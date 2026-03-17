"Tàu sân bay không thể đánh chìm" của Iran trấn giữ eo biển Hormuz

Ảnh vệ tinh chụp đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan, Iran, trong khu vực eo biển Hormuz (Ảnh: Al Jazeera).

Trong khi trước đây du khách đổ về “bảo tàng địa chất ngoài trời” này để chiêm ngưỡng các khối đá siêu thực, thì nay ánh mắt thế giới lại hướng xuống bên dưới lớp san hô: Các “thành phố tên lửa ngầm” của Iran.

Khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran bùng nổ, Qeshm đã chuyển mình từ một khu thương mại tự do và thiên đường du lịch thành một pháo đài tiền tuyến của Tehran và có thể là mục tiêu chiến lược tối quan trọng đối với Thủy quân lục chiến Mỹ đang được triển khai tới eo biển.

Với diện tích khoảng 1.445km², hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ phía Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Hòn đảo nằm ngay lối vào eo biển Hormuz (Ảnh: EFS).

Hiện nay, 148.000 cư dân trên đảo, chủ yếu là người Hồi giáo Sunni nói phương ngữ Bandari, sống giữa giao điểm của vẻ đẹp thiên nhiên cổ xưa và căng thẳng quân sự hiện đại.

Vào ngày 7/3, một tuần sau khi chiến sự với Iran bắt đầu, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào một nhà máy khử mặn quan trọng trên đảo. Cuộc tấn công đã cắt nguồn nước ngọt của 30 ngôi làng xung quanh.

Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành đòn trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ Juffair ở Bahrain, với cáo buộc cuộc tấn công vào Qeshm được phát động từ một quốc gia Vùng Vịnh lân cận.

Theo các chuyên gia, hòn đảo này được gọi là “tàu sân bay không thể đánh chìm” của Iran. Nằm cách thành phố cảng Bandar Abbas chỉ 22km về phía nam, Qeshm kiểm soát eo Clarence (Kuran) và là nền tảng chính cho sức mạnh hải quân “phi đối xứng” của Iran, theo các nhà phân tích.

Dù số lượng chính xác tàu tấn công nhanh và các khẩu đội tên lửa ven biển được giấu trong hệ thống ngầm vẫn là bí mật, mục tiêu chiến lược là rõ ràng.

Chuẩn tướng nghỉ hưu Li Băng Hassan Jouni cho biết Qeshm chứa “năng lực tấn công đáng kể” trong cái gọi là “thành phố tên lửa” dưới lòng đất, được thiết kế chủ yếu để kiểm soát hoặc đóng cửa eo biển Hormuz.

Trên thực tế, điều này đã xảy ra: lưu lượng tàu qua eo biển gần như bị đình trệ tuần trước khi Iran đe dọa tấn công các tàu cố gắng đi qua.

Hiện chỉ có một số ít tàu chở dầu và khí đốt thiết yếu được phép đi qua, khi các quốc gia phải đàm phán với Iran, còn chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách lập đoàn hộ tống hải quân để mở lại tuyến đường.

Ngoài các công trình quân sự và hầm chứa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Qeshm vẫn là một trong những khu vực đa dạng sinh thái nhất Trung Đông.

Đảo có rừng ngập mặn Hara, công viên địa chất Qeshm, cùng hàng loạt các hệ thống hẻm núi, hang muối nổi tiếng thế giới. Đây không chỉ là điểm du lịch địa chất, mà hiện là một cứ điểm quân sự chiến lược cực kỳ quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng sống còn của thế giới.