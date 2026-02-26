Ukraine thừa nhận 80% lãnh thổ thiếu phòng thủ tên lửa đạn đạo

Một tổ hợp Patriot (Ảnh: AFP).

80% lãnh thổ thiếu phòng thủ tên lửa đạn đạo

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Đức Tagesschau ngày 23/2, ông Zelensky đề cập đến số lượng hạn chế các hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất mà Ukraine hiện có.

“Tôi sẽ không nói các hệ thống Patriot của chúng tôi được bố trí ở đâu, nhưng 80% đất nước chúng tôi không có sự bảo vệ như vậy trước tên lửa đạn đạo”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh, những lời kêu gọi gần đây của ông về việc tăng cường hỗ trợ phòng không, bao gồm các phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, nhằm mục đích cung cấp cho các đối tác cái nhìn rõ ràng về tình hình an ninh thực tế của Ukraine.

Ông lưu ý, các hệ thống Patriot, hiện là những hệ thống phòng không duy nhất trong biên chế Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, vẫn có chi phí cực kỳ đắt đỏ.

“Một hệ thống có giá từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ USD, và một quả tên lửa có giá từ 2 triệu đến 3 triệu USD”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết thêm Ukraine đang tiếp tục đàm phán với các đối tác, bao gồm Đức, các nước Bắc Âu và Canada, nhằm tăng cường phạm vi bao phủ phòng không. Ngay cả khi các hệ thống bổ sung chưa thể được bàn giao ngay lập tức, nguồn tài chính cho việc mở rộng năng lực phòng không vẫn là yếu tố thiết yếu, ông nói.

Các quan chức quân sự Ukraine nhiều lần cảnh báo, việc chỉ dựa vào các đợt bàn giao từ đối tác là không đủ, do nguồn cung hệ thống Patriot trên toàn cầu còn hạn chế.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, đầu tháng này, các đối tác của Ukraine đã xác nhận khoản hỗ trợ quân sự trị giá 38 tỷ USD cho năm nay, bao gồm tài trợ cho máy bay không người lái, pháo binh, hệ thống phòng không và tên lửa cho các tổ hợp Patriot.

Anh, Pháp phủ nhận tính cấp bom hạt nhân cho Ukraine

Trong một diễn biến khác, đại diện Anh, Pháp và Ukraine cùng bác bỏ cáo buộc từ tình báo Nga về việc phương Tây dự định bí mật cung cấp vũ khí hạt nhân cho Kiev để lấy lợi thế trên bàn đàm phán.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp chỉ trích cáo buộc của Moscow là "thông tin sai lệch ". Trong khi đó, đại diện của Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định: "Không có sự thật nào trong cáo buộc này".

Trước đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) nói rằng Pháp và Anh có thể cung cấp cho Ukraine các bộ phận cấu thành bom nguyên tử để Kiev tự lắp ráp và tuyên bố là sản phẩm nội địa, hoặc thậm chí chuyển giao một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh.

Theo SVR, các quan chức Anh và Pháp đang xem xét việc “chuyển giao bí mật các linh kiện, thiết bị và công nghệ sản xuất tại châu Âu có liên quan cho Ukraine”, đồng thời chuẩn bị một chiến dịch thông tin nhằm mô tả đó là do Ukraine tự phát triển.

SVR cho rằng một phương án khác đang được cân nhắc là cung cấp cho Ukraine đầu đạn TN-75 của Pháp, loại được sử dụng trong tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của nước này.

Nga không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc.