Quan chức Nga tiết lộ biện pháp đáp trả nếu phương Tây tịch thu tài sản

Ông Andrei Kostin, giám đốc điều hành ngân hàng VTB của Nga (Ảnh: Reuters).

Ông Andrei Kostin, giám đốc điều hành ngân hàng VTB của Nga, cho biết Moscow sẽ đáp trả nếu Liên minh châu Âu dùng tài sản dự trữ của Nga đang bị đóng băng để cho Ukraine vay, đồng thời nói rằng Nga có thể theo đuổi kiện tụng suốt nửa thế kỷ về số tiền này.

VTB là ngân hàng lớn thứ 2 của Nga, thuộc sở hữu nhà nước và giữ vị trí then chốt trong hệ thống tài chính - ngân hàng của Nga.

Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 10, lãnh đạo EU đã hướng tới mục tiêu đạt đồng thuận về kế hoạch sử dụng 140 tỷ euro (khoảng 152 tỷ USD) tài sản dự trữ của Nga đang bị đóng băng ở châu Âu làm khoản vay cho Kiev, nhưng tới nay chưa nhận được sự ủng hộ của Bỉ.

Theo kế hoạch của EU, số tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở châu Âu sẽ được cho Ukraine vay để dùng cho quốc phòng và các nhu cầu ngân sách thường xuyên.

Ông Kostin nói: “Về việc tịch thu tiền của chúng tôi, cuối cùng thì chúng tôi vẫn có thể sống mà không cần đến nó. Vấn đề duy nhất là số tiền đó có thể bị dùng cho chiến sự chứ không phải hòa bình".

“Thật tiện lợi khi tiến hành chiến sự không chỉ bằng tay của người khác, mà còn bằng tiền của người khác. Điều này không thể có bất kỳ biện minh nào", ông nói.

Ông Kostin cho hay Nga sẽ đáp trả việc tịch thu các tài sản của các nhà đầu tư châu Âu tại Nga, và cảnh báo rằng “50 năm kiện tụng” có thể diễn ra, ngay cả sau khi đạt hòa bình ở Ukraine.

Ông đề xuất Nga cần chủ động hơn trong việc đưa ra các biện pháp pháp lý với EU, Bỉ và Euroclear (bên đang giữ tài sản của Moscow) về số tiền bị đóng băng, tại cả tòa án Nga lẫn tòa án quốc tế, và thậm chí đề xuất kiện tại tòa án của Liên hợp quốc.

Cảnh báo của ông Kostin được đưa ra trước chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong nỗ lực đàm phán hòa bình cho chiến sự ở Ukraine.

Ông Kostin cho biết chuyến thăm Moscow của ông Witkoff rất quan trọng, và Nga sẵn sàng nhượng bộ trong đàm phán, nhưng việc đạt được thỏa thuận sẽ cần thời gian.

“Sớm hay muộn, chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Thực tế cho thấy luôn cần tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp. Nga cũng sẵn sàng, vì trong đàm phán không thể chỉ có một chiều được", ông Kostin nói.

Kế hoạch của EU nhằm sử dụng tài sản của Nga để thế chấp cho Ukraine vay đang bị vấp phải sự phản đối từ Bỉ. Bỉ cũng yêu cầu các nước chia sẻ rủi ro nếu Nga kiện.

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot ngày 1/12 cảnh báo, việc cho Kiev vay qua một “khoản vay thông thường của EU” hợp lý hơn nhiều so với “liều lĩnh theo cách mà không mang lại đảm bảo pháp lý cần thiết, và không loại bỏ được rủi ro hệ thống tài chính”, ám chỉ việc dùng tài sản Nga để thế chấp cho khoản vay.

Ông nói: “Không vô cớ mà các nước châu Âu không muốn chia sẻ rủi ro, điều mà chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu một cách hợp lý. Nếu không phải vì chia sẻ rủi ro, thì tại sao các nước lại từ chối?”.

Lãnh đạo của Euroclear, Valerie Urbain, tuần trước cảnh báo rằng việc sử dụng các tài sản này của Nga sẽ bị nhìn nhận trên phạm vi toàn cầu như một vụ “tịch thu dự trữ ngân hàng trung ương”, làm suy yếu pháp quyền. Bà nói thêm rằng động thái này sẽ khiến nợ công châu Âu rủi ro hơn và làm tăng chi phí vay mượn lâu dài cho các chính phủ thành viên EU.