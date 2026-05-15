Con trai tiết lộ tình trạng của Tổng thống Venezuela trong nhà tù Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ hồi tháng 1 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn báo Der Spiegel ngày 14/5, Nicolas Maduro Guerra, con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và là nghị sĩ quốc hội, cho biết ông Maduro đang phải ở trong một phòng giam quá tải cùng với 18 tù nhân khác.

"Ngay từ đầu, khi còn ở phòng giam riêng, ông ấy đã tập thể thao một giờ mỗi sáng, sau đó viết nhật ký, ghi lại tất cả những gì nảy ra trong đầu”, ông Maduro Guerra nói.

Ông cho biết thêm: "Kể từ tuần lễ Phục sinh (đầu tháng 4), ông ấy đã ở trong một phòng giam chung với 18 tù nhân khác. Ông ấy nói một nửa trong số đó nói tiếng Tây Ban Nha. Ông giao tiếp với họ, xem TV và học một chút tiếng Anh”.

Rạng sáng 3/1, khoảng 200 thành viên lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tiến hành chiến dịch đột kích vào Venezuela sau khi quân đội Mỹ không kích một số hạ tầng quân sự của Venezuela.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đổ bộ bằng trực thăng dưới màn đêm và bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores tại một khu phức hợp quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt ở ngoại ô thủ đô Venezuela.

Chiến dịch đột kích và bắt giữ diễn ra nhanh chóng trong vòng vài giờ đồng hồ. Lực lượng Mỹ sau đó đã đưa vợ chồng ông Maduro lên tàu và lên máy bay đến New York, Mỹ. Cả 2 hiện bị giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York, một cơ sở nổi tiếng với điều kiện khắc nghiệt.

Đến nay, vợ chồng ông Maduro đã 2 lần ra tòa ở Mỹ và đều khẳng định vô tội trước những cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Con trai Maduro Guerra nói rằng gia đình ông bị bất ngờ trước chiến dịch đột kích của Mỹ.

"Họ đã sử dụng công nghệ mà chúng tôi ở đây chưa từng thấy trước đây. Tôi đã đánh giá thấp họ. Đồng thời, tôi đã đánh giá quá cao những gì bản thân chúng tôi có thể làm được. Lẽ ra chúng tôi phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ cha mình. Chúng tôi đã thất bại trong việc đó", ông chia sẻ. Mặc dù vậy, ông nhiều lần khẳng định Venezuela sẽ tìm cách đưa ông Maduro trở về.

Sau khi ông Maduro bị bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Venezuela, tạm thời thay ông Maduro điều hành đất nước.

Bà Rodriguez khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp của Venezuela và chính quyền của bà cũng đang tìm cách để đưa ông Maduro về nước.

Nga và Trung Quốc đã hối thúc Mỹ trả tự do cho ông Maduro và phu nhân, kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp thông qua ngoại giao.