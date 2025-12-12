Tổng thống Trump thất vọng với cả Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tổng thống Donald Trump cực kỳ thất vọng với cả 2 bên trong cuộc chiến này. Ông thực sự mệt mỏi với việc họp cho có. Tổng thống không muốn thêm bất kỳ lời nói nào nữa, mà muốn hành động. Ông ấy muốn cuộc chiến này kết thúc”, bà Karoline Leavitt nhấn mạnh.

Bà Leavitt nói thêm: “Đặc phái viên của Tổng thống, ông Steve Witkoff và nhóm của ông ấy tiếp tục thảo luận với cả 2 bên, đúng theo nghĩa đen là ngay lúc chúng tôi đang trò chuyện”.

Sau khi trở lại Nhà trắng vào đầu năm nay, Tổng thống Trump đã nỗ lực đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Đầu tuần này, ông bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn với Ukraine và các đồng minh châu Âu là Pháp, Anh và Đức khi cho biết đã có “những lời lẽ gay gắt” trong cuộc điện đàm với họ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các cuộc đàm phán tiếp tục được lên kế hoạch cho cuối tuần này và một cuộc họp quốc tế về Ukraine có thể diễn ra vào đầu tuần tới, nhưng sự tham gia của Mỹ vẫn chưa được đảm bảo.

“Nếu có một cơ hội thực sự để ký một thỏa thuận hòa bình, nếu chúng tôi cảm thấy những cuộc họp vào cuối tuần này xứng đáng, thì chúng tôi sẽ cử một đại diện tham dự”, bà Leavitt nói.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã gửi cho Mỹ phiên bản sửa đổi của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Theo Kyiv Independent, dù ông Trump tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước tiến độ chậm chạp của hòa đàm Nga - Ukraine, nhưng chính quyền của ông đến nay dường như vẫn không gây bất kỳ sức ép nào lên Nga để chấm dứt chiến sự.

Ngược lại, theo nguồn tin của Wall Street Journal, ông Trump muốn các lãnh đạo châu Âu gây sức ép để Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất. Ban đầu, kế hoạch hòa bình của Mỹ gồm 28 điểm, trong đó có nhiều điều khoản bất lợi cho Ukraine.

Phái đoàn Mỹ sau đó đã có các cuộc tham vấn qua lại với cả Nga và Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, sau nhiều lần đàm phán với Mỹ, kế hoạch này đã rút xuống còn 20 điểm.

Cũng trong ngày 10/12, các cố vấn an ninh quốc gia từ Ukraine, Pháp, Đức và Anh đã xây dựng và gửi cho Mỹ quan điểm của họ về kế hoạch hòa bình của Mỹ.