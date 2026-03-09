Tổng thống Mỹ: Dầu tăng chỉ là "cái giá rất nhỏ phải trả"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Giá dầu tăng trong ngắn hạn và sẽ giảm nhanh chóng khi mối đe dọa hạt nhân của Iran bị loại bỏ là một cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Mỹ và thế giới”, ông Trump viết trong một bài đăng tối 8/3 trên nền tảng Truth Social. Ông cho rằng chỉ có những người không được sáng suốt mới có suy nghĩ khác.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran gần đây đã khiến giá dầu và khí đốt trong nước Mỹ tăng mạnh. Theo dữ liệu của AAA, giá xăng trung bình toàn quốc tại Mỹ đối với một gallon xăng thường đã tăng 14% từ tuần trước đến 7/3.

Iran đã gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải hẹp vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu từ Vịnh Ba Tư ra Ấn Độ Dương và các khu vực khác.

Ông Trump cũng nhận thức được những lo ngại về kinh tế, khi cử tri liên tục xếp khả năng chi trả chi phí sinh hoạt vào nhóm vấn đề hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ sớm công bố các kế hoạch nhằm giảm thiểu tác động của chi phí năng lượng tăng cao.

Tính đến 16h giờ ngày 6/3 theo giờ miền Đông Mỹ, giá dầu thô West Texas Intermediate đã vượt 91 USD/thùng, tăng 10 USD chỉ trong ngày đó. Trong khi đó, dầu Brent, chuẩn tham chiếu quốc tế, tăng 7 USD lên 92 USD/thùng trong cùng khoảng thời gian.

Theo Reuters, giá dầu tăng khoảng 20% trong phiên giao dịch đầu tuần vào ngày 9/3, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran làm dấy lên lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt và khả năng gián đoạn kéo dài đối với các chuyến vận chuyển qua Hormuz.

Trong khi đó, quân đội Iran ngày 8/3 cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ trong khu vực nếu Israel tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của phía Tehran.

“Các chính phủ của các quốc gia Hồi giáo được kỳ vọng sẽ nhanh chóng cảnh báo nước Mỹ và Israel về những hành động như vậy. Nếu không, những biện pháp tương tự sẽ được thực hiện trong khu vực. Và nếu các bạn có thể chịu được giá dầu trên 200 USD/thùng, thì hãy tiếp tục trò chơi này", ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran, nói trên truyền hình nhà nước.

Ông Zolfaghari cho biết, cho tới nay, Iran đã thể hiện sự kiềm chế và kiên nhẫn chiến lược, khẳng định rằng lực lượng vũ trang của nước này vẫn cố ý tránh các hành động đáp trả tương xứng vì tôn trọng lợi ích của người Hồi giáo tại các quốc gia láng giềng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Mỹ không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran và cũng không có kế hoạch làm như vậy.

“Không có kế hoạch nào nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran, ngành khí đốt tự nhiên của họ hay bất kỳ phần nào của ngành năng lượng. Mỹ không nhắm vào bất kỳ cơ sở hạ tầng năng lượng nào", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng các cuộc tấn công như vậy có thể do Israel tiến hành, nhưng cho rằng những đòn đánh đó chủ yếu nhằm vào “các kho nhiên liệu địa phương”.