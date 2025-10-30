Nga tung 11.000 quân chủ lực vây ép, Ukraine cố thủ giữ pháo đài chiến lược

Binh lính Ukraine gần tiền tuyến Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

"Đối phương đã triển khai khoảng 11.000 quân để thực hiện kế hoạch bao vây khu vực Pokrovsk. Các nhóm quân của họ đã xâm nhập thành phố này và đang nhắm mục tiêu tiến về phía tây bắc và bắc Pokrovsk”, Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 của Ukraine thông báo hôm 29/10.

Quân đoàn Ukraine cho biết lực lượng Nga đã huy động khoảng 27.000 quân, khoảng 100 xe tăng, tối đa 260 xe chiến đấu bọc thép và 160 hệ thống pháo và súng cối.

"Lực lượng phòng thủ ở khu vực Pokrovsk vẫn tiếp tục thực hiện chiến dịch phòng thủ", Quân đoàn Ukraine cho biết thêm.

Trước đà tiến công của Nga, Ukraine đã gấp rút củng cố các vị trí trong thành phố.

"Giao tranh đang diễn ra ác liệt trong thành phố và trên các tuyến đường tiếp cận thành phố... Công tác hậu cần đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng ta phải tiếp tục đánh bại đối phương", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 26/10.

Tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, đã nói với Tổng thống Putin rằng Nga đã chặn một số lượng lớn binh sĩ Ukraine trong khu vực. Các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã rút các đơn vị chủ chốt khỏi khu vực.

Blogger DeepState ủng hộ Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công thành phố.

"Tình hình ở Pokrovsk đang trên bờ vực nguy kịch và tiếp tục xấu đi đến mức không kịp khắc phục", DeepState cho biết.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: BBC).

Vị trí quan trọng của Pokrovsk

Pokrovsk là một trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, với dân số trước chiến tranh khoảng 60.000 người. Hầu hết người dân đã di tản, tất cả trẻ em đã được sơ tán và chỉ còn lại rất ít dân thường.

Pokrovsk nằm trên một tuyến đường quan trọng từng được quân đội Ukraine sử dụng.

Mỏ than cốc duy nhất của Ukraine - được sử dụng trong ngành công nghiệp thép từng lớn mạnh của nước này - nằm cách Pokrovsk khoảng 10km về phía tây. Nhà sản xuất thép Metinvest của Ukraine cho biết vào tháng 1 rằng họ đã tạm dừng hoạt động khai thác tại đây.

Mục tiêu của Nga là kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass - một khu vực rộng khoảng 5.000km2 ở phía tây Donetsk.

Việc kiểm soát Pokrovsk, được truyền thông Nga mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", và Kostiantynivka ở phía đông bắc, nơi lực lượng Nga cũng đang cố gắng bao vây, sẽ tạo cho Moscow một bước đệm vững chắc để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

Việc kiểm soát Pokrovsk sẽ cho phép Moscow tiếp tục phá vỡ các tuyến đường tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và thúc đẩy chiến dịch lâu dài nhằm kiểm soát Chasiv Yar, một vùng đất cao hơn, từ đó có khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn.

Việc chiếm được thành phố này cũng sẽ mang lại cho Nga nhiều lựa chọn hơn để tấn công khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine ở phía tây, mặc dù Moscow tuyên bố đã thiết lập được một vị trí nhỏ tại đó.

Nga đã dồn lực ở Pokrovsk hơn một năm nay, nhưng thay vì các cuộc tấn công trực diện dẫn đến thương vong lớn như từng triển khai ở Bakhmut, quân đội Nga đã triển khai một chiến thuật khác.

Lực lượng Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây hoàn toàn Pokrovsk và đe dọa các tuyến đường tiếp tế của Ukraine, sau đó gây sức ép với lực lượng Ukraine bằng cách điều các đơn vị nhỏ và máy bay không người lái vào để phá vỡ hậu cần và gây ra sự hỗn loạn ở hậu phương của Kiev.

Về cơ bản, chiến thuật của Nga đã tạo ra vùng xám trong thành phố, nơi cả hai bên đều không kiểm soát được nhưng lại vô cùng khó khăn - và tốn kém - để bảo vệ.

Việc giành được cả Pokrovsk và khu vực Myrnohrad gần đó có thể mất một khoảng thời gian. Chiến dịch quân sự của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga năm ngoái cũng đã làm chậm cuộc tấn công của Moscow vào Pokrovsk.