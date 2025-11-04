Khoảnh khắc lính Ukraine đổ bộ, cận chiến binh sĩ Nga ở “chảo lửa” Pokrovsk

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 4/11 đã công bố đoạn video độc quyền về chiến dịch đặc biệt tại Pokrovsk, vùng Donetsk. Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, đoạn video cho thấy toàn bộ diễn biến của chiến dịch từ đổ bộ bằng dù đến cận chiến.

"Đoạn video độc quyền về hoạt động chiến đấu trên tiền tuyến của các binh sĩ Đơn vị Đặc nhiệm Timur thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tại Pokrovsk, vùng Donetsk", nội dung đoạn video cho biết.

Màn cận chiến giành thành trì chiến lược ở “chảo lửa” Pokrovsk (Nguồn: RBC)

Đoạn video cho thấy cảnh đổ bộ của lính dù HUR, phá hủy các vị trí được cho là của lực lượng Nga tại Pokrovsk.

Đoạn video cũng ghi lại một trong những khoảnh khắc được cho là nguy hiểm nhất của chiến dịch khi một nhóm trinh sát hạ cánh trực tiếp bằng dù xuống khu vực chiến sự.

Những đoạn video từ bên trong trực thăng cho thấy máy bay hoạt động ở độ cao tối thiểu để tránh bị máy bay không người lái FPV và hệ thống phòng không của Nga phát hiện.

Sau khi tiếp đất, các binh sĩ Ukraine ngay lập tức vào vị trí và bắt đầu các hoạt động tấn công.

Theo báo cáo của HUR, các đơn vị chiến đấu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đang triển khai một loạt hoạt động tại Pokrovsk, nhằm mở rộng khả năng kiểm soát hỏa lực đối với tuyến hậu cần của Nga.

"Với sự hỗ trợ của Đơn vị Đặc nhiệm Timur thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, các hoạt động này đang tiếp diễn tại một trong những khu vực quan trọng của Pokrovsk về mặt hậu cần tiền tuyến. Giao tranh ác liệt với lực lượng Nga đang diễn ra", Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết.

Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra khi Ukraine nhắm vào trung tâm hậu cần của Nga tại khu vực Donetsk.

Mục tiêu trọng tâm của lực lượng Nga hiện nay là hướng Pokrovsk. Lực lượng Nga đang tìm cách bao vây Pokrovsk và các khu vực xung quanh. Theo nguồn tin của RBC-Ukraine, khoảng 1.000 binh sĩ Nga có thể đã đột nhập vào thành phố.

Ngày 3/11, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không của Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố binh sĩ Ukraine đã chặn đứng bước tiến của Nga ở phía bắc Pokrovsk và ngăn chặn Moscow cắt đứt một tuyến hậu cần quan trọng.

Đồng thời, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục hoạt động phản công theo hướng Dobropillia.

Theo tướng Syrskyi, một chiến dịch toàn diện đang được triển khai tại Pokrovsk nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tình hình ở hướng Pokrovsk vẫn còn khó khăn, nhưng nhấn mạnh không có thông tin nào về việc lực lượng Ukraine bị bao vây.

Ông Zelensky xác nhận gần 1/3 số cuộc giao tranh và khoảng 50% số bom dẫn đường trên không của Nga tập trung xung quanh thành phố Pokrovsk.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Thành trì Pokrovsk là một trong những mặt trận giao tranh nóng nhất hiện nay ở Ukraine. Đây là khu vực trọng điểm nằm trong tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine và trở thành mục tiêu của Nga trong chiến dịch tấn công ở miền Đông Ukraine.

Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt chiến lược ở Donetsk, đã chứng kiến ​​nhiều tháng giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 3/11 cho biết lực lượng Moscow đã tiến vào thành phố Pokrovsk và thực hiện hàng loạt cuộc không kích quy mô lớn trong đêm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Moscow đang xoá sổ các đơn vị bị bao vây của Ukraine gần ga đường sắt và khu công nghiệp Pokrovsk, đồng thời đã tiến vào khu vực Prigorodny và củng cố vị trí tại đây.

Ngày 2/11, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, Tướng Mykola Malomuzh, cho biết nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội Nga kiểm soát Pokrovsk, Mirnograd và toàn bộ khu vực Pokrovsk trước ngày 15/11.

Cuối tuần trước, các nhà phân tích của DeepState đã báo cáo những tiến triển mới của Nga tại Pokrovsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cũng lưu ý rằng Nga tiếp tục tăng cường các hoạt động tấn công xung quanh thành phố, nhằm bao vây lực lượng Ukraine.

Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm 2 tỉnh Lugansk và Donetsk. Đây cũng là 2 khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập. Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn giữ khoảng 10% diện tích Donbass, tức khoảng 5.000km², nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.