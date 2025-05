Tiết lộ cuộc họp giờ chót của ông Putin trước đàm phán với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã xây dựng lập trường đàm phán của phái đoàn Nga tới Istanbul tại cuộc họp vào tối muộn ngày 14/5 với các quan chức cấp cao của Nga.

"Dựa trên báo cáo của tất cả những người tham gia cuộc họp, Tổng thống đã tóm tắt kết quả, đề ra nhiệm vụ và xác định lập trường đàm phán của phái đoàn Nga tại Istanbul", người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Cũng trong tối qua, Tổng thống Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga và các chuyên gia sẽ đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán với Ukraine.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin hôm qua đã triệu tập cuộc họp để chuẩn bị cho cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Điện Kremlin đã công bố một đoạn video ngắn về sự kiện này.

Theo đó, cuộc họp do ông Putin chủ trì có sự tham dự của Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Viktor Zolotov, Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov.

Theo hãng tin RIA, chỉ huy các đơn vị trực tiếp tham gia vào "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine cũng tham gia.

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu hôm nay đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, sẵn sàng đàm phán trực tiếp với phái đoàn Ukraine. Tuy nhiên, Kiev vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc cử phái đoàn đến Istanbul.