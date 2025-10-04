Đan Mạch cáo buộc Nga chĩa vũ khí vào chiến hạm, Moscow phản bác

Tàu hải quân Nga “Phó Đô đốc Kulakov”, một tàu khu trục lớp Udaloy I, đi qua eo biển Great Belt, Đan Mạch vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch ngày 3/10 cáo buộc các tàu chiến Nga đã nhiều lần di chuyển theo hướng có thể va chạm, chĩa vũ khí vào tàu hải quân Đan Mạch và gây nhiễu hệ thống định vị trong các eo biển Đan Mạch, khu vực nối liền biển Baltic với biển Bắc.

Cơ quan này cảnh báo rằng những vụ việc như vậy có nguy cơ dẫn đến leo thang ngoài ý muốn.

Khu vực Baltic vẫn đang được giám sát chặt chẽ sau hàng loạt sự cố khiến căng thẳng giữa Moscow và phương Tây ngày càng gia tăng.

“Chúng tôi đã chứng kiến nhiều vụ việc ở các eo biển Đan Mạch, trong đó trực thăng của không quân và tàu hải quân Đan Mạch bị radar dẫn bắn khóa mục tiêu và thậm chí bị chĩa vũ khí từ tàu chiến Nga", Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch Thomas Ahrenkiel cáo buộc.

Ông cho biết thêm rằng tàu chiến Nga dường như đã di chuyển theo hướng có thể va chạm với tàu Đan Mạch khi đi qua các eo biển này.

Ông Ahrenkiel cũng nói rằng một tàu chiến Nga đã neo gần vùng biển Đan Mạch hơn một tuần qua, điều này, theo ông, có thể cho thấy khả năng Moscow đang tìm cách can thiệp nếu Đan Mạch hạn chế hoạt động của “hạm đội bóng đêm” gồm các tàu chở dầu Nga được sử dụng để lách qua các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hồi tháng 5, căng thẳng ở biển Baltic nóng lên khi Nga điều một tiêm kích xuất kích trong lúc Estonia chặn một tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga.

Eo biển Đan Mạch, tuyến hàng hải quốc tế tấp nập, thường xuyên chứng kiến hoạt động của các tàu quân sự Nga, và những tàu này thường được hải quân Đan Mạch hộ tống khi đi qua.

Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch nói với Newsweek trong một tuyên bố rằng hải quân Nga tuân thủ nghiêm ngặt luật hàng hải quốc tế và rằng phía Đan Mạch không thông báo cho Nga về bất kỳ vụ việc nào gần đây.

“Các tàu hải quân Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật hàng hải quốc tế, bao gồm cả các quy định về quyền đi qua vô hại trong lãnh hải Đan Mạch và các eo biển Baltic. Giới chức Đan Mạch không thông báo cho phía Nga về bất kỳ vụ việc nào gần đây. Chúng tôi coi những suy đoán vô căn cứ về việc tạo ra các mối đe dọa đối với an toàn hàng hải là không thể chấp nhận và vô trách nhiệm", tuyên bố viết.

Căng thẳng nóng lên giữa Nga và NATO ở khu vực Baltic (Ảnh: World Atlas).

Trước đó, Điện Kremlin phủ nhận việc tìm kiếm xung đột với NATO hay châu Âu, song nói rằng họ “trên thực tế đang ở trong tình trạng chiến sự” ở Ukraine do mức độ hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev.

Nhà Trắng hôm 3/10 nói rằng các báo cáo về hành động của hải quân Nga là một vấn đề mà Mỹ xem là nghiêm trọng.

“Đây là điều chính quyền theo dõi rất sát. Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng duy trì liên lạc thường xuyên với các đồng minh NATO, và Tổng thống cũng thường xuyên trao đổi trực tiếp với họ”, phát ngôn viên Karoline Leavitt nói trong cuộc họp báo.

Dù vậy, cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh rằng các động thái nói trên không có mối đe dọa quân sự trực tiếp nào đối với Đan Mạch.