tại, vùng ngoại ô Huliaipole đã trở thành "vùng xám".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 2/12. Lực lượng Moscow đang nỗ lực tiến về phía bắc và chỉ còn cách thủ phủ của vùng khoảng 20km (Ảnh: UP).

Mặt trận Dnipropetrovsk: Áp lực liên tục

Lực lượng Moscow đang khám phá nhiều hướng tấn công ở Dnipropetrovsk, với thành công lớn nhất là về phía Pokrovskoe. Mặc dù tình hình tại đây được kiểm soát tốt hơn Zaporizhia, áp lực vẫn rất lớn.

Hai hướng đột phá chính của Nga tại Dnipropetrovsk bao gồm khu vực phía nam Pokrovsk (Donetsk), nơi đối phương đang tiến về làng Mezhevaya để tạo vòng cung bao vây Pokrovsk và Dobropillia. Khu vực rộng hơn nằm gần Zaporizhia, tại các khu vực Novoselivka, Verbove, Veselovka và Yehorivka, với các làng Yehorivka và Danilovka là những điểm xa nhất trong cuộc tiến công, kéo dài gần 25km vào vùng Dnipropetrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại ngã ba Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Donetsk ngày 2/12. Moscow đang nỗ lực tiến về phía tây theo các mũi tên đỏ (Ảnh: UP).

Cuộc tấn công của RFAF vào Dnipropetrovsk bắt đầu vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7, ban đầu được cho là nhằm thu hút các đơn vị Ukraine khỏi Donetsk. Tuy nhiên, sau đó rõ ràng đây là một cuộc tấn công có hệ thống, với mục tiêu tiến công mọi hướng có thể.

Mặc dù có các lữ đoàn Ukraine mạnh hơn ở Dnipropetrovsk so với Zaporizhia, vẫn tồn tại các vấn đề về chỉ huy và kiểm soát. Các chỉ huy lữ đoàn đã bị thay thế nhanh chóng, và quân đội Nga đã xâm nhập vào giữa các vị trí Ukraine, cắt đứt hậu cần bằng UAV.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 2/12. Các mũi xung kích tiền phương của lực lượng Moscow cách các thành phố lớn từ 80 đến 110km (Ảnh: DeepState).

Khu vực Novopavlovka được coi là ác liệt nhất, với áp lực liên tục từ RFAF. Gần đây nhất, vào sáng 14/11, xe tăng và xe bọc thép Nga đã đột phá vào làng Novopavlovka, nằm cách tiền tuyến 7km, gây ra tổn thất đáng kể cho AFU.

Các lực lượng xung kích AFU cũng được triển khai để "chữa cháy", nhưng thường gặp phải tình trạng thiếu nhân lực để giữ vững vị trí sau các chiến dịch thành công.