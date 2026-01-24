Nga - Ukraine - Mỹ lần đầu đàm phán trực tiếp, tìm cách chấm dứt xung đột

Các nhà đàm phán từ Nga, Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại Abu Dhabi vào ngày 23/1 (Ảnh: Reuters).

Ngày 23/1, các nhà đàm phán từ Nga, Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại Abu Dhabi để tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm.

Theo tuyên bố từ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (RNBO) Rustem Umerov, các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào ngày 24/1.

“Chúng tôi đã tham gia một cuộc họp ba bên - phía Ukraine, Mỹ và Nga. Chúng tôi đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Mỹ", ông Umerov cho biết.

Ông nói thêm rằng vào ngày 24/1, Tổng Tham mưu trưởng, tướng Andrii Hnatov và Phó Cục trưởng Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Vadym Skibitskyi, sẽ tham gia phái đoàn Ukraine.

“Về phía Mỹ, các cuộc tham vấn có sự tham gia của Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner, Josh Gruenbaum, Tướng Daniel Driscoll và Tướng Alexus Grynkewich. Phái đoàn Nga bao gồm các đại diện của tình báo quân sự và quân đội”, thư ký RNBO cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng ông sẽ báo cáo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau mỗi giai đoạn đàm phán.

“Nhóm Ukraine hành động một cách phối hợp trong khuôn khổ các nhiệm vụ do Tổng thống Zelensky giao. Chúng tôi sẵn sàng làm việc theo nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào tiến trình đối thoại”, ông Umerov cho biết thêm.

Ông Umerov nhấn mạnh cuộc đàm phán tập trung vào việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và những bước tiếp theo của quá trình đàm phán nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài và có ý nghĩa.

Về phía Nga, hãng tin Tass dẫn một nguồn tin cho biết các bên tham gia cuộc đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi đã nhất trí tiếp tục đối thoại vào ngày 24/1, và "không ai có ý định đóng cánh cửa lại".

Tổng thống Zelensky tuyên bố vấn đề then chốt tại cuộc gặp ở Abu Dhabi sẽ là vấn đề lãnh thổ, liên quan đến vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

“Điều cần thiết không chỉ là Ukraine có mong muốn chấm dứt xung đột và đạt được an ninh toàn diện, mà một mong muốn tương tự cũng phải xuất hiện ở Nga”, ông Zelensky nói thêm.

Trước cuộc đàm phán, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lực lượng Ukraine phải rút khỏi Donbass, gọi đó là "điều kiện quan trọng đối với phía Nga".

“Lập trường của Nga đã được nêu rõ rằng Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine, phải rời khỏi lãnh thổ Donbass”, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

Lực lượng Ukraine, hiện vẫn kiểm soát khoảng 20% ​​khu vực Donbass, đã bác bỏ yêu cầu này của Nga.

Bộ Ngoại giao UAE xác nhận các cuộc đàm phán dự kiến ​​kéo dài hai ngày và là "một phần trong những nỗ lực đang diễn ra nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm các giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào ngày 22/1, sau đó Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột nghiêm trọng nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II đang được đẩy mạnh, Moscow và Kiev dường như đang bế tắc về vấn đề lãnh thổ.

Lần gần đây nhất các nhà đàm phán Nga và Ukraine gặp mặt trực tiếp là ở Istanbul vào mùa hè năm ngoái. Vào thời điểm đó, các cuộc đàm phán chỉ kết thúc bằng thỏa thuận trao đổi binh lính bị bắt giữ.

Cuộc gặp ở Abu Dhabi là lần đầu tiên phái đoàn Nga và Ukraine gặp mặt nhau để thảo luận về kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump.

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố Moscow dự định giành quyền kiểm soát hoàn toàn miền Đông Ukraine bằng vũ lực nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Sau cuộc đàm phán Nga - Mỹ tại Điện Kremlin, Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, khẳng định Moscow “thực sự quan tâm đến việc giải quyết” xung đột bằng con đường ngoại giao.

Nhưng ông cũng nói thêm: “Cho đến khi điều đó xảy ra, Nga sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường”.