"Tam giác lửa" rung chuyển, Ukraine chật vật kìm mũi tiến công của Nga

Binh sĩ Ukraine trên tuyến đầu (Ảnh: Euromaidan Press).

Các binh sĩ Ukraine đang bám trụ lại trong những thành phố đổ nát của vùng Donbass, không còn cơ sở hạ tầng, liên tục hứng chịu hỏa lực. "Vòng vây lửa" đang dần siết chặt xung quanh và gây ra rủi ro cho phía Kiev, Armiia TV đưa tin.

Trên hướng Kramatorsk, quân đội Nga liên tục tiến công vào vị trí của Lữ đoàn Cơ giới hóa Độc lập số 24 của Ukraine tại Chasov Yar. Kịch bản tương tự xảy ra ở Pokrovsk và Kostiantynivka.

Trong nhiều tháng qua, 3 khu vực nói trên trở thành điểm nóng nhất tiền tuyến khi Nga với ưu thế về hỏa lực và quân số đã áp đảo đối phương theo nhiều hướng, để tìm cách kiểm soát các vị trí chiến lược.

Cuộc tiến công của Nga vào Kostiantynivka phụ thuộc vào trận chiến ở Pokrovsk, nơi đã chứng kiến những trận đối đầu quyết liệt trong thời gian qua. Lực lượng Nga chia làm các nhóm nhỏ, khai thác các lỗ hổng trong phòng tuyến của đối phương rồi tiến công dồn dập theo các hướng.

Ukraine, với lực lượng chỉ bằng 1/8 của Nga, khó có thể vá được các lỗ hổng trong tuyến phòng thủ ở Pokrovsk, khi họ tập trung ở một khu vực để ngăn chặn Nga, Moscow sẽ ngay lập tức xâm nhập vào theo hướng khác. Hàng trăm binh sĩ Nga đã tiến được vào phía trong Pokrovsk, thực hiện các đòn tập kích và trinh sát, trong khi bên ngoài khu vực, UAV và pháo binh Nga đang kiểm soát các tuyến tiếp tế hậu cần của đối phương.

“Không có Pokrovsk, họ sẽ không thể tiến đến Kramatorsk. Trước hết là Pokrovsk, rồi Kostiantynivka, sau đó mới đến Sloviansk và Kramatorsk”, chuyên gia quân sự Ukraine Ivan Stupak nhận định.

Oleh Petrasiuk, sĩ quan của Lữ đoàn Danylo số 24, cho biết các cuộc tiến công của Nga trên hướng Kramatorsk diễn ra liên tục. Ở các khu vực Chasov Yar, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn.

Trước đó, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Chasov Yar nhưng Ukraine cho biết giao tranh vẫn diễn ra và Kiev dường như vẫn đang nỗ lực để đẩy lùi lực lượng Nga.

Trong khi đó, Kostiantynivka hứng chịu các đợt không kích và pháo kích với tần suất cao. Sĩ quan Petrasiuk mô tả tình hình của khu vực rất nguy hiểm khi cơ sở hạ tầng gần như đã bị phá hủy và không còn phù hợp để tiếp tục sinh sống.

Cục diện mặt trận Donetsk (Ảnh: ISW).

Kostiantynivka là điểm chốt giữ hướng nam của vành đai pháo đài Donbass, bao gồm Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Pokrovsk. Những thành phố này hợp thành pháo đài phía đông của Ukraine. Nếu tuyến này sụp đổ, vòng phòng thủ có thể bị tiến công theo nhiều hướng, khiến trung tâm Donbass rơi vào tình thế dễ tổn thương.

Lực lượng Nga đã huy động khoảng 11.000 binh sĩ trong nỗ lực bao vây vùng ngoại ô Pokrovsk của Ukraine, theo báo cáo của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc lực lượng đổ bộ đường không.

Tình hình ở Pokrovsk đang ở mức nguy hiểm khi lực lượng Nga đã tiến đến ngoại ô thành phố. Moscow tập trung vào việc kiểm soát Pokrovsk vì kiểm soát được nơi này sẽ mở ra con đường cho các bước mở rộng lãnh thổ tiếp theo ở miền Đông Ukraine.

Theo chuyên gia Stupak, nếu Pokrovsk thất thủ, lực lượng Nga sẽ có con đường trực tiếp tới Mezhova thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Ông dự đoán rằng Nga sẽ tiếp tục dồn sức đánh sang Kostiantynivka, sau đó là Kramatorsk và Sloviansk, cụm đô thị mà nếu bị kiểm soát, sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine mất toàn bộ Donetsk.