Iran tung vũ khí “chưa từng xuất hiện” trong cuộc chiến với Mỹ - Israel

Người phát ngôn quân đội Iran Amir Akraminia hôm nay 18/3 tuyên bố Iran đã sử dụng các loại vũ khí “chưa từng được sử dụng trước đây” trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Ông cũng cảnh báo Iran sẽ sử dụng những vũ khí này nhiều hơn nữa trong những ngày tới.

“Trong cuộc chiến này, chúng tôi đã sử dụng các loại vũ khí mà trước đây chúng tôi chưa từng sử dụng. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều hơn nữa trong những ngày tới và các bạn cũng đang thấy những thông tin về tác động của chúng”, ông Akraminia nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran.

Tên lửa Iran tập kích mục tiêu ở Israel (Nguồn: Tasnim)

Người dân tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Israel, hai quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất trong ​​các cuộc tấn công của Iran, cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn hơn từ các vụ đánh chặn gần đây.

Iran cũng ngày càng sử dụng nhiều đầu đạn chùm gắn trên tên lửa đạn đạo. Mặc dù Iran đã triển khai loại vũ khí này trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, nhưng quân đội Israel cho biết hiện nay chúng được sử dụng thường xuyên hơn.

Mặc dù các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel được cho là đã làm suy giảm đáng kể khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, Tehran vẫn tiếp tục các vụ phóng, gây ra căng thẳng và thiệt hại trong khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera được phát sóng hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc tấn công của Iran vào các khu vực đô thị ở các nước láng giềng “không phải lỗi của Iran” vì Mỹ đã di chuyển lực lượng của họ ra khỏi các căn cứ quân sự và đưa lực lượng này vào trong các khách sạn ở những thành phố đó.

“Chúng tôi không chỉ giới hạn (các cuộc tấn công) ở các căn cứ chính thức của đối thủ. Bất cứ nơi nào lực lượng Mỹ tập trung, bất cứ nơi nào có các cơ sở của họ, chúng tôi đều nhắm mục tiêu”, ông Araghchi cảnh báo.

“Một số địa điểm này có thể nằm gần các khu vực đô thị, đây không phải lỗi của chúng tôi, mà là lỗi của Mỹ. Họ đã di chuyển lực lượng của mình ra khỏi các căn cứ quân sự và vào các khách sạn trong thành phố; nói chung, chính hành động của Mỹ đã đẩy khu vực đến tình trạng này”, Ngoại trưởng Iran nói thêm.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini trước đó nói rằng Iran “chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự” chứ không phải các địa điểm dân sự ở các nước Ả rập Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Araghchi cũng tuyên bố Iran không tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ và Israel, mà là “chấm dứt” hoàn toàn cuộc chiến “trên tất cả các mặt trận”.

"Trước hết, chúng tôi không tin vào một thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi tin vào việc chấm dứt chiến tranh, và chấm dứt chiến tranh đúng nghĩa là chấm dứt trên tất cả các mặt trận", ông nhấn mạnh.

Về việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới, Ngoại trưởng Araghchi cho biết sau chiến tranh, cần có một quy tắc mới cho việc đi lại trên tuyến đường thủy này.