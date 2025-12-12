Phản ứng của Nga khi Ukraine đề xuất trưng cầu dân ý về lãnh thổ

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Ukraine đã “thách thức” Nhà Trắng khi đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề lãnh thổ như một phần của giải pháp hòa bình.

“Ai cũng hiểu rằng một cuộc trưng cầu dân ý về lãnh thổ ở Ukraine sẽ làm đình trệ các cuộc đàm phán. Đó chính xác là điều mà Kiev đang theo đuổi”, ông Medvedev, cựu Tổng thống Nga, nhận định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/12 tuyên bố, bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

“Nga muốn có toàn bộ Donbass, chúng tôi không chấp nhận điều đó. Tôi tin rằng người dân Ukraine sẽ trả lời câu hỏi này. Dù dưới hình thức bầu cử hay trưng cầu dân ý, người dân Ukraine phải được lên tiếng”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đã trao cho Mỹ một phiên bản cập nhật của kế hoạch hòa bình, rút ​​gọn từ 28 xuống còn 20 điểm.

Ông cho biết kế hoạch này gồm tập hợp các tài liệu liên kết với nhau, bao gồm vấn đề tái thiết sau chiến tranh, đảm bảo an ninh và các lĩnh vực khác, với các phụ lục chi tiết sẽ được bổ sung tùy thuộc vào thỏa thuận khung được thông qua.

Hiện vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ. Ông Zelensky nói rằng Nga “muốn toàn bộ vùng Donbas”, điều mà Ukraine bác bỏ.

Mỹ đã đưa ra một đề xuất, trong đó lực lượng Ukraine rút khỏi một phần khỏi Donetsk và quân đội Nga sẽ không tiến vào, tạo ra khu vực mà Washington gọi là “vùng kinh tế tự do”, còn Moscow coi là “vùng phi quân sự”.

Một phiên bản của kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất vào tháng trước được cho là có nhiều điều khoản về lãnh thổ có lợi cho Nga, bao gồm việc Ukraine phải nhượng lại cho Nga toàn bộ vùng Donetsk và Lugansk, ngoài những gì Nga đã kiểm soát trong các cuộc giao tranh. Theo kế hoạch này, Nga sẽ giữ lại các khu vực ở Zaporizhia và Kherson mà Moscow đang kiểm soát.

Moscow nhiều lần yêu cầu Ukraine rút lực lượng khỏi vùng Donbass ở miền Đông, bao gồm các phần còn lại của tỉnh Donetsk và Lugansk mà Ukraine vẫn còn kiểm soát.

Tỉnh Lugansk gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi lực lượng Ukraine đang giữ khoảng 6.600km² tại tỉnh Donetsk, bao gồm các thành phố then chốt Sloviansk và Kramatorsk.

Các thành phố này có giá trị chiến lược đối với Ukraine, đóng vai trò là trung tâm quân sự của Kiev kể từ năm 2014 và nằm trong số những khu vực được phòng thủ mạnh nhất trên chiến tuyến.

Vị trí một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Ukraine nêu lập trường về ngừng bắn

"Mỹ, sau nhiều cuộc đàm phán với phía Nga, tin rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện chỉ có thể đạt được khi một thỏa thuận khung được ký kết”, Tổng thống Zelensky nói trong cuộc gặp với các phóng viên hôm 11/12.

Tổng thống Zelensky cho rằng “Nga sẽ không đồng ý ngừng bắn nếu không có thỏa thuận”. Ông cho biết lựa chọn duy nhất để đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Nga - Ukraine là ký kết một thỏa thuận khung.

“Lập trường của chúng tôi không thay đổi - chúng tôi tin rằng cần có một lệnh ngừng bắn. Nhưng chúng tôi đang nhận được chính xác thông tin này: lựa chọn duy nhất để đạt được lệnh ngừng bắn là ký kết một thỏa thuận khung”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Trả lời phỏng vấn ngày 9/12, Tổng thống Zelensky nêu rõ, Ukraine sẽ sẵn sàng thiết lập một lệnh ngừng bắn nhằm vào hạ tầng năng lượng với Nga nếu Moscow đồng ý với sáng kiến như vậy.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi đang hướng tới hòa bình, chứ không phải một lệnh ngừng bắn”.

"Một nền hòa bình bền vững, được đảm bảo, lâu dài, đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện là ưu tiên tuyệt đối của Nga", ông Peskov nói thêm.

Hồi tháng 3, Ukraine và Nga đã đồng ý về một lệnh đình chiến liên quan đến năng lượng. Tuy nhiên, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.