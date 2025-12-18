Mỹ muốn giành lại quyền khai thác dầu mỏ, Venezuela đáp trả cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên vào ngày 17/12, Tổng thống Donald Trump nói Venezuela đã giành “quyền khai thác dầu mỏ” và các tài sản khác mà ông tuyên bố thuộc về Mỹ, dẫn đến quyết định áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với quốc gia Mỹ Latinh.

Tổng thống Trump cũng cáo buộc các chính quyền Mỹ trước đây yếu kém, cho phép Venezuela chiếm các tài sản từng do các công ty Mỹ nắm giữ. Ông Trump muốn Mỹ giành lại quyền khai thác dầu mỏ ở Venezuela.

“Họ đã lấy đi vì chúng ta có một vị tổng thống có lẽ đã không để ý. Nhưng họ sẽ không làm vậy nữa. Chúng ta muốn lấy lại”, ông Trump nói thêm.

Venezuela đã quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ vào năm 1976, thành lập công ty nhà nước PDVSA và chấm dứt quyền sở hữu trực tiếp của nước ngoài đối với trữ lượng dầu mỏ, đồng thời vẫn cho phép các công ty quốc tế hoạt động theo hợp đồng dịch vụ.

Dưới thời Tổng thống Hugo Chavez năm 2007, chính phủ Venezuela đã nắm quyền kiểm soát đa số các dự án dầu mỏ lớn. Một số công ty năng lượng phương Tây, bao gồm ExxonMobil và ConocoPhillips, đã rút khỏi nước này sau khi từ chối các điều khoản mới và sau đó theo đuổi các vụ kiện trọng tài.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông ra lệnh áp đặt “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Ông Trump cũng đề cập tới việc Mỹ tập trung một lực lượng quân sự lớn trong khu vực và gợi ý rằng sẽ còn có thêm lực lượng được triển khai đến đây.

Một tuần trước đó, lực lượng Mỹ đã thu giữ một tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt ngoài khơi Venezuela.

Những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cáo buộc Venezuela hành động không đủ để ngăn chặn hoạt động buôn ma túy.

Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn ngoài khơi bờ biển Venezuela trong một chiến dịch được cho là nhằm chống hoạt động buôn lậu ma túy.

Hãng tin Tass (Nga) dẫn nguồn tin từ trung tâm kiểm soát không lưu cho biết ít nhất 5 máy bay quân sự của Mỹ, gồm 3 máy bay chiến đấu - ném bom Boeing F/A-18E Super Hornet và 2 máy bay trinh sát radar tầm xa, đang hoạt động trên vùng biển trung lập ở biển Caribe gần biên giới Venezuela.

Các cuộc tập kích của quân đội Mỹ nhằm vào hàng chục tàu thuyền bị nghi liên quan đến hoạt động buôn ma túy ở khu vực phía đông Thái Bình Dương và biển Caribe gần Venezuela đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng kể từ tháng 9.

Washington tuyên bố các tàu này có liên quan đến buôn bán ma túy nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho các cáo buộc đó.

Caracas từ lâu cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng tới khu vực này nhằm tạo điều kiện cho “các thế lực bên ngoài kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt khổng lồ của Venezuela”.

Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, Venezuela trong những năm gần đây vẫn phải đối mặt với các hạn chế nghiêm ngặt đối với xuất khẩu dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Andy Lipow, chủ tịch công ty Lipow Oil Associates, nhận định một lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dầu mỏ Venezuela sẽ ảnh hưởng tới khoảng 800.000-900.000 thùng dầu mỗi ngày, qua đó có thể đẩy giá dầu tăng thêm khoảng 2-3 USD mỗi thùng.

Tuyên bố cứng rắn từ Venezuela

Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra vào cuối ngày 16/12, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cáo buộc những phát ngôn của Tổng thống Trump đã tiết lộ “ý định thực sự” của Mỹ “nhằm chiếm đoạt dầu mỏ, đất đai và khoáng sản của Venezuela”.

Chính phủ Venezuela đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Venezuela đã “đánh cắp” tài sản của Washington và chỉ trích những phát ngôn mang tính “can thiệp” của nhà lãnh đạo Mỹ.

Venezuela cáo buộc Tổng thống Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, thương mại tự do và tự do hàng hải bằng cách ra lệnh cho lực lượng hải quân Mỹ ở vùng biển Caribe ngăn chặn “các tàu chở dầu bị trừng phạt” ra vào vùng biển Venezuela.

Chính phủ Venezuela tuyên bố sẽ thực hiện các quyền theo luật pháp quốc tế, hiến pháp và Hiến chương Liên hợp quốc, khẳng định lại chủ quyền của Venezuela đối với tài nguyên thiên nhiên và quyền tự do hàng hải và thương mại ở vùng biển Caribe và các khu vực khác.