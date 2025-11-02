Nga khép gọng kìm pháo đài Pokrovsk, tuyên bố lính Ukraine bắt đầu đầu hàng

Lính Ukraine ở tiền tuyến Pokrovsk thuộc vùng Donetsk (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Sputnik (Nga), một đoạn video ghi lại hình ảnh một số tù binh Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 1/11 cho thấy, binh sĩ Ukraine bị lực lượng Nga bao vây tại thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) thuộc vùng Donetsk đã bắt đầu hạ vũ khí đầu hàng.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố tuyên bố đầu hàng của hai binh sĩ Ukraine, Viacheslav Krevenko và Stanislav Tkachenko. Họ mô tả điều kiện khắc nghiệt trong vòng vây của Nga và lý do dẫn đến quyết định đầu hàng.

"Tôi thấy việc kháng cự hay chiến đấu không có ý nghĩa gì. Tôi kêu gọi mọi người đầu hàng, như vậy thì các người sẽ được sống. Nếu không, mọi người sẽ chết. Vậy thôi. Rất đơn giản. Tôi không còn sức lực, cả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi không thể làm gì được nữa", binh sĩ Krevenko nói trong video.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng Nga đã loại bỏ một nhóm đặc nhiệm Ukraine được điều gấp đến thành phố Pokrovsk, trong nỗ lực ngăn quân Nga tiến sâu hơn vào thành phố.

Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Ukraine hiện vẫn giữ khoảng 10% diện tích Donbass, tức khoảng 5.000km², nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.

Việc giành được Pokrovsk, nơi truyền thông Nga gọi là “cánh cổng tiến vào Donetsk”, cùng với Kostiantynivka ở phía đông bắc - nơi Nga cũng đang tìm cách bao vây - sẽ giúp Moscow có bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk: Kramatorsk và Sloviansk.

Giành được Pokrovsk sẽ là chiến thắng quan trọng nhất của Nga tại Ukraine kể từ khi Moscow kiểm soát thị trấn đổ nát Avdiivka vào đầu năm 2024 sau một trong những trận chiến khốc liệt nhất từ đầu cuộc xung đột.

Ukraine cho biết họ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm đến Pokrovsk đầu tuần này, sử dụng trực thăng Black Hawk.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã loại toàn bộ nhóm đặc nhiệm tình báo quân sự Ukraine này.

“Tất cả 11 người rời khỏi trực thăng đều đã bị loại khỏi vòng chiến đấu”, thông cáo của Nga nêu rõ, đồng thời cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công trong Pokrovsk và dọn sạch khu vực.

Nga tuyên bố đã đẩy lùi một nỗ lực của Trung đoàn tiến công biệt lập số 425 “Skala” của Ukraine nhằm phá vây khỏi khu vực Hryshyne, nằm ở tây bắc Pokrovsk, trong khi gọng kìm quanh lực lượng Ukraine tại đây đang dần khép lại.

Các trận đánh quanh Hryshyne được đánh giá là quan trọng, vì chúng cho thấy Nga đang tiến gần đến việc cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine tới Pokrovsk.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về các thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cả Pokrovsk và thành phố Kupiansk ở Kharkov đều đã bị Moscow vây bọc. Dù Ukraine bác bỏ tuyên bố này, nhưng dữ liệu nguồn mở cho thấy tình hình đang diễn biến rất nhanh và ngày càng có xu hướng bất lợi cho Kiev.

Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây hoàn toàn Pokrovsk và đe dọa tuyến tiếp tế của Ukraine, đồng thời tung các đơn vị nhỏ và máy bay không người lái vào tập kích hậu tuyến, gây rối loạn hệ thống hậu cần của đối phương.

Về cơ bản, chiến thuật này của Nga đã tạo ra một “vùng xám” trong thành phố, nơi không bên nào kiểm soát được hoàn toàn và rất khó để phòng thủ.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Ukraine phản công mạnh ở Pokrovsk

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 1/11 tuyên bố lực lượng Kiev vẫn cố thủ tại Pokrovsk.

“Một chiến dịch toàn diện nhằm hạ gục và đánh bật lực lượng đối phương khỏi Pokrovsk đang được tiến hành”, tướng Syrskyi nhấn mạnh.

Ông Syrskyi nói rằng lực lượng Ukraine đang làm mọi cách để duy trì tuyến hậu cần.

"Không có tình trạng bao vây hay phong tỏa nào đối với các thành phố. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để duy trì hậu cần", Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết.

Ông Syrskyi đề cập tới một chiến dịch quy mô lớn nhằm đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Pokrovsk, với trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị tấn công, điều khiển máy bay không người lái và lực lượng đặc nhiệm của Ukraine. Các nhóm hợp nhất từ ​​Lực lượng Đặc nhiệm, Cơ quan Hành pháp Quân sự, Cơ quan An ninh (SBU) và tình báo quân sự (HUR) đang hoạt động trong thành phố.

Ông Syrskyi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các đơn vị, đồng thời cho biết các binh sĩ, vũ khí và hệ thống máy bay không người lái đang được triển khai để củng cố phòng thủ.

"Đối phương đang phải trả giá đắt nhất cho việc cố gắng thực hiện mệnh lệnh của Điện Kremlin nhằm kiểm soát Donbass", ông Syrskyi tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/10 cho biết, khoảng 170.000 binh sĩ Nga đã được triển khai ở hướng Pokrovsk, nhằm tìm cách kiểm soát bằng được thành phố đang ở tình trạng bị bao vây. Trước đó, ngày 27/10, ông Zelensky nói rằng Nga áp đảo quân số Ukraine theo tỷ lệ 8:1 trong chiến dịch nhằm kiểm soát Pokrovsk.

“Họ dồn lực lượng ở đó. Có lính Nga ở trong trung tâm Pokrovsk. Chúng ta đang loại bỏ dần dần lực lượng của họ vì chúng ta cũng phải bảo vệ lực lượng của mình”, ông nói.

Phát biểu của ông Zelensky nhấn mạnh tới việc bảo toàn binh lực có thể là tín hiệu cho khả năng rút quân trong thời gian tới. Theo DeepState, hiện vẫn còn hành lang rộng hơn 10km để quân đội Ukraine đưa thêm binh lính và nguồn tiếp tế vào Pokrovsk.