Tổng thống Putin chỉ chấp nhận đàm phán với Tổng thống Zelensky tại Moscow

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Paris năm 2019 (Ảnh: AFP).

“Ở thời điểm này, chúng tôi đang nói về Moscow. Theo ngôn ngữ ngoại giao, mọi suy đoán khác đều không còn giá trị”, Người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận, Nga sẵn sàng mời Tổng thống Ukraine Zelensky tới thăm Moscow nếu ông muốn tiến hành đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin. Ông nhấn mạnh, Moscow chưa bao giờ từ chối sự trao đổi như vậy và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho ông Zelensky để 2 nhà lãnh đạo có thể đàm phán.

Ông cũng nêu rõ, bất kỳ cuộc gặp nào giữa ông Putin và ông Zelensky đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới kết quả cụ thể.

Điện Kremlin cho biết, Moscow đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ một lời mời tương tự vào năm ngoái, nói rằng ông không thể tới thủ đô của một quốc gia đang xung đột với Ukraine. Khi đó, ông gợi ý Tổng thống Putin nên tới Kiev.

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra khi 2 nước tiến hành đợt trao đổi thi thể binh sĩ tử trận mới nhất, và chỉ vài giờ sau khi cơ quan này từ chối bình luận về các tin đồn rằng Moscow và Kiev đã đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng qua lại lẫn nhau.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Axios rằng ông Zelensky và ông Putin đã “rất gần” với việc thiết lập một cuộc gặp sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (UAE) vào cuối tuần trước đã tạo thêm động lực mới cho nỗ lực hiện thực hoá một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine.

Một vòng đàm phán mới tại Abu Dhabi giữa các phái đoàn của Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 1/2.

Tuy nhiên, các bất đồng lớn vẫn còn đó, bao gồm việc bên nào sẽ kiểm soát lãnh thổ nào trong bất kỳ thỏa thuận nào, khả năng hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc giám sát quốc tế tại Ukraine thời hậu chiến, và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine bị Nga kiểm soát.

Nga muốn Ukraine rút hết quân khỏi vùng Donbass, nơi Nga hiện kiểm soát tới 90% lãnh thổ. Trong khi đó, Kiev không muốn nhượng cho Moscow lãnh thổ mà Nga chưa giành được trên chiến trường và có thể trở thành bàn đạp trong tương lai để lực lượng Nga tiến sâu hơn vào Ukraine.

Trợ lý Điện Kremlin Ushakov cho biết ông không coi vấn đề lãnh thổ là vấn đề then chốt duy nhất còn lại trên bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi của bất kỳ bảo đảm an ninh nào mà Washington có thể cung cấp cho Ukraine như một phần của thỏa thuận.