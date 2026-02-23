Nga treo khẩu hiệu chiến thắng ở Seoul, Hàn Quốc lên tiếng

Biểu ngữ chiến thắng được treo bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Seoul (Ảnh: AFP).

Trong tuyên bố hôm 22/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đã yêu cầu Đại sứ quán Nga tại Seoul gỡ bỏ tấm biểu ngữ lớn có dòng chữ "Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta".

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cơ quan này đã bày tỏ mối quan ngại với Đại sứ quán Nga, nhưng không nói rõ họ đã nhận được phản hồi từ phía Moscow hay chưa.

Tấm biểu ngữ dài khoảng 15m, mang màu sắc của quốc kỳ Nga và được viết bằng tiếng Nga.

Biểu ngữ đã được treo trên bức tường bên ngoài Đại sứ quán Nga ở trung tâm Seoul, ngay trước thời điểm đánh dấu tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine vào ngày 24/2.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhắc lại lập trường rằng nước này phản đối việc Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên cần phải chấm dứt, mô tả đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Hàn Quốc và là hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc cũng như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đầu tháng này, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev đã ca ngợi vai trò của quân đội Triều Tiên trong cuộc giao tranh với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk của Nga.

Triều Tiên được cho là đã điều khoảng 15.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk. Cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên được cho là đã thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng Nga, và hơn 4.000 binh sĩ Triều Tiên bị thương. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực giúp Moscow giành lại tỉnh Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã mở chiến dịch quân sự vào tháng 8/2024.

Triều Tiên đã tổ chức lễ tưởng niệm các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Nga. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi họ là "những anh hùng và những người yêu nước vĩ đại".

Triều Tiên đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công, để tưởng nhớ các binh sĩ Triều Tiên đã hy sinh khi chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc chiến với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.