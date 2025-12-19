Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng xung đột với Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi không loại trừ khả năng đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói khi được hỏi về khả năng xảy ra xung đột với Venezuela trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 19/12.

Tổng thống Trump từ chối nói rõ về việc liệu các cuộc tấn công của Mỹ vào các tàu của Venezuela có thể trực tiếp dẫn đến xung đột hay không.

Tuy nhiên, ông xác nhận Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các vụ bắt giữ tàu chở dầu mới.

"Nếu họ vẫn tiếp tục hành động, các tàu chở dầu sẽ bị đưa trở lại một trong những cảng của chúng ta”, ông Trump nói khi được hỏi về thời điểm cụ thể các vụ bắt giữ có thể xảy ra.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố hạm đội lớn nhất từng hiện diện ở Mỹ Latinh "đang bao vây hoàn toàn Venezuela". Chủ nhân Nhà Trắng cũng ra lệnh "phong tỏa hoàn toàn và tuyệt đối" với các tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Ông Trump nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân gần Venezuela, đồng thời yêu cầu Venezuela trả lại “tất cả dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà họ đã từng lấy từ Mỹ”.

Venezuela bác bỏ cáo buộc của Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington về những hành động có thể leo thang căng thẳng. Venezuela cũng cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền tự do thương mại, hàng hải, chủ quyền và độc lập dân tộc.

Những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump liên tục gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cáo buộc Venezuela hành động không đủ để ngăn chặn hoạt động buôn ma túy.

Washington đã triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn ngoài khơi bờ biển Venezuela trong một chiến dịch được cho là nhằm chống hoạt động buôn lậu ma túy.

Các cuộc tập kích của quân đội Mỹ nhằm vào hàng chục tàu thuyền bị nghi liên quan đến hoạt động buôn ma túy ở khu vực phía Đông Thái Bình Dương và biển Caribe gần Venezuela đã khiến hơn 100 người thiệt mạng kể từ tháng 9.

Venezuela từ lâu cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng tới khu vực này nhằm tạo điều kiện cho “các thế lực bên ngoài kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt khổng lồ của Venezuela”.

Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, Venezuela trong những năm gần đây vẫn phải đối mặt với các hạn chế nghiêm ngặt đối với xuất khẩu dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn đến “những diễn biến khó lường”.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trong khu vực kiềm chế để tránh bất kỳ diễn biến khó lường nào của tình hình”, ông Peskov nói, đồng thời cho biết Nga coi Venezuela là một đối tác quan trọng.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuân thủ “cách tiếp cận hợp lý và thực tế”, đồng thời cảnh báo những bước đi sai lầm có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.