Mỹ lập thế trận phòng không Trung Đông

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ (Ảnh: Max).

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington đang tăng cường các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa trên khắp Trung Đông. Động thái này để chuẩn bị cho khả năng Iran trả đũa trong trường hợp Mỹ có hành động quân sự trong tương lai.

Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc đang triển khai thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD và nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đến các địa điểm đóng quân của Mỹ, bao gồm Jordan, Kuwait, Bahrain, Ả rập Xê út và Qatar.

Hệ thống THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầm cao, trong khi các hệ thống Patriot đối phó với các mối đe dọa tầm ngắn và bay thấp.

Quân đội Mỹ chỉ có một số lượng hạn chế các hệ thống THAAD đang hoạt động trên toàn thế giới. Các nhà phân tích quốc phòng cho biết điều này khiến việc Mỹ triển khai các hệ thống ở Trung Đông trở nên đáng chú ý. Việc di chuyển các hệ thống như vậy đòi hỏi một lượng lớn nhân lực và hỗ trợ hậu cần.

Tổng thống Trump chưa công bố quyết định về hành động quân sự với Iran. Tuy nhiên, các quan chức cho biết Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công hạn chế vào Iran bằng lực lượng hiện có.

Một chiến dịch rộng hơn của Mỹ có thể dẫn đến phản ứng mạnh hơn từ phía Iran. Do vậy, Mỹ sẽ cần triển khai các biện pháp phòng thủ khu vực mạnh mẽ hơn để bảo vệ lực lượng và các đối tác của Mỹ, bao gồm Israel.

Hải quân Mỹ cũng có nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường trong khu vực Trung Đông, có khả năng đánh chặn các mối đe dọa trên không như tên lửa và máy bay không người lái. Một quan chức hải quân cho biết các tàu này đang hoạt động gần eo biển Hormuz, ở phía bắc biển Ả Rập, ở Biển Đỏ gần Israel và ở phía đông Địa Trung Hải.

Lực lượng không quân bổ sung đã được điều chuyển đến gần khu vực hơn, bao gồm các phi đội máy bay chiến đấu F-15E ở Jordan và máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ vừa quá cảnh qua châu Âu. Các quan chức cho biết máy bay tác chiến điện tử cũng đã được điều động.

Việc tập trung vào các hệ thống phòng không diễn ra sau các cuộc khai hỏa tên lửa dữ dội trong cuộc chiến 12 ngày năm ngoái giữa Israel và Iran. Vào thời điểm đó, lực lượng Mỹ đã giúp bảo vệ Israel chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Trong một chiến dịch có tên gọi “Búa Đêm”, lực lượng Mỹ đã tấn công 3 địa điểm liên quan đến hạt nhân của Iran.

Sau đó, Iran đã phóng tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, nơi đặt một trung tâm điều hành không quân quan trọng của Mỹ. Hệ thống Patriot của Mỹ và Qatar đã đánh chặn hầu hết tên lửa, mặc dù Lầu Năm Góc sau đó thừa nhận một tên lửa đã bắn trúng căn cứ, gây thiệt hại tối thiểu và không có thương vong.

Một số quốc gia vùng Vịnh đã tìm cách tránh xa bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Mỹ nhằm vào Iran. Ả rập Xê út và UAE gần đây tuyên bố sẽ không cho phép lãnh thổ hoặc không phận của các nước này được sử dụng cho các cuộc tấn công vào Iran.

Các nước trong khu vực cũng đang tăng cường khả năng phòng thủ. Ả rập Xê út đã mua nhiều hệ thống THAAD, trong đó một số hệ thống đã được chuyển giao, theo một quan chức vùng Vịnh.

Vào tháng 1, quân đội Mỹ cũng đã thông báo về việc thành lập một đơn vị phối hợp mới tại căn cứ không quân Al Udeid để tăng cường hợp tác về phòng không và phòng thủ tên lửa với các đối tác vùng Vịnh.