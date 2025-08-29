Tàu trinh sát Simferopol của Ukraine (Ảnh: TWZ).

Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ việc xảy ra tại cửa sông Danube. “Kết quả của cuộc tấn công là tàu hải quân Ukraine đã chìm”, thông cáo nêu rõ.

Đoạn video được quay bằng camera nhiệt cho thấy tàu trinh sát Ukraine bốc cháy như cầu lửa, với 2 tàu khác xuất hiện gần khu vực.

Khoảnh khắc xuồng không người lái Nga đánh chìm tàu trinh sát Ukraine (Video: RT)

Kiev cũng đã xác nhận con tàu trúng đòn tấn công. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết: “Các nỗ lực khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Phần lớn thủy thủ đoàn an toàn, và việc tìm kiếm một số thủy thủ mất tích vẫn tiếp tục”. Ông nói thêm ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Nga sử dụng thành công xuồng không người lái để đánh chìm một tàu của Ukraine.

Simferopol là tàu lớp Laguna cỡ trung, được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát vô tuyến, điện tử, radar, quang học đồng thời trang bị hệ thống pháo 30mm AK-306.

Tàu được hạ thủy năm 2019 và gia nhập Hải quân Ukraine 2 năm sau đó. Theo kênh Telegram WarGonzo, đây là con tàu lớn nhất mà Ukraine có thể đưa vào hoạt động kể từ sau năm 2014. Kênh này mô tả Simferopol như “biểu tượng của lực lượng hải quân Ukraine”.

Hải quân Ukraine vốn không đóng vai trò lớn trong cuộc xung đột, song Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev dùng tàu dân sự làm bệ phóng cho các thiết bị không người lái trên biển.