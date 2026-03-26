Báo Mỹ: Washington cân nhắc đưa vũ khí định giao cho Ukraine tới Trung Đông

Hệ thống phòng không Patriot (Ảnh: AFP).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran đang làm cạn kiệt một số loại đạn dược quan trọng nhất của quân đội Mỹ, Washington Post dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết.

Mặc dù quyết định cuối cùng về việc chuyển hướng thiết bị vẫn chưa được đưa ra, động thái này sẽ cho thấy những đánh đổi ngày càng lớn của Washington để duy trì cuộc chiến với Iran, nơi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố tấn công 10.000 mục tiêu của Tehran chỉ trong chưa đầy 4 tuần giao tranh.

Các loại vũ khí có thể bị đổi hướng khỏi Ukraine bao gồm tên lửa đánh chặn, vốn được đặt hàng thông qua một chương trình của NATO khởi động từ năm ngoái, trong đó các nước đối tác mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Kiev.

Sáng kiến Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) đã đảm bảo dòng chảy một số trang bị quân sự chọn lọc tới Kiev, ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm phần lớn viện trợ an ninh trực tiếp từ Lầu Năm Góc.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng sẽ “đảm bảo rằng lực lượng Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác có những gì họ cần để chiến đấu”, nhưng từ chối bình luận thêm.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna cho biết Kiev vẫn cập nhật nhu cầu của mình cho các đối tác, bao gồm cả vũ khí phòng không, nhưng hiểu rằng đây là “giai đoạn có nhiều bất định đáng kể”.

Kể từ mùa hè năm ngoái, PURL đã cung cấp 75% số tên lửa cho các tổ hợp Patriot của Ukraine và gần như toàn bộ đạn dược sử dụng trong các hệ thống phòng không khác của nước này.

Hiện nay, các quốc gia châu Âu cung cấp phần lớn hỗ trợ quân sự cho Kiev, bao gồm cả một số khoản viện trợ trực tiếp ngoài khuôn khổ NATO. Tuy nhiên, PURL vẫn cung cấp cho Ukraine các trang bị then chốt của Mỹ, bao gồm đạn dược công nghệ cao và các tên lửa đánh chặn phòng không khan hiếm. Theo một quan chức Mỹ, các quốc gia đã cam kết khoảng 4 tỷ USD cho Ukraine thông qua chương trình này.

Kể từ khi Mỹ bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28/2, châu Âu đã lo ngại rằng Washington đang nhanh chóng tiêu hao kho đạn hiện có, với tốc độ sử dụng có thể làm chậm các đơn hàng của chính họ và làm gián đoạn việc chuyển giao các hệ thống Mỹ cho Ukraine theo PURL, 2 nhà ngoại giao châu Âu ẩn danh cho biết.

“Họ đang thực sự tiêu hao đạn dược với tốc độ rất nhanh, vì vậy hiện có những câu hỏi về việc họ sẽ tiếp tục cung cấp bao nhiêu theo thỏa thuận này”, một trong 2 nhà ngoại giao nói.

Trong số các loại đạn dược được săn đón nhiều nhất trong cuộc chiến có các tên lửa đánh chặn phòng không tiên tiến, bao gồm hệ thống Patriot và THAAD. Quân đội Mỹ đã điều chuyển các tên lửa loại này từ những khu vực khác trên thế giới, bao gồm châu Âu và Đông Á, về Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nhằm tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa đạn đạo của Iran.

Những vũ khí này cũng là các hệ thống mà Ukraine đặc biệt cần trong cuộc chiến. Một trong các nguồn tin cho biết các chuyến giao hàng theo PURL có khả năng vẫn tiếp tục, nhưng các gói trong tương lai có thể thiếu năng lực phòng không, khi Mỹ tìm cách bổ sung lại kho dự trữ của mình và của các đồng minh ở vịnh Ba Tư.

Hiện chưa rõ liệu các lô hàng của Mỹ sẽ bị trì hoãn để giao sau hay bị chuyển hướng hoàn toàn. Theo quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc có thể điều chỉnh các chuyến giao hàng như vậy trong trường hợp có nhu cầu quân sự khẩn cấp, nhưng sẽ phải thông báo cho các nhà lập pháp.