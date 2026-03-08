Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Khói bốc lên ở Tehran sau cuộc không kích của Israel (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố được ghi hình sẵn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/3 cho rằng Israel và Mỹ đã đạt được “gần như kiểm soát hoàn toàn” bầu trời Iran, đồng thời nói rằng “còn rất nhiều mục tiêu và bất ngờ khác đã được chuẩn bị”.

Ông Netanyahu cũng cảnh báo Israel đang đưa các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) “vào tầm ngắm”.

Ngay trước khi tuyên bố của ông Netanyahu, Israel đã thông báo về một làn sóng không kích mới nhằm vào Tehran.

Theo các nguồn tin hiện trường, Israel đã bắt đầu tấn công các cơ sở lưu trữ dầu tại Iran như một phần của giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến kéo dài hơn một tuần.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các cơ sở nhiên liệu tại Tehran vào tối 7/3, những nơi phân phối nhiên liệu cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, bao gồm cả các thực thể quân sự tại Iran.

Đối với Israel, việc này sẽ giúp họ làm suy giảm khả năng hoạt động và cơ động của quân đội Iran, do thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu cho binh lực và khí tài.

“Đây là một cuộc tấn công quan trọng, nhằm làm sâu sắc thêm thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự của Iran”, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố.

Các video được chia sẻ cũng cho thấy lửa và khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Shahran tại Tehran.

Hôm 5/3, Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng IDF, cho biết Israel đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, nhưng không nêu chi tiết các bước sắp tới sẽ bao gồm những gì.

Ông Zamir nói: “Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của họ. Chúng tôi còn những bất ngờ khác phía trước mà tôi không có ý định tiết lộ”.

Phía Mỹ cũng phát tín hiệu mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cảnh báo, Mỹ sắp “tấn công rất mạnh” Iran.

Về phía Iran, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc đáp trả Mỹ và Israel là quyền tự vệ vốn có của quốc gia này.

Tuyên bố cho biết Tehran sẽ tiếp tục hành động “cho đến khi Mỹ và Israel chấm dứt hành động thù địch”.

Bản tuyên bố cũng nhấn mạnh, theo luật pháp quốc tế, “các quốc gia bị cấm cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp, để gây tổn hại và thiệt hại cho các quốc gia khác”.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã tiến hành “các hoạt động phòng vệ cần thiết và tương xứng” nhằm vào các căn cứ của Mỹ, đồng thời khẳng định những cảnh báo đã được đưa ra liên tục.

Tuyên bố nhấn mạnh điều này “không nên bị hiểu theo bất kỳ cách nào là sự thù địch hoặc đối đầu với các quốc gia trong khu vực”.