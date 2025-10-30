Gần 99.000 thanh niên Ukraine rời đất nước sau 2 tháng nới lỏng xuất cảnh

Một trạm kiểm soát ở biên giới Ukraine - Ba Lan (Ảnh: AFP).

Lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết 99.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi 18-22 đã qua biên giới kể từ khi các quy định nhằm đảm bảo Kiev có đủ binh sĩ được nới lỏng vào cuối tháng 8. Đi qua Ba Lan là tuyến đường chính để rời khỏi Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

Trước đó, thiết quân luật đã cấm mọi nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi, kể cả những người không thuộc diện nghĩa vụ quân sự, rời khỏi đất nước.

Sau 3 năm, Tổng thống Zelensky ban hành một quy định mới cho phép nam giới Ukraine được ra nước ngoài trước khi họ bước sang tuổi 23.

Động thái này là một phần trong sự thay đổi chính sách gọi nhập ngũ, hạ độ tuổi bắt buộc phải phục vụ quân đội từ 27 xuống 25 tuổi do lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng thiếu hụt nhân lực ở tiền tuyến.

Việc trao cho giới trẻ nhiều tự do hơn để ra nước ngoài được kỳ vọng sẽ khuyến khích họ trở về và tự nguyện nhập ngũ sau này.

Ngoài ra, điều này cũng nhằm ngăn các gia đình đưa con trai vị thành niên ra nước ngoài trước khi đủ 18 tuổi để tránh nghĩa vụ quân sự trong tương lai, điều mà ông Zelensky cảnh báo hồi tháng 8 là đang “cắt đứt mối liên hệ giữa giới trẻ Ukraine và đất nước của họ".

Theo lực lượng biên phòng Ba Lan, từ tháng 1 đến trước khi quy định thay đổi vào cuối tháng 8, có 45.300 nam giới Ukraine trong độ tuổi 18-22 nhập cảnh vào Ba Lan. Trong 2 tháng sau đó, con số này đã hơn gấp đôi, đạt 98.500 người, tương đương 1.600 người mỗi ngày.

Tại Đức, nơi Thủ tướng Friedrich Merz đang nỗ lực siết chặt quy định nhập cư, số lượng nam giới Ukraine độ tuổi 18-22 nhập cảnh mỗi tuần đã tăng từ 19 lên hơn 1.000 người vào giữa tháng 9.

Đến tháng 10, con số này tăng lên khoảng 1.400-1.800 người mỗi tuần, theo trang tin BR24 của bang Bavaria.

Các trường hợp nhập cảnh mới này là “giai đoạn đầu của làn sóng di cư gia tăng sau khi quy định của Ukraine ban hành trong mùa hè có hiệu lực”, một người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết.

Ukraine thực thi và gia hạn lệnh tổng động viên nhiều lần kể từ tháng 2/2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Vào tháng 5/2024, Ukraine đã thông qua luật hạ tuổi huy động từ 27 xuống 25, mở đường để gọi nhập ngũ thêm hàng trăm nghìn người vào quân đội để đối phó Nga.

Việc hạ độ tuổi nhập ngũ là một phần của cuộc cải tổ lớn đối với hệ thống nghĩa vụ quân sự của Ukraine và Kiev hy vọng số lượng quân nhân tăng thêm có thể bù đắp những yếu thế trên chiến trường trong cuộc chiến với Nga.

Tuy nhiên, nhiều nam giới Ukraine trốn tránh các sĩ quan gọi nhập ngũ hoặc thậm chí chạy trốn khỏi đất nước bất hợp pháp. Điều này khiến cho nỗ lực tuyển quân của Ukraine kém hiệu quả và làm họ trở nên thất thế trước Nga trong cuộc chiến tiêu hao.

Ukraine đã thực hiện nhiều biện pháp cải tổ để đối phó với tình trạng này. Đầu năm nay, Ukraine tuyên bố tạo cơ chế đặc biệt để tuyển người 18-24 tuổi nhập ngũ với "nhiều lợi ích, mức lương cao" và thời hạn một năm.