Cuộc đàm phán gay gắt giữa Tổng thống Mỹ và quan chức châu Âu về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hôm 10/12 ông đã có cuộc thảo luận với các lãnh đạo Pháp, Đức và Anh về vấn đề Ukraine.

“Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine bằng những lời lẽ khá gay gắt, và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Ý tôi là, chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu muốn tổ chức một cuộc họp có sự tham dự của cả ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại châu Âu vào cuối tuần này, nhưng Nhà Trắng cần có thêm sự thuyết phục trước khi đồng ý tham dự.

“Họ muốn chúng tôi tham dự một cuộc họp vào cuối tuần ở châu Âu, và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tùy thuộc vào những gì họ phản hồi. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian”, chủ nhân Nhà Trắng cho hay.

Ông Trump không bàn về chi tiết của bất kỳ khung hòa bình nào được đề xuất nhưng nhấn mạnh ông Zelensky cần “thực tế.”

“Tôi nghĩ ông ấy phải thực tế và tôi tự hỏi, còn bao lâu nữa họ mới tổ chức bầu cử”, Tổng thống Trump nói.

Theo một số nguồn thạo tin, chính quyền của ông Trump đã cho Kiev thời hạn “vài ngày” để đưa ra câu trả lời để có thể đạt thỏa thuận hòa bình trước dịp Giáng sinh.

Ukraine đã đàm phán với các quan chức châu Âu và Mỹ trong những tuần gần đây với hy vọng điều chỉnh kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm phản ánh tốt hơn lợi ích của Kiev.

Tổng thống Zelensky tiết lộ, Ukraine cùng với các đối tác châu Âu đã điều chỉnh kế hoạch ban đầu gồm 28 điểm xuống 20 điểm. Ông cũng nói rằng kế hoạch 20 điểm sẽ là trọng tâm của một khung hòa bình 3 phần, gồm một thỏa thuận hòa bình, cam kết an ninh và tái thiết.

Cùng ngày, ông Zelensky cũng tuyên bố Ukraine có thể sẵn sàng tổ chức bầu cử thời chiến nếu Mỹ và các đồng minh châu Âu cam kết bảo đảm an ninh và pháp luật Ukraine có sự sửa đổi.

Ông cho biết đã thảo luận vấn đề này với các nghị sĩ quốc hội Ukraine và hy vọng họ sẽ đưa ra đề xuất, quan điểm về tổ chức bầu cử.

“Tôi sẽ không cho phép bất kỳ suy đoán nào chống lại Ukraine. Nếu các đối tác của chúng ta, bao gồm cả đối tác chủ chốt ở Washington, nói nhiều và nói cụ thể đến vậy về bầu cử ở Ukraine, về bầu cử dưới thiết quân luật, thì chúng ta phải cung cấp các câu trả lời hợp pháp của Ukraine cho mọi câu hỏi và mọi nghi ngờ”, ông nói.

Trong bối cảnh Ukraine đối mặt sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, Nga không cho thấy dấu hiệu nới lỏng các yêu cầu nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, bao gồm việc yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ vùng Donbass, giảm quy mô quân đội, cam kết không gia nhập NATO.