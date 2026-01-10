Tổng thống Trump coi Venezuela là "đồng minh", không cần tấn công lần nữa

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/1 cho biết, ông “không nghĩ” sẽ cần tiến hành làn sóng tấn công thứ hai nhằm vào Venezuela. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, hiện có một hạm đội của Mỹ triển khai ngoài khơi trong trường hợp tình hình thay đổi.

“Tôi không nghĩ điều đó (tấn công Venezuela lần nữa) sẽ cần thiết. Chúng ta có một hạm đội, một hạm đội khổng lồ, lớn chưa từng thấy ở khu vực đó trên thế giới, và nó đang được triển khai ngoài khơi”, Tổng thống Trump nói.

Trước đó trong ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông đã hủy bỏ làn sóng tấn công thứ hai vào Venezuela, viện dẫn sự hợp tác của nước này với Mỹ trong tuần kể từ khi lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

“Vì sự hợp tác này, tôi đã hủy bỏ làn sóng tấn công thứ hai vốn được dự kiến trước đó, và nhiều khả năng sẽ không cần đến. Tuy nhiên, tất cả các tàu sẽ vẫn ở nguyên vị trí vì mục đích an toàn và an ninh”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Trump cũng nói với các phóng viên rằng hiện tại ông coi Venezuela và Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez là một đồng minh. Ông đồng thời cảnh báo chính quyền của ông không muốn Nga hay Trung Quốc hiện diện trong khu vực.

“Ngay lúc này, họ dường như là một đồng minh. Và tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục là một đồng minh, và chúng ta không muốn có Nga ở đó. Chúng ta không muốn có Trung Quốc ở đó”, Tổng thống Trump nói.

Khi bị các phóng viên hỏi liệu ông có gặp bà Rodriguez hoặc các lãnh đạo khác của Venezuela hay không, chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông muốn sớm gặp các đại diện của quốc gia này.

“Tôi sẽ gặp gỡ nhiều đại diện khác nhau của Venezuela, có lẽ khá sớm. Chúng ta chưa sắp xếp cụ thể. Nhưng mối quan hệ mà chúng ta có với những người đang điều hành Venezuela là rất tốt. Chúng ta cũng có một phụ nữ trẻ đã nhận giải Nobel Hòa bình. Bà ấy sẽ đến và bày tỏ sự kính trọng đối với đất nước chúng ta, thực sự là đối với tôi”.

Ông Trump cho biết lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado, người đã dành tặng giải Nobel Hòa bình của mình cho ông Trump khi bà giành giải năm ngoái, sẽ “đến thăm Mỹ vào khoảng tuần tới”.

Tổng thống Trump ra lệnh triển khai chiến dịch tấn công quân sự Venezuela hôm 3/1 và đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas đưa về Mỹ hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Sau chiến dịch, ông tuyên bố Mỹ đang “điều hành” Venezuela và cho biết điều này sẽ còn kéo dài trong vài năm tới cho đến khi Washington “chấn chỉnh” lại quốc gia này.

Hôm qua, ông Trump đã có cuộc gặp với lãnh đạo các công ty dầu khí tại Nhà Trắng để thảo luận kế hoạch đầu tư khai thác dầu tại Venezuela.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch của Mỹ nhằm vào Venezuela, coi đó là hành động vi phạm chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế. Các nước, trong đó có Nga và Trung Quốc, kêu gọi Mỹ lập tức trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro.