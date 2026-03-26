Iran cho phép tàu Nga và "các nước thân thiện" qua eo biển Hormuz

Tàu chở khí gas neo đậu do không thể đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi cho phép tàu của các nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Iraq, cũng như một số các nước mà chúng tôi coi là thân thiện, đi qua eo biển Hormuz", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận.

Ông Araghchi cũng cho biết thêm rằng các tàu có liên hệ với các quốc gia bị coi là “thù địch” hoặc tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược nối vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang diễn biến căng thẳng.

“Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Khu vực này là vùng chiến sự, và không có lý do gì để cho phép tàu của đối phương và đồng minh của họ đi qua. Nhưng nó vẫn mở cửa cho những nước khác”, ông khẳng định.

Tuyến đường thủy này, cửa ngõ hẹp của Vùng Vịnh, nơi thường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới, đã bị Iran kiểm soát kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Araghchi đã làm rõ rằng, eo biển này không bị đóng cửa hoàn toàn, trái ngược với tuyên bố của truyền thông phương Tây.

"Nhiều chủ tàu, hoặc các quốc gia sở hữu những con tàu này, đã liên hệ và yêu cầu chúng tôi đảm bảo an toàn cho họ khi đi qua eo biển. Đối với một số quốc gia mà chúng tôi coi là thân thiện, hoặc trong trường hợp chúng tôi quyết định làm như vậy vì những lý do khác, lực lượng vũ trang của chúng tôi đã đảm bảo an toàn cho họ", ông Araghchi nói thêm.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh thêm: "Các bạn đã thấy trên các bản tin tức: Trung Quốc, Nga, Pakistan, Iraq và Ấn Độ. Hai tàu của họ đã đi qua đây vài đêm trước, và một số quốc gia khác, thậm chí cả Bangladesh, tôi tin là vậy. Đây là những quốc gia đã nói chuyện và phối hợp với chúng tôi, và mọi việc sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai, ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc”.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz với phần lớn tàu thuyền (Ảnh: Al Jazeera).

Cũng liên quan đến khu vực biển Hormuz, Đại sứ Iran tại Hàn Quốc Saeed Koozechi, cho biết các tàu Hàn Quốc có thể đi qua eo biển, nhưng phải được phối hợp trước với chính quyền và quân đội Iran, đồng thời cung cấp danh sách chi tiết các tàu. Ông nhấn mạnh Tehran xem Hàn Quốc là nước không thù địch và việc hạn chế hoạt động của các tàu kinh doanh với Mỹ là “quyền tự vệ” của Iran.

Hiện còn 26 tàu cùng khoảng 180 thủy thủ Hàn Quốc đang bị kẹt tại eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Đáng chú ý, đầu tuần này, Iran đã chặn một tàu container hướng đến Pakistan đi qua eo biển Hormuz. Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tàu SELEN, đang trên đường từ cảng Sharjah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đến Karachi (Pakistan), đã buộc phải quay đầu tại lối vào các tuyến đường thủy quan trọng do không có giấy phép quá cảnh.