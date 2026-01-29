Mỹ hé lộ chi tiết đàm phán về Ukraine ở UAE

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Điều trần trước quốc hội ngày 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, tại các cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga, Ukraine ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cuối tuần trước, các bên đã thảo luận về bảo đảm an ninh cho Kiev.

Theo đó, binh sĩ Anh và Pháp có thể được điều động tới Ukraine. Ngoài ra, các bảo đảm này bao gồm sự hỗ trợ từ Mỹ.

Ngoại trưởng Rubio cho biết, các bảo đảm an ninh đề cập đến việc triển khai một số lượng nhỏ binh sĩ châu Âu, cùng với sự hỗ trợ của Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “bảo đảm an ninh chính là sự bảo trợ của Mỹ.”

“Tôi không xem nhẹ việc một số quốc gia ở châu Âu sẵn sàng triển khai binh sĩ tới Ukraine hậu xung đột. Điều tôi muốn nói là điều đó không có ý nghĩa nếu không có sự bảo trợ của Mỹ”, ông Rubio nhấn mạnh.

Ông cho biết, nhu cầu về sự hỗ trợ của Mỹ xuất phát từ việc các đồng minh và đối tác đã không đầu tư đủ cho quốc phòng trong 20-30 năm qua.

Cuối tuần qua, các cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã được tổ chức tại Abu Dhabi nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua giữa Kiev và Moscow. Các cuộc đàm phán này nhận được đánh giá tích cực từ phía Mỹ.

Ukraine cũng mô tả các cuộc đàm phán 3 bên tại UAE là mang tính thực chất. Cuộc gặp tiếp theo của các phái đoàn dự kiến diễn ra vào ngày 1/2 tại UAE.

Mặc dù vòng đàm phán tiếp theo được mô tả là một cuộc gặp 3 bên nữa, nhưng ông Rubio cho biết Mỹ sẽ đóng vai trò hạn chế hơn trong lần này.

Ông xác nhận các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ không có mặt khi các quan chức Nga và Ukraine gặp nhau tại Abu Dhabi vào cuối tuần này.

“Có thể sẽ có sự hiện diện của Mỹ, nhưng đó sẽ không phải là Steve và Jared”, ông cho biết.

Ông Witkoff và ông Kushner đã nhiều lần gặp các quan chức từ Moscow và Kiev, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.

Sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, tất cả các bên đều thừa nhận rằng lãnh thổ vẫn là trở ngại trung tâm đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Ngoại trưởng Rubio tiết lộ, lãnh thổ là “vấn đề còn lại duy nhất” đang cản trở một thỏa thuận hòa bình.

Moscow cho rằng một thỏa thuận lâu dài sẽ đòi hỏi Ukraine rút lực lượng khỏi các khu vực Donetsk và Lugansk (hay vùng Donbass). Điện Kremlin cũng yêu cầu Kiev chính thức công nhận các đường biên giới mới, bao gồm cả Crimea. Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần bác bỏ mọi nhượng bộ về lãnh thổ.

Gần đây, theo một số nguồn tin truyền thông, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Ukraine rằng việc cung cấp các bảo đảm an ninh phụ thuộc vào việc Kiev có sẵn sàng nhượng bộ về lãnh thổ hay không, đặc biệt là về khu vực Donbass. Nhà Trắng đã bác bỏ điều này, khẳng định rằng Ukraine không bị buộc phải đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào.