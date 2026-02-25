Chiến sự Ukraine 25/2: Nga tiếp tục rút lui ở Pokrovske, tránh bị bao vây

Nga đang dồn lực tấn công quy mô lớn ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Mỹ, Ukraine sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới tại Geneva

Kyiv Independent đưa tin, các quan chức Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 26/2, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta ngày 24/2.

Cuộc gặp diễn ra sau vòng đàm phán 3 bên mới nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ được tổ chức tại Geneva vào ngày 17-18/2, kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào về các vấn đề lãnh thổ hoặc lệnh ngừng bắn.

Đặc phái viên Steve Witkoff cho biết ông và ông Jared Kushner (con rể của Tổng thống Trump và đồng trưởng đoàn đàm phán Mỹ) sẽ đến Geneva vào ngày 26/2 để đàm phán với Iran. Trong thời gian ở Geneva, ông Witkoff cũng dự định gặp người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov.

Ông Witkoff cho biết ông đã thảo luận cùng ông Umerov qua điện thoại để xin phép Tổng thống Volodymyr Zelensky cho cuộc gặp này. Mục tiêu là tiếp tục cuộc đối thoại được khởi xướng từ các cuộc đàm phán gần đây và tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình, Đặc phái viên của Tổng thống Trump nói.

Nga thừa nhận mục tiêu "chưa hoàn toàn đạt được" sau 4 năm

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận vào ngày 24/2 rằng, 4 năm sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga vẫn chưa đạt được toàn bộ các mục tiêu của mình ở Ukraine, Kyiv Independent đưa tin.

Sự thừa nhận này làm nổi bật khoảng cách giữa kỳ vọng ban đầu của Điện Kremlin về một chiến thắng nhanh chóng và cuộc chiến kéo dài, tốn kém sau đó, khi sự kháng cự của Ukraine vẫn tiếp diễn.

Bốn năm sau cuộc chiến, ông Peskov nói rằng "mục tiêu chính là đảm bảo an toàn cho người dân đã và đang sinh sống ở miền Đông Ukraine", thừa nhận rằng "các mục tiêu này chưa được hoàn thành đầy đủ".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Bước leo thang nguy hiểm ở Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã bước sang năm thứ năm. Ai cũng thấy rõ rằng cuộc xung đột vẫn còn lâu mới kết thúc. Cả hai bên đều không nhượng bộ, ngày càng lún sâu vào cuộc chiến tranh tiêu hao.

Nhưng có một điều chắc chắn, điều này không thể tiếp tục vô thời hạn hay mãi mãi. Sớm muộn gì, nền kinh tế hoặc nguồn nhân lực của một bên sẽ bắt đầu cạn kiệt nghiêm trọng. Ai sẽ gục ngã trước vào năm 2026 là câu hỏi chưa có lời giải.

Trong khi đó, Nga tuyên bố hôm 24/2 rằng Pháp và Anh đang xem xét các phương án chuyển giao vũ khí hạt nhân của Pháp cho Ukraine. Đây được đánh giá là một bước leo thang nguy hiểm.

Một loạt các vụ tấn công nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật đã làm rung chuyển Ukraine. Tiếng nổ và tiếng súng được nghe thấy ở các thành phố Mykolaiv và Dnipro.

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục chiến dịch tấn công Zaporizhia. Hôm 24/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Rizdvianka đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.

Nga nỗ lực chặn đà tiến của Ukraine ở cánh đông Zaporizhia và tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Nga bắt đầu đột phá tuyến phòng thủ Ukraine ở phía bắc Sumy

Theo kênh Readovka, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF tiếp tục đột phá tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Sumy. Ngay cả trước khi trận chiến Kondratovka kết thúc, lính xung kích Nga đã tấn công dải đất nông thôn Malaya Korchakivka, Novaya Sich, Khrapovshchina, Korchakivka.

Các đơn vị Moscow, hoạt động từ Alekseyevka, Varachino và Yablonovka, đã tiến sát đến vị trí quân đội Ukraine (AFU), bắt đầu trận chiến giành quyền kiểm soát các khu rừng bao phủ những tuyến đường tiếp cận chuỗi khu định cư này.

Dải đất nông thôn kể trên là trung tâm và khu vực trọng yếu của toàn bộ tuyến phòng thủ Ukraine. Một khi chiếm được nó, quân đội Nga sẽ có thể hoạt động trực tiếp trong khu vực rừng rộng lớn, khiến mọi nỗ lực dọc theo các tuyến phòng thủ còn lại của AFU ở phía bắc trở nên vô ích.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator (Kẻ hủy diệt) phiên bản mới sẽ sớm được Nga triển khai tại Ukraine (Video: Sputink).

Thời điểm RFAF thực hiện các biện pháp này rất thuận lợi. Tất cả đơn vị Kiev hiện có đều đang dàn trải mỏng dọc biên giới, và quân đội Nga đang liên tục tăng cường hoạt động ở phía đông và đông nam thủ phủ khu vực.

Tình hình tương tự cũng được quan sát thấy ở phía bắc vùng Sumy, các hành động của Nga ở huyện Hlukhiv đang ngăn cản đối phương tập trung lực lượng để phòng thủ hoặc tiến hành các biện pháp tích cực.

Việc thiếu bộ binh không chỉ ngăn cản AFU giữ vững hoàn toàn các khu rừng, vốn đòi hỏi một số lượng lớn binh sĩ, mà thời tiết cuối mùa đông và mùa xuân ẩm ướt cũng sẽ ngăn cản các đơn vị Kiev đốt rừng, biến chúng thành "bức tường lửa", với hy vọng làm cho các tuyến đường tiếp cận Sumy trở nên bất khả xâm phạm.

Hơn nữa, việc Ukraine đốt rừng sẽ khiến địa hình trống trải dễ dàng bị UAV Nga tiếp cận. Lực lượng Kiev có thể đang bảo vệ Sumy bằng hỏa lực, điều này giải thích sức chiến đấu tương đối yếu của các đơn vị phòng thủ. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc tái triển khai lực lượng đáng kể để đối phó các hành động của RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở bắc Sumy ngày 24/2. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, mở rộng vùng đệm an ninh biên giới (Ảnh: Readovka).

Nga tiếp tục rút lui ở Pokrovske

Trên hướng Huliaipole (Zaporizhia) và Pokrovske (Dnipropetrovsk, khác với thành phố Pokrovsk ở Donetsk), trong 10 ngày qua, cả Nga và Ukraine đều tích cực hành động, trong đó lực lượng Kiev tiếp tục cuộc phản công cục bộ. Có 56,05km² nghiêng về Ukraine, Nga chỉ giành được 2,77km².

Ở phía đông bắc, sau khi củng cố vị trí ở phần phía bắc của Ternove và phá sập hầu hết mọi tòa nhà ở nửa phía nam bằng pháo binh và UAV FPV, quân đội Ukraine tiến xa hơn về phía nam và giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng. Từ đây, họ đang cố gắng tiến về phía tây tới Berezove, và phía nam tới Zaporizke.

Về phía tây, AFU đã quét sạch các cứ điểm mạnh còn lại của Nga ở phía đông và tây Stepove, và bắt đầu tấn công Berezove từ phía tây bắc sau khi các cuộc xâm nhập trước đó vào làng từ phía đông bắc thất bại. Họ cũng củng cố vị trí ở Kalynivske, nơi RFAF đang cố gắng ngăn chặn, và chiếm được các vị trí rừng ở phía tây ngôi làng.

Cũng ở khu vực này, sau khi quân đội Nga rút lui, lực lượng Kiev đã giải tỏa phần còn lại của Verbove và bắt đầu tiến xa hơn về phía nam từ nhánh sông Yanchur, xuyên qua các cánh đồng theo hướng khe núi Skotovataya. Thêm vào đó, họ củng cố thêm vị trí ở Vyshneve và các khu rừng lân cận, đồng thời bắt đầu cuộc đột phá vào Pryvillya và Kripichne.

Xa hơn về phía tây, lực lượng Moscow hầu như đã hoàn thành việc rút lui khỏi mũi nhọn ở khu vực Andriivka, cho phép Ukraine tiến vào và chiếm các làng Ostapivske và Andriivka, qua đó đảm bảo bờ tây sông Gaichur trong khu vực này. Từ đó, họ giải tỏa làng Nechaivka cũng như các khu rừng ở phía đông, bắt đầu giao tranh giành Danylivka và Yehorivka.

Về phía nam, quân đội Ukraine tiếp tục tiến công qua các cánh đồng về phía sông Yanchur, chiếm giữ các cứ điểm mới trong những cánh rừng ở khu vực biên giới vùng Dnirpopetrovsk - Zaporizhia, từ đó họ đang cố gắng tạo ra một mũi nhọn giữa Rybne và Zlahoda để tiến đến bờ tây sông Yanchur. Họ cũng đang cố gắng tiến sâu về phía tây bắc tới Pryvillya, tuy nhiên các cuộc đột phá này cho đến nay đã bị Nga đẩy lùi.

Xa hơn về phía nam, sau các cuộc xâm nhập trước đó của Ukraine, lực lượng Moscow đã có thể chiếm một số vị trí và cứ điểm trong rừng ở và xung quanh Khu bảo tồn thiên nhiên Rozdolnenskaya.

Mặt khác, lực lượng Kiev đã chiếm giữ một số vị trí trong rừng phía đông bắc Varvarivka và xâm nhập vào làng Dobrovilne bị bỏ hoang, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra. Quân đội Nga đang cố gắng ngăn chặn mũi nhọn mới hình thành này từ các cánh đồng phía đông Varvarivka.

Nga buộc phải rút lui khỏi hàng loạt vị trí trên hướng Pokrovske thuộc vùng Dnipropetrovsk để tránh bị Ukraine bao vây (Ảnh: AMK Mapping).

Trái ngược với thông tin của AMK Mapping, kênh Rybar xác nhận quân đội Nga tiến chậm nhưng họ đang di chuyển.

Cụ thể, trên cánh đông Zaporizhia, các đơn vị Moscow, sau khi đẩy lùi các nỗ lực của đối phương, đã tiếp tục tiến dọc theo bờ tây sông Gaichur, một tuyến phòng thủ khá rộng so với tiêu chuẩn hiện nay.

Phía tây Huliaipole, một số vành đai rừng và một cứ điểm ở ngoại ô Zheleznodorozhne đã bị chiếm giữ. Các vị trí giữa sông Gaichur và đường sắt đã được RFAF tái lập dọc theo tuyến Yelenokonstantinovka - Pryluky. Theo những báo cáo lạc quan nhất, một cuộc đột phá đến ngoại ô Vozdvizhevka có thể sớm diễn ra.

Những thành công đáng kể hơn của Nga đã được báo cáo ở phía bắc. Các đơn vị Moscow đã giành lại quyền kiểm soát Prydorozhne và Kosivtseve, và theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, họ cũng đã giải tỏa Rozhdestvenskoye (Rizdvyanka). Mặc dù chưa có hình ảnh giám sát khách quan, nhưng Cụm tác chiến phía Đông RFAF chưa từng bị "mang tiếng" về các báo cáo sai lệch.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Ternove lân cận. Mặc dù đã cố gắng đột phá bằng xe bọc thép, nhưng Ukraine không thể củng cố vị trí trên toàn bộ ngôi làng, và lực lượng Moscow vẫn chưa hoàn toàn đánh bật được đối phương. Trong khi đó, ở sườn phía bắc, Kiev tiếp tục cố gắng tiến lên dọc theo tuyến Stepovoye - Berezovoye - Ternove, đột phá theo từng nhóm nhỏ và chịu tổn thất.

Mặc dù lực lượng dự bị của AFU chưa cạn kiệt, nhưng thời điểm nguy hiểm nhất đối với Nga dường như đã qua. Lực lượng Kiev đã cố gắng đột phá ở một số khu vực, và ở vài nơi, họ đã thành công trong việc xâm nhập, nhưng chỉ thông qua các cánh đồng và vành đai rừng.

Và với việc lực lượng Moscow đã nối lại thành công các cuộc tấn công dọc theo tuyến Rozhdestvenskoye - Vozdvizhevka - Verkhnyaya Tersa, điều này không làm gián đoạn đáng kể kế hoạch của quân đội Nga. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không nên chủ quan, Ukraine có rất nhiều phương án đột kích, không phải ở mặt trận mà là ở phía sau.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 24/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở cánh tây Zaporizhia sau một cuộc tấn công lớn của AFU dọc theo tuyến Primorskoye - Novoyakovlivka. Tình hình vẫn căng thẳng, theo kênh Rybar.

Sau các cuộc đột kích ngày 16/2, lực lượng Ukraine đã mở rộng được vùng kiểm soát ở phía bắc Primorskoye. Khu vực trung tâm thị trấn nằm trong thế "cài răng lược", nơi các vị trí của hai bên thường chỉ cách nhau 1 hoặc 2 ngôi nhà.

Bộ binh Ukraine trước đó đã đột phá vào Plavni hoặc bị xóa sổ hoặc bị đẩy lùi. Thị trấn một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát ổn định của Nga, và liên lạc trên bộ với các nhóm RFAF bị cắt đứt trước đó ở Primorskoye đã được khôi phục.

Trong khi đó, Kiev đã tăng cường hiện diện ở Stepnogorsk. Vì binh sĩ Ukraine duy trì các vị trí trong các tòa nhà nhiều tầng ở ngoại ô phía bắc, việc triển khai quân tiếp viện đã cho phép họ thực hiện một loạt các cuộc phản công. Các video thường xuyên ghi lại những cuộc không kích của Nga tại khu vực này xác nhận sự hiện diện của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh tây Zaporizhia ngày 24/2. Kiev nỗ lực đột phá theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Mặc dù AFU không thể chọc thủng phòng tuyến sâu và lực lượng Moscow giành lại được một số vị trí đã mất, tình hình vẫn căng thẳng.

Tuy nhiên, Kiev hoàn toàn có thể tuyên bố thắng lợi: Rechnoye, Magdalinovka, Zapasnoye và Novoboikovskoye, những nơi từng được Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố "kiểm soát", vẫn đang nằm trong tay Ukraine, và lực lượng Moscow đã bị đánh bật khỏi Lukyanivske.