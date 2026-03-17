Cháy suốt 30 giờ trên boong tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ gần Iran

Trên boong tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ (US Navy).

New York Times dẫn lời các thủy thủ và quan chức quân sự Mỹ cho hay, đám cháy bắt đầu tại khu giặt là chính của con tàu vào hôm 12/3.

Hải quân Mỹ đã công bố vụ cháy trong một thông cáo tuần trước, cho biết đám cháy đã được khống chế, không liên quan đến chiến đấu và khiến 2 thủy thủ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Hải quân cũng cho biết các hoạt động tác chiến trên con tàu nặng 100.000 tấn đang triển khai tại Biển Đỏ trong cuộc chiến với Iran này không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt đối với thủy thủ đoàn và không đoàn khoảng 4.500 người trên con tàu trị giá 13 tỷ USD này bị ảnh hưởng đáng kể. Họ phải mất hơn 30 giờ để các thủy thủ mới có thể dập tắt đám cháy trên tàu.

Khi sự việc kết thúc, hơn 600 thủy thủ và thành viên thủy thủ đoàn đã mất giường ngủ và kể từ đó phải ngủ trên sàn hoặc trên bàn. Nhiều thủy thủ đã không thể giặt quần áo kể từ sau vụ cháy. Thậm chí, những người trên tàu cho biết hàng chục quân nhân bị hít phải khói.

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, đơn vị phụ trách khu vực Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ, hiện chưa đưa ra bình luận.

Đợt triển khai hiện tại của tàu USS Gerald R. Ford đã bước sang tháng thứ 10, cũng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến hệ thống nhà vệ sinh trên tàu. Trang tin NPR cho biết, trong những năm gần đây đã có hàng chục yêu cầu hỗ trợ sửa chữa đường ống từ bên ngoài, và ít nhất 10 yêu cầu được đưa ra trong đợt triển khai hiện tại.

Kể từ khi rời căn cứ tại Norfolk, bang Virginia vào tháng 6 năm ngoái, tàu USS Gerald R. Ford đã băng qua Đại Tây Dương tới Địa Trung Hải, sau đó quay lại Đại Tây Dương để đến Caribe hỗ trợ các hoạt động tại Venezuela, và hiện đã trở lại Trung Đông.

New York Times cho biết nếu đợt triển khai hiện tại kéo dài đến giữa tháng 4, đây sẽ là đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay Mỹ trong hàng chục năm qua.

Các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu được thông báo rằng đợt triển khai của họ có thể sẽ bị kéo dài đến tháng 5. Điều này sẽ khiến họ ở trên biển tròn một năm, gấp đôi thời gian triển khai thông thường của một tàu sân bay.

Trong các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, Hải quân Mỹ thường triển khai tàu sân bay trong khoảng 9 tháng, đôi khi lâu hơn một chút. Tuy nhiên, các đợt triển khai thường không kéo dài quá 6 tháng. Theo các chuyên gia hải quân, vượt quá thời gian đó sẽ rất khó khăn đối với cả con tàu và thủy thủ đoàn.

“Các con tàu cũng sẽ mệt mỏi, và chúng bị hao mòn qua các đợt triển khai dài ngày. Bạn không thể vận hành một con tàu lâu và với cường độ cao như vậy mà vẫn kỳ vọng nó và thủy thủ đoàn duy trì hiệu suất tối đa”, Chuẩn Đô đốc John F. Kirby, một sĩ quan hải quân đã nghỉ hưu từng là người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết.

Một đợt bảo trì và nâng cấp lớn mà con tàu dự kiến thực hiện vào đầu năm nay tại xưởng đóng tàu Newport News ở bang Virginia đã bị trì hoãn.

Một quan chức quân sự cho biết Lầu Năm Góc nhận thức được tàu sân bay này đang tiến gần tới giới hạn chịu đựng của một đợt triển khai kéo dài. Theo quan chức này, tàu USS George H.W. Bush đang chuẩn bị triển khai tới Trung Đông và nhiều khả năng sẽ thay thế USS Gerald R. Ford.