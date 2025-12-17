Tổng thống Trump: Hạm đội Mỹ chặn tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela

Mỹ đang tập trung một lực lượng quy mô lớn gần Venezuela (Ảnh minh họa: CBC).

“Venezuela đang bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ. Lực lượng này sẽ còn tiếp tục mở rộng, và cú sốc đối với họ sẽ chưa từng có tiền lệ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump đề cập tới việc Mỹ tập trung một lực lượng quân sự lớn trong khu vực và gợi ý rằng sẽ còn có thêm lực lượng được triển khai đến đây.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng tuyên bố: “Hôm nay, tôi ra lệnh áp đặt một lệnh phong tỏa hoàn toàn và triệt để đối với tất cả các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt ra vào Venezuela”.

Những bình luận trên được đưa ra một tuần sau khi lực lượng Mỹ thu giữ một tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt ngoài khơi Venezuela.

Những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump liên tục gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cáo buộc Venezuela hành động không đủ để ngăn chặn hoạt động buôn ma túy.

Washington đã triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn ngoài khơi bờ biển Venezuela trong một chiến dịch được cho là nhằm chống hoạt động buôn lậu ma túy.

Các cuộc tập kích của quân đội Mỹ nhằm vào hàng chục tàu thuyền bị nghi liên quan đến hoạt động buôn ma túy ở khu vực phía đông Thái Bình Dương và biển Caribe gần Venezuela đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng kể từ tháng 9.

Washington tuyên bố các tàu này có liên quan đến buôn bán ma túy nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho các cáo buộc đó.

Venezuela hiện chưa lên tiếng về bình luận mới nhất của Tổng thống Trump.

Caracas từ lâu cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng tới khu vực này nhằm tạo điều kiện cho “các thế lực bên ngoài kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt khổng lồ của Venezuela”.

Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, Venezuela trong những năm gần đây vẫn phải đối mặt với các hạn chế nghiêm ngặt đối với xuất khẩu dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Andy Lipow, chủ tịch công ty Lipow Oil Associates, nhận định một lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dầu mỏ Venezuela sẽ ảnh hưởng tới khoảng 800.000-900.000 thùng dầu mỗi ngày, qua đó có thể đẩy giá dầu tăng thêm khoảng 2-3 USD mỗi thùng.

Tuy nhiên, theo ông, thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn sẽ ở trạng thái “nguồn cung dồi dào” do đang dư khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày.

Dù vậy, ông Lipow cũng lưu ý: “Thị trường dầu mỏ sẽ theo dõi chặt chẽ phản ứng của Trung Quốc, bởi họ là khách hàng mua dầu Venezuela lớn nhất, được hưởng lợi từ mức giá chiết khấu”.

Giá dầu đã chạm mức thấp nhất trong 4 năm vào hôm 16/12 tại Mỹ, khi dầu thô WTI giảm gần 3%, xuống còn 55,27 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Dầu Brent giảm 2,71%, tương đương 1,64 USD, chốt phiên ở mức 58,92 USD/thùng.