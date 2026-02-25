Mỹ cảnh báo Ukraine về hành động tập kích bên trong lãnh thổ Nga

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Ukraine gần đây đã nhận được một thông điệp chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi các cuộc tấn công của Ukraine vào cảng Novorossiysk của Nga ảnh hưởng đến lợi ích của Washington tại Kazakhstan, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna cho biết ngày 24/2.

Phần lớn dầu mỏ của Kazakhstan được vận chuyển tới cảng Novorossiysk để xuất khẩu. Đây là cảng xuất hàng trên Biển Đen của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC). CPC có các cổ đông Nga, Kazakhstan và Mỹ.

Cuối năm ngoái, Ukraine đã phóng xuồng không người lái vào cảng Novorossiysk, gây gián đoạn hoạt động của cơ sở xử lý hơn 1% lượng dầu toàn cầu. Kazakhstan sau đó đã kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cảng này.

Bà Stefanishyna từ chối cung cấp chi tiết về công hàm ngoại giao chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ nhưng cho biết nội dung tập trung vào các cuộc tấn công ảnh hưởng tới lợi ích của Mỹ, chứ không phải yêu cầu ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của Nga.

“Chúng tôi đã nghe từ Bộ Ngoại giao rằng chúng tôi nên kiềm chế không tấn công các lợi ích của Mỹ”, bà nói với các phóng viên.

“Thông điệp này không liên quan đến việc khuyến khích Ukraine kiềm chế tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga. Nó liên quan đến thực tế rằng lợi ích kinh tế của Mỹ đã bị ảnh hưởng tại đó", bà nhấn mạnh.

Bà cho biết sự việc này cho thấy Ukraine đã không thiết lập được các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ tương tự với Mỹ trong nhiều thập kỷ kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1991, và bà quyết tâm thay đổi điều đó.

Theo bà, nhiệm vụ của đại sứ là tập trung làm việc với Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình, đồng thời bảo đảm Ukraine xây dựng được các lợi ích kinh tế bền vững và lâu dài của Mỹ tại Ukraine, điều mà bà tin sẽ mang lại cho đất nước mình một trong những bảo đảm an ninh mạnh mẽ nhất.

Hai ngày đàm phán hòa bình tại Geneva giữa Ukraine và Nga tuần trước không đạt được đột phá nào, trong bối cảnh cuộc chiến đã bước sang năm thứ 5.

Bà Stefanishyna nói rằng đất nước bà biết ơn sự can dự cá nhân của ông Trump trong nỗ lực chấm dứt chiến sự và không cảm thấy bị chính phủ Mỹ bỏ rơi, bất chấp việc chưa đạt được lệnh ngừng bắn và quyết định thu hẹp hỗ trợ quân sự của Washington.

Vị đại sứ, từng giữ chức Phó Thủ tướng trước khi sang Washington, đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật trừng phạt toàn diện nhằm đặt nền tảng cho các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, sau các động thái năm 2025 nhằm trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft.

Ukraine cũng đang làm việc với chính phủ Mỹ về những cách thức mới nhằm làm ảnh hưởng tới nguồn thu của Nga để cấp cho cuộc chiến, nhưng bà từ chối cung cấp chi tiết.

Tổng thống Nga chỉ đạo ngăn chặn Ukraine tập kích

Tổng thống Vladimir Putin hôm 24/2 đã ra lệnh cho Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Nga, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine mà ông cáo buộc là được thực hiện với sự hỗ trợ của tình báo phương Tây.

Phát biểu đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm cuộc chiến, ông Putin cảnh báo rằng đối thủ của Nga sẽ phải hối tiếc nếu đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Trong suốt cuộc chiến, Ukraine đã nhiều lần tấn công các kho chứa dầu, nhà máy lọc dầu và cảng biển của Nga. Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Putin cũng ám chỉ rằng các đường ống năng lượng của Nga dưới Biển Đen có thể trở thành mục tiêu.

Ông ra lệnh tăng cường bảo vệ đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông, cũng như các địa điểm tụ tập đông người, bảo đảm mức độ bao phủ tối đa cho các cơ sở trọng yếu và, nếu cần thiết, trang bị các biện pháp an ninh bổ sung.