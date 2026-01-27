Nga rút quân khỏi căn cứ chiến lược ở Syria

Nga có thể giảm dần hiện diện quân sự ở Syria (Ảnh: Moscow Times).

Theo các nguồn tin, thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng của Nga đã được rút khỏi sân bay Qamishli và chuyển tới căn cứ không quân Khmeimim của Nga trên bờ biển phía tây Syria trong những ngày gần đây.

Một phần lực lượng Nga dự kiến sẽ chuyển về căn cứ Khmeimim, trong khi những người khác sẽ trở về Nga.

Binh sĩ Nga đã đồn trú tại sân bay Qamishli từ năm 2019. Nằm tại thủ phủ của khu vực người Kurd ở Syria, căn cứ này đóng vai trò là tiền đồn quan trọng để giám sát đông bắc Syria và là trung tâm hậu cần cho việc điều động binh lực.

Việc rút quân diễn ra trong bối cảnh các chiến dịch của lực lượng chính phủ Syria gia tăng khi ban lãnh đạo mới tại Damascus tìm cách khẳng định quyền kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ.

Trong tháng này, các đơn vị trung thành với Tổng thống Ahmed al-Sharaa đã tái chiếm những vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía bắc và phía đông đất nước từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Hai bên đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 15 ngày.

Tuần trước, nhật báo Kommersant dẫn một nguồn tin Syria giấu tên cho biết Damascus có thể sớm yêu cầu Nga rời khỏi căn cứ Qamishli. Vấn đề này được cho là sẽ được nêu ra khi tỉnh Hasakah hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ.

Kể từ khi lên nắm quyền khoảng 14 tháng trước, ban lãnh đạo mới của Syria cho biết họ sẵn sàng tôn trọng các thỏa thuận trước đây với Moscow, cho thấy Nga có thể tiếp tục vận hành các căn cứ chính tại Khmeimim và cảng Tartus.

Tuy nhiên, Anton Mardasov, một chuyên gia tại Hội đồng Các vấn đề quốc tế Nga, cho rằng việc thu hẹp hiện diện của Nga ở đông bắc Syria trở thành bước đi hợp lý.