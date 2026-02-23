Phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước sức tấn công mãnh liệt của quân đội Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine có thể rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 22/2, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tập kích quy mô lớn với hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa. Động thái này khiến hệ thống năng lượng của Ukraine tiếp tục đối mặt với những vấn đề lớn.

Rạng sáng 22/2, Nga tiến hành đợt tập kích đường không quy mô lớn đánh phá hạ tầng năng lượng, khiến Ukraine mất điện trên diện rộng (Ảnh: Military Summary).

Lực lượng Moscow tiếp tục cuộc tấn công và chuẩn bị cho chiến dịch quân sự mùa xuân. Các sự kiện đáng chú ý nhất diễn ra ở Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Chiến dịch phản công của quân đội Ukraine (AFU) ở các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk chưa dừng lại. Trong đó, RFAF giương cờ chiến thắng ở làng Priluki, ngược lại, các cuộc tập kích bằng UAV của Nga ở Ternove xác nhận sự hiện diện của lực lượng Kiev trong làng. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn bí ẩn, vì cả hai bên đều không muốn chia sẻ video.

Tại tỉnh Donetsk, quân đội Nga đang tập trung vào Serhiivka - việc chiếm được ngôi làng này sẽ giúp RFAF giành thêm lãnh thổ ở tỉnh Dnipropetrovsk. Các cuộc đột phá khác cũng được báo cáo theo hướng Sloviansk - Kramatorsk, nơi họ đang chiếm thêm các khu vực dọc theo kênh đào.

Ukraine đang tích cực phản công tại ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk, giành lại nhiều vị trí. Nga tìm cách ngăn chặn đối phương, tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tập kích kho dầu và hệ thống phòng không Nga

Kyiv Independent đưa tin, Ukraine đã tập kích một kho dầu ở Lugansk do Nga kiểm soát và phá hủy 2 hệ thống phòng không Tor ở tỉnh Donetsk trong một cuộc tập kích rạng sáng 22/2, Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine xác nhận trên Telegram.

Trước đó, cư dân Lugansk báo cáo rằng một đám cháy lớn đã bùng phát tại kho dầu do các cuộc tập kích và cơ sở này tiếp tục cháy đến sáng.

Lực lượng Hệ thống Không người lái báo cáo rằng UAV của họ đã đánh trúng kho dầu.

Cùng thời gian, đơn vị UAV tinh nhuệ "Chim Madyar" đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa phòng không Tor của Nga ở tỉnh Donetsk, Lực lượng Hệ thống Không người lái cho biết. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến hơn 50 triệu USD.

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Independent rằng vụ tập kích vào kho dầu ở Velikiye Luki là do đơn vị UAV "Alpha" của họ thực hiện.

"Những hoạt động như vậy là một phần của việc làm suy yếu một cách có hệ thống tiềm lực quân sự của Nga", nguồn tin SBU viết trong một tuyên bố.

UAV Ukraine tập kích phá hủy kho dầu và 2 tổ hợp phòng không Tor của Nga (Video: Telegram).

Nga rút lui khỏi Pokrovske để tránh bị bao vây

Kênh AMK Mapping cho biết, quân đội Nga về cơ bản đã hoàn thành việc rút lui khỏi khu vực mũi nhọn trải dài từ Andriivka đến Yehorivka theo hướng Pokrovske thuộc vùng Dnipropetrovsk (khác với thành phố Pokrovsk ở Donetsk), được bắt đầu vào khoảng ngày 12/2 do nguy cơ bị bao vây bởi cuộc phản công cục bộ của Ukraine.

Nhờ đó, Kiev giành lại được Andriivka, Ostapivske và Nechaivka, có khả năng đã giải tỏa Danylivka (vẫn cần xác nhận thêm), và đang chiến đấu để tái chiếm Yehorivka.

Hành động này của Nga đã được lên kế hoạch từ trước và dự kiến ​​sẽ diễn ra, họ chấp nhận lùi về các vị trí được phòng thủ và củng cố vững chắc hơn nhiều, điều này dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ thương vong của AFU.

Thêm vào đó, một khi cuộc rút lui này hoàn tất, đường tiếp xúc sẽ được rút ngắn đáng kể, đơn giản hóa hoạt động phòng thủ cũng như dễ dàng tiến hành các cuộc phản đột kích trong tương lai.

Nga buộc phải rút lui theo các mũi tên đỏ khỏi hàng loạt vị trí trên hướng Pokrovske thuộc vùng Dnipropetrovsk để tránh bị Ukraine bao vây (Ảnh: AMK Mapping).

Nga hoạt động mạnh ở Sumy, mở rộng vùng đệm an ninh

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang tích cực triển khai ở Sumy. Còn quá sớm để bàn về mục tiêu của Bộ chỉ huy Moscow, nhưng Kiev không thể duy trì phòng thủ đúng mức ở đây. Điều này có nghĩa là một trong những trung tâm khu vực quan trọng cuối cùng có thể rơi vào tay RFAF.

Trong khi Ukraine đạt được kết quả hạn chế ở hướng Zaporizhia thì quân đội Nga đang đột phá theo hướng Konstantinovka.

Kiev đạt kết quả tích cực tại Zaporizhia

Cụm tác chiến phía Đông, cùng với Sư đoàn Dù cận vệ số 7 thuộc Cụm tác chiến Dnepr RFAF, đang đẩy lùi cuộc phản công của đối phương.

Tuy nhiên, kết quả của AFU rất hạn chế: trong khu vực của Tập đoàn quân 29 RFAF, họ chỉ giành được quyền kiểm soát làng Sosnovka.

Xa hơn về phía tây, tại khu vực giao nhau giữa vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân 29 và 36 RFAF, Kiev không thể chiếm được bất kỳ khu dân cư nào. Cuộc đột kích hiệu quả duy nhất của Ukraine là chiếm được các khu rừng trồng và cánh đồng gần làng Pokrovske.

Trong vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân 36 RFAF, nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất, AFU chỉ chiếm được một vài chiến hào ở phía đông các làng Khrystoforovka và Novoye Pole. Gần Ternove, Kiev đã giành được quyền kiểm soát tương đối làng Pridorozhnoye, nhưng nó vẫn nằm trong vùng xám.

Mặc dù AFU đã cắt đứt đường tiếp tế phía sau cho các đơn vị Moscow ở Ternove và làng Kosivtsev trong tuần qua, quân đội Nga vẫn giữ vững được vị trí.

Lực lượng Kiev đã cố gắng triển khai các đơn vị bộ binh cơ giới đến bờ đông sông Gaichur để củng cố vị trí tại Privolye, Rybne và Sladke, nhưng cuối cùng họ bị mắc kẹt trong "tọa độ lửa".

Kết quả là, lực lượng Kiev nhanh chóng bị suy yếu, trong khi quân đội Nga đã có thể ổn định mặt trận và thiết lập liên lạc giữa các đơn vị đồn trú và nhóm tác chiến chính. Tình hình tương tự cũng được quan sát thấy ở khu vực cánh tây Zaporizhia, nơi Sư đoàn Dù số 7 RFAF tiếp tục đẩy lùi đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 22/2. Lực lượng Kiev vẫn chưa từ bỏ ý định phản công nhằm giành lại lãnh thổ (Ảnh: Readovka).

Trên cánh đông Zaporizhia, Kiev tiếp tục cố gắng mở rộng phạm vi tiến vào khu vực Orestopol. Đã có tin về việc họ đột phá vào Ternove cách đây một thời gian, nhưng chỉ đến nay mới được xác nhận bằng hình ảnh, kênh Rybar ghi nhận.

Dựa trên đoạn phim từ UAV Nga, ít nhất 2 xe bọc thép Ukraine đã tiến vào làng và triển khai quân. Vùng ngoại ô phía tây vẫn nằm trong "vùng xám", trong khi các đơn vị Moscow vẫn hiện diện ở phía đông.

Do "độ trễ thời gian" trong việc công bố video và điều kiện thời tiết không ổn định, hiện tại không thể xác định được cấu hình chiến tuyến trong khu vực này. Một "màn sương mù chiến tranh" tương tự vẫn bao trùm toàn bộ khu vực từ Ternove đến Orestopol, nơi các vị trí của cả hai bên đan xen nhau.

Trong khi đó, Kiev tuyên bố đã chiếm được làng Radostne. Một đoạn video ghi lại cảnh cắm cờ được cho là trên một biển báo ở lối vào làng được đưa ra làm bằng chứng. Trên thực tế, đoạn phim được quay ở một khu vực khác trên chiến tuyến, và bản thân ngôi làng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.

Tại Priluki, nằm ở phía nam, tình hình vẫn căng thẳng. Ngôi làng thực tế không nằm dưới sự kiểm soát của bên nào và đã là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt trong tháng qua. Lực lượng Kiev đang cố gắng giành được chỗ đứng ở khu vực trung tâm, nhưng các nhóm xung kích của họ nhanh chóng bị đánh tan bởi UAV và pháo binh Nga.

Nhìn chung, bất chấp những tin tức nhiễu loạn, tốc độ phản công của Kiev đang dần chậm lại. Họ đã tiêu hao một lượng quân dự bị trong nỗ lực đẩy lùi đối phương về bên kia sông Gaichur và câu giờ để xây dựng một tuyến phòng thủ mới trên Verkhnyaya Tersa, nhưng chỉ đạt được kết quả hạn chế.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 22/2. Kiev đẩy mạnh phản kích theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Ukraine gặp khó ở Dobropillia

Các đơn vị Moscow đã chọc thủng phòng tuyến Ukraine tại thị trấn Belitskoe ở 2 khu vực và đang tiến hành đột phá. Họ đã chiếm được một dãy nhà cao tầng trên đường Kharkivska và cũng kiểm soát được một số tòa nhà thấp tầng dọc theo đường Tarasa Shevchenko và Gagarina.

Ở phía tây nam thành phố, lực lượng Moscow đã củng cố vị trí trong khu vực tư nhân dọc theo đường Aleksandra Matrosova và trong một số tòa nhà bỏ hoang. Lực lượng Kiev tiếp tục giữ các chung cư trên đường Truda làm tuyến phòng thủ liên tục.

Trước đó quân đội Nga đã tiến vào thành phố từ phía nam, nhưng phải rút lui vì đối phương tích cực phòng thủ, tuy nhiên tình hình hiện nay đã khác: hoạt động ở khu vực Kupyansk và nỗ lực phản công của Ukraine ở vùng Zaporizhia đã làm suy yếu lực lượng Kiev.

Hiện tại, toàn bộ hệ thống phòng thủ của Belitskoe dựa vào các đơn vị suy yếu của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 155 AFU, được hỗ trợ bởi Lữ đoàn Dù 25.

Điều này có nghĩa là quân đội Ukraine chỉ có thể tự vệ trên một khu vực hạn chế, điều động lực lượng từ tuyến phòng thủ này sang tuyến phòng thủ khác. Do đó, quân đội Nga có cơ hội "khiêu khích" đối phương tái triển khai tất cả lực lượng hiện có vào một khu vực, khiến các khu vực khác dễ bị tổn thương. Điều này có thể giúp họ đánh sập hệ thống phòng thủ ở Belitskoe.

Hơn nữa, thắng lợi trong trận chiến giành làng Novy Donbas, nơi các đơn vị Kiev chỉ còn lại ở vùng ngoại ô phía tây, sẽ cho phép quân đội Nga bao vây Belitskoe và khu vực phía bắc thành phố, đe dọa bao vây đối phương. Các điều kiện để lặp lại số phận của đơn vị đồn trú đã tháo chạy khỏi Seversk (Siversk) đang bắt đầu xuất hiện.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở bắc Pokrovsk ngày 22/2. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, đặt lực lượng Kiev vào thế bất lợi gần Belitskoe (Ảnh: Readovka).

Nga vấp phải đòn phản công ở Liman

Lực lượng Kiev đang ở trong tình thế khó khăn, đòi hỏi hành động ngay lập tức. Tại khu vực này, quân đội Nga đã vấp phải cuộc phản công của đối phương từ khu vực Sladkiy Shpil về phía làng Yarovaya.

Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng bảo vệ Liman (Lyman). Khu vực giữa Drobyshevo và Yarovaya đang được lính xung kích Nga sử dụng làm hành lang xâm nhập vào rừng Svyati Gory, qua đó họ có thể tiếp cận hệ thống liên lạc của nhóm binh sĩ Ukraine ở Liman và ngăn chặn họ rút lui ra khỏi kênh đào Seversky - Donets.

Thực tế, AFU đã không thể rút lui, họ bị cầm chân trong giao tranh ở trung tâm Liman và các khu định cư trên đường tiếp cận. Do đó, bất kỳ sự chậm trễ nào trong hành động của Ukraine đều có thể khiến họ phải trả giá đắt, lực lượng Kiev phải loại bỏ mối đe dọa này ngay bây giờ.

Cuối cùng, Bộ chỉ huy Kiev quyết định thực hiện những bước đi cực kỳ mạo hiểm. Họ tập trung được lực lượng tại khu vực Sladkiy Shpil, một địa hình gồm những khu rừng kiểu đầm lầy. Điều kiện này khiến việc tiến hành bất kỳ hoạt động nào cũng trở nên khó khăn.

Dù vậy, AFU có thể đang chuẩn bị cho một cuộc phản công. Thành phần của họ vẫn chưa được biết rõ, nhưng có thể dự đoán rằng Kiev sẽ điều các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và được huấn luyện bài bản.

Cuộc phản công được tiến hành có thể bao hàm một mục đích khác: buộc các đơn vị tiền tuyến Moscow ngừng gây áp lực lên Svyatogorsk. Tuy nhiên, Kiev cho đến nay vẫn chưa thể đạt được mục tiêu này, họ cố gắng tấn công lính xung kích Nga trong khu vực Yarovaya, nhưng hiện tại có thể kết luận rằng giai đoạn đầu của kế hoạch đã thất bại.

Giờ đây, Bộ chỉ huy Kiev sẽ phải mở rộng phạm vi phản công và huy động tất cả các đơn vị hiện có để thực hiện.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 22/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Trong khi đó, theo kênh Rybar, quân đội Nga đang tự tin tiến về phía kênh đào Seversky - Donets. Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở những tuyến đường tiếp cận Rai-Aleksandrivka, nơi có điểm phòng thủ lớn cuối cùng của Ukraine nằm ở bên trái của "pháo đài".

Cụm tác chiến phía Nam RFAF đang đẩy lùi đối phương khỏi Reznikovka. Lính xung kích Nga đang đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine và cố gắng tiến đến một cứ điểm quan trọng giữa Kaleniky và Krivaya Luka. Chiếm được cứ điểm này sẽ cho phép họ xâm nhập Rai-Aleksandrivka từ phía đông bắc, đe dọa các huyết mạch tiếp tế trên đầu cầu của Ukraine ở tả ngạn kênh đào.

Xa hơn về phía nam, cách đây không lâu, lính xung kích Nga đã đẩy lùi đối phương khỏi một cứ điểm trên tuyến đường tiếp cận Nikiforovka. Họ nhanh chóng kiểm soát trung tâm làng và giương cao quốc kỳ ở đó. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở vùng ngoại ô phía bắc ngôi làng, nơi binh sĩ Ukraine vẫn còn hiện diện.

Tuy nhiên, quân đội Nga đang tiến chậm nhưng chắc chắn về phía tuyến tấn công Rai-Aleksandrivka. Việc giải tỏa ngôi làng này không chỉ tước đi của Ukraine một đầu mối giao thông quan trọng ở tả ngạn kênh đào, mà còn mở đường cho RFAF xâm nhập Nikolaevka, nơi có nhà máy nhiệt điện Sloviansk, cung cấp điện cho toàn bộ thành phố Kramatorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Seversk - Liman - Sloviansk ngày 22/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Nga mở rộng vùng đệm an ninh ở Sumy

Quân đội Nga một lần nữa hoạt động mạnh ở tỉnh Sumy, đồng thời tại 3 huyện. Họ đang dồn lực lượng lớn nhất vào các huyện Krasnopolsky và Sumy.

Sau khi giải tỏa Pokrovka, RFAF tiến về Ryasnoye, Tarutino, Novodmitrievka và Mykhailivka. Ukraine đang cố gắng phản công, nhưng khả năng phòng thủ của họ ở những khu vực này không thể gọi là mạnh: lực lượng bị suy yếu nghiêm trọng và chủ yếu bao gồm các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ đã rút lui về khu vực do hiệu quả chiến đấu giảm sút.

Lực lượng biên phòng, đóng vai trò hỗ trợ cho quân đội Ukraine, cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt nhân lực. Do đó, quân đội Nga khó có thể gặp phải sự kháng cự nghiêm trọng ở huyện Krasnopolsky, điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng đến số phận của AFU.

Tại huyện Sumy, quân đội Nga cũng nối lại các hoạt động, tích cực chuẩn bị tấn công Kondratovka. Một số nguồn tin từ thực địa xác nhận rằng lính xung kích Nga đã xâm nhập vào làng.

Như vậy, tại khu vực này, quân đội Nga đang khôi phục lại cấu hình tác chiến của tháng 6-7/2025, khi Cụm tác chiến phía Bắc RFAF tiến công trên một mặt trận rộng lớn chống lại tuyến phòng thủ then chốt của đối phương ở phía bắc Sumy.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, AFU đã có thể ổn định tình hình bằng cách sử dụng các đơn vị rút lui từ vùng Kursk. Nếu có một cuộc tấn công lặp lại vào các vị trí ở khu vực Khoten - Pisarevka - Korchakivka - Nova Sich - Khrapovshchina, Bộ chỉ huy Kiev sẽ phải dựa vào một lực lượng nhỏ và thiếu quân dự bị. Mối đe dọa về một cuộc tấn công sắp xảy ra vào Myropol cũng ảnh hưởng đến tình hình.

Nơi gần nhất mà Kiev có thể điều động nhân lực là huyện Hlukhiv. Nhưng ngay cả ở đó, quân đội Ukraine cũng không thể rút lui: làng Kharkivka, phía tây Komarovka (do RFAF nắm giữ), đã thất thủ. Vì Kiev coi khu vực này là chiến trường thứ yếu, họ có nguy cơ chịu một tổn thất nghiêm trọng ở vùng Sumy. Quân đội Nga chỉ đang "ngồi chờ" ở khu vực này, chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến và một mùa xuân khô hạn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 22/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, chuẩn bị bàn đạp cho những đòn đột phá lớn hơn (Ảnh: Readovka).

Konstantinovka bị tràn ngập

Lực lượng Moscow đã đạt được những thành công đáng kể trong giao tranh ở các tuyến phía nam tiếp cận Konstantinovka. Các đơn vị xung kích tiến vào trung tâm thậm chí trước khi khu vực phòng thủ nông thôn bảo vệ thành phố từ phía nam bị xóa sổ hoàn toàn.

Quyết định này không được đưa ra một cách dễ dàng: Lực lượng Kiev không thể tiến hành các biện pháp phản công tích cực từ làng Dolgaya Balka. AFU thiếu lực lượng đủ để bảo vệ khu vực Konstantinovka do đang tập trung ở các khu vực khác của mặt trận.

Ngoài ra, phía đông Kramatorsk, quân đội Nga cũng đang gây áp lực lên đối phương, khiến cho AFU không thể cơ động lực lượng.

Tại làng Ilyinovka, bất chấp những nỗ lực tăng viện của đối phương, lính xung kích Nga đang tiến về phía nhà máy Perspektiva và 2 khu dân cư Berestovoy và Yuzhny. Các đơn vị đồn trú AFU không thể bị điều động về phía nam: họ đang bận rộn bảo vệ các quận phía đông và đông bắc Konstantinovka.

Nếu lực lượng Moscow thành công chọc thủng phòng tuyến tiến vào Konstantinovka từ phía nam, thì đó có thể coi là chỉ dấu cho sự kết thúc của lực lượng Kiev.

Xét cho cùng, dựa trên những hành động trước đó, mục tiêu cốt lõi của AFU là ngăn chặn giao tranh lan rộng vào trong trung tâm thành phố bằng mọi giá, điều này đòi hỏi nhiều bộ binh hơn là chỉ đơn thuần cầm chân đối phương. Giờ đây, kế hoạch phòng thủ của Bộ chỉ huy Kiev đã bị phá vỡ, tình hình xấu đi nhanh chóng ở Konstantinovka là không thể tránh khỏi.