Bà Paetongtarn lên tiếng sau khi bị phế truất chức Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan bị phế truất Paetongtarn Shinawatra (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ngày 29/8, Thủ tướng Thái Lan bị phế truất Paetongtarn Shinawatra phát biểu: "Trước hết, với tất cả sự tôn trọng dành cho hệ thống tư pháp, tôi thừa nhận phán quyết của tòa. Nhưng với tư cách một người Thái, tôi khẳng định sự chân thành của mình trong việc làm việc vì nhân dân Thái Lan".

"Điều tôi coi trọng nhất là mạng sống của người dân, cả binh sĩ và thường dân. Tôi muốn cứu mạng họ... đó là điều tôi thực sự muốn truyền đạt", bà giải thích về mục đích cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Bà Paetongtarn nói rằng phán quyết của Tòa án Hiến pháp hôm nay là "một lần nữa gây ra sự thay đổi đột ngột" ở Thái Lan, nơi bà trở thành nhà lãnh đạo thứ năm kể từ năm 2008 bị tòa án này bãi nhiệm.

Bà gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã cho bà cơ hội được làm việc trong một năm qua và khẳng định rằng bà "yêu đất nước, tôn giáo và hoàng gia" Thái Lan.

Kết thúc bài phát biểu, bà Paetongtarn nói: "Tôi xin gửi lời ủng hộ tới chính quyền kế nhiệm".

Sau đó, bà cúi chào, mỉm cười rồi rời khỏi phòng họp báo mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ các phóng viên.

Với 6 phiếu ủng hộ, 3 phiếu chống, các thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay 29/8 ra phán quyết phế truất đối với bà Paetongtarn.

Phán quyết cho rằng cuộc gọi điện của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen là vi phạm đạo đức công vụ.

Với phán quyết này, bà Paetongtarn trở thành thành viên thứ ba của gia tộc Shinawatra có nhiệm kỳ thủ tướng bị chấm dứt sớm. Cha bà - ông Thaksin Shinawatra - bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006, còn người cô Yingluck Shinawatra cũng bị Tòa án Hiến pháp buộc rời nhiệm sở vào năm 2014. Bà cũng là thủ tướng thứ năm của Thái Lan trong vòng 17 năm qua bị Tòa án Hiến pháp phế truất.

Bà Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ từ tháng 7 sau khi đoạn ghi âm cuộc điện thoại với ông Hun Sen bị rò rỉ.

Là con gái của cựu Thủ tướng, tỷ phú Thaksin Shinawatra, bà Paetongtarn từng theo học tại các trường danh tiếng ở Thái Lan trước khi sang Anh học đại học tại Surrey, rồi làm việc cho tập đoàn khách sạn Rende của gia đình. Bà gia nhập đảng Pheu Thai vào năm 2021 và trở thành lãnh đạo đảng vào năm 2023.

Năm ngoái, quốc hội Thái Lan đã chọn bà Paetongtarn làm người kế nhiệm ông Srettha Thavisin, người bị Tòa án Hiến pháp phế truất vì vi phạm quy định liên quan đến việc bổ nhiệm nội các.

Khi đó, bà là nhà lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan, nhậm chức khi mới 37 tuổi.