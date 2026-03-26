Mỹ có thể đang chuẩn bị cho "đòn đánh cuối cùng" tại Iran

Tổng thống Trump kêu gọi Iran đàm phán trước khi quá muộn (Ảnh: AFP).

Trang tin Axios dẫn lời 2 quan chức Mỹ và các nguồn thạo tin ngay 26/3 cho hay, Mỹ đang chuẩn bị cho phương án “đòn đánh cuối cùng” nhằm vào Iran nếu các nỗ lực khởi động đàm phán cấp cao với Iran không mang lại kết quả và phía Tehran tiếp tục cản trở hoạt động vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong trường hợp đó, Mỹ có thể tung ra một đòn quyết định nhằm phục vụ mục đích kép: củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán tương lai với Tehran, hoặc cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc cuộc chiến một cách đơn phương bằng một hình ảnh “chiến thắng”.

Các quan chức tiết lộ với Axios rằng hiện có 4 phương án chính đang được thảo luận.

Phương án thứ nhất sẽ bao gồm việc kiểm soát hoặc phong tỏa đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran.

Phương án thứ hai là kiểm soát đảo Larak nằm trên eo biển, nơi đặt các căn cứ và hệ thống radar của Iran để theo dõi tàu thuyền băng qua Hormuz, cũng như các tàu nhỏ có khả năng tấn công tàu dân sự.

Khả năng thứ ba là tiến đánh đảo Abu Musa ở phía đông vịnh Ba Tư, vị trí giúp Iran kiểm soát các tàu rời vịnh. Hòn đảo này cùng với các đảo Đại Tunb và Tiểu Tunb lân cận hiện do Iran kiểm soát nhưng đang bị tranh chấp bởi Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, một đồng minh then chốt của Mỹ và Israel.

Cuối cùng, Mỹ có thể chỉ đơn giản là chặn hoặc giành quyền kiểm soát các tàu xuất khẩu dầu của Iran.

Cũng theo Axios, các kế hoạch đang được xem xét còn bao gồm việc quân đội Mỹ sẽ thu giữ lượng uranium làm giàu cấp độ cao của Iran, được cho là nằm bên dưới các cơ sở hạt nhân bị hư hại sâu trong lòng đất.

Một lựa chọn thay thế là Mỹ có thể ném bom các địa điểm này từ trên không để đảm bảo Iran không thể tiếp cận được nguồn vật liệu đó. Các nguồn tin cho biết hiện tại Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho bất kỳ kế hoạch nào kể trên.

Giới chức Mỹ và Iran hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang khi kéo dài gần 4 tuần. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra “tối hậu thư”, yêu cầu Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, nếu không lực lượng Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện lớn của Iran.

Đến đầu tuần này, ông bất ngờ tuyên bố hoãn thực thi tối hậu thư trong vòng 5 ngày và cho biết Mỹ và Iran đang đàm phán mặc dù Iran đến nay tiếp tục bác bỏ.

Tổng thống Trump hôm nay bày tỏ sự thất vọng với cách tiếp cận đàm phán của Iran, đồng thời cảnh báo thời gian để đạt được một thỏa thuận đang dần cạn kiệt.

“Các nhà đàm phán Iran rất khác thường và kỳ lạ. Họ muốn chúng ta đạt được thỏa thuận... vậy mà họ lại công khai nói rằng chỉ đang xem xét đề xuất của chúng ta”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Ông cảnh báo: “Họ nên nghiêm túc ngay, trước khi quá muộn, bởi vì khi điều đó xảy ra, sẽ không có đường quay lại và mọi chuyện sẽ không hề dễ chịu”.

Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán chưa rơi vào bế tắc, ngay cả khi Tehran chưa chấp nhận ngay khuôn khổ do Mỹ đề ra nhằm chấm dứt xung đột. Các quan chức Mỹ nói rằng chính quyền đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp tiềm năng tại Pakistan như một phần của nỗ lực tìm lối thoát cho xung đột.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thừa nhận 2 bên đã trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian, nhưng cũng bày tỏ sự hoài nghi đối với lập trường của Washington.