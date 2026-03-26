Israel tuyên bố hạ sát Tư lệnh Hải quân Iran

Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Alireza Tangsiri (Ảnh: PressTV).

Một quan chức Israel ngày 26/3 cho biết, chỉ huy hải quân Iran thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Alireza Tangsiri đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas, đánh dấu thêm một nhân vật cấp cao nữa của Iran bị hạ sát trong chiến dịch không kích kéo dài gần 4 tuần qua của Tel Aviv.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ phía Iran, và Lực lượng Phòng vệ Israel cũng chưa bình luận.

Nếu được xác nhận, diễn biến này sẽ là một đòn giáng mạnh vào ban lãnh đạo quân sự của Iran, đặc biệt là các hoạt động hải quân của nước này tại vịnh Ba Tư, khu vực có ý nghĩa chiến lược sống còn.

Ông Tangsiri là một trong số ít những nhân vật cấp cao vẫn sống sót sau các nỗ lực ám sát của Mỹ và Israel cho đến thời điểm này. Là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, giữ chức từ năm 2018, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai và duy trì chiến lược kiểm soát eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz được coi là quân bài chiến lược của Iran nhằm gây sức ép với Mỹ và đồng minh trong tiến trình hòa đàm.

Một trong những yêu cầu mà Iran đưa ra để chấm dứt xung đột là công nhận “quyền chủ quyền” của Iran đối với eo biển Hormuz. Iran nhấn mạnh quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz là một trong những điều kiện then chốt.

Theo hãng tin Tasnim, quốc hội Iran đang tìm cách thông qua luật thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.