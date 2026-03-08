Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/3 cho biết Iran có thể tiếp tục một “cuộc chiến cường độ cao” với Mỹ và Israel ít nhất trong 6 tháng nếu duy trì nhịp độ tác chiến hiện nay. Tuyên bố cũng cho biết lực lượng này đã tấn công hơn 200 mục tiêu liên quan đến các căn cứ và cơ sở của Mỹ và Israel trong khu vực.

“Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran có khả năng tiếp tục một cuộc chiến cường độ cao trong ít nhất 6 tháng với nhịp độ tác chiến hiện tại", người phát ngôn của Vệ binh Cách mạng Ali Mohammad Naini nói, theo hãng thông tấn Fars.

Iran sẵn sàng cho 6 tháng chiến sự khốc liệt, chờ tàu Mỹ đi qua Hormuz (Video: IRNA).

Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã phát đi thông điệp cứng rắn tới Tehran về một cuộc chiến kéo dài. Mỹ cũng khẳng định không chấp nhận đàm phán với Iran mà sẽ chiến đấu tới khi Tehran "đầu hàng vô điều kiện".

Iran cũng thể hiện sự cứng rắn trong thông điệp, khẳng định sẽ đáp trả tới cùng các đợt không kích của Mỹ.

IRGC ngày 7/3 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 27 của Chiến dịch True Promise 4, chuỗi đòn trả đũa đang diễn ra để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Iran tuyên bố thực hiện cuộc tấn công phối hợp bằng UAV và tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel. IRGC cho biết các mục tiêu đã bị tấn công bằng các loại tên lửa nhiên liệu rắn mới được phát triển.

IRGC cũng cho biết đã triển khai các hệ thống UAV nhằm vào một địa điểm nơi lực lượng Mỹ đang đồn trú.

Trong khi đó, IRGC cho hay lực lượng hải quân của họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan đến Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

“Ngoài ra, Hải quân IRGC đã tấn công đơn vị chỉ huy của lực lượng tàu mặt nước không người lái thuộc Hạm đội 5 và các nhà chứa hỗ trợ quân sự của lực lượng Mỹ tại cảng Salman”, tuyên bố cho biết.

“Các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chờ sẵn lực lượng Mỹ với sự chính xác và tính toán kỹ lưỡng", tuyên bố cho hay.

Vị trí chiến lược của eo biển Hormuz (Đồ họa: Sputnik).

Ngoài ra, phía Iran khẳng định đang "sẵn sàng chờ đợi" sự xuất hiện của lực lượng Mỹ đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, Mỹ đã nói về khả năng triển khai tàu hải quân để hộ tống các tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này khi Iran đang phong tỏa eo biển.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya, Trung tá Ibrahim Zolfaghari, hôm 7/3 cảnh báo rằng Mỹ nên nhớ lại vụ cháy năm 1987 trên siêu tàu chở dầu Bridgeton cũng như những cuộc tập kích gần đây nhằm vào các tàu chở dầu gần eo biển.

“Điều này cũng liên quan đến các tàu của các ông, dù các ông có thể định triển khai chúng như những tài sản nổi ở khu vực, nhưng không phải là điều không thể xảy ra nếu chúng có thể chìm thẳng xuống đáy Vịnh Ba Tư”, ông nói thêm.

Iran nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này chỉ nhắm vào các tài sản và căn cứ của Mỹ trong khu vực, và không tìm kiếm xung đột với các nước Ả Rập.

Ông Zolfaghari cho biết Iran tôn trọng lợi ích và chủ quyền quốc gia của các nước láng giềng. Ông tuyên bố rằng bất kỳ địa điểm nào được coi là nguồn gốc của hành động gây hấn chống lại Iran sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp, và Iran sẽ không bao giờ lùi bước trước Mỹ hoặc Israel.

Ông Zolfaghari cũng nói thêm rằng những quốc gia không cho phép Mỹ hoặc Israel sử dụng không phận hay cơ sở của họ thì không bị Iran nhắm mục tiêu.