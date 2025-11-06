Nga, Ukraine giao tranh khốc liệt ở Pokrovsk (Ảnh: NBC).

Kiev trong tuần này thừa nhận binh sĩ của họ đang ở trong tình thế khó khăn tại thành phố Pokrovsk chiến lược thuộc tỉnh Donetsk, nơi từng là một trung tâm hậu cần và vận chuyển quan trọng của quân đội Ukraine và cũng là nơi Nga tìm cách kiểm soát hơn một năm qua.

Nga coi thành phố này là cánh cổng để họ tiến tới kiểm soát phần lãnh thổ còn lại khoảng 5.000km² của vùng công nghiệp Donbass, miền Đông Ukraine, một trong những mục tiêu then chốt của họ trong cuộc chiến gần 4 năm qua.

Bộ Quốc phòng Nga nói 2 nhóm tấn công của họ đang loại bỏ các binh sĩ Ukraine bị bao vây trong một số quận của thành phố và tiếp tục chiến dịch tiến công, phát triển lên phía bắc. Nga cũng vô hiệu hóa các nỗ lực của Ukraine nhằm phá vòng vây.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine bác bỏ việc binh sĩ của họ bị bao vây ở Pokrovsk, nói rằng lực lượng Kiev đang cố gắng ngăn binh sĩ Nga đào công sự, đồng thời tìm cách đảm bảo và bảo vệ các tuyến hậu cần trong khu vực rộng hơn.

“Các biện pháp đang được thực hiện nhằm chặn bước tiến của đối phương, lực lượng đang tìm cách xâm nhập và tập kết trong thành phố Pokrovsk. Các biện pháp đối phó chủ động đang được thực hiện để chống lại nỗ lực của các nhóm bộ binh đối phương nhằm giành chỗ đứng”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Quân đội Ukraine hôm qua tuyên bố, các binh sĩ thuộc Trung đoàn Xung kích Độc lập số 425 đã tiến hành một chiến dịch truy quét trong tòa nhà Hội đồng thành phố ở Pokrovsk và kéo lá cờ Ukraine lên trên đó.

Chiến dịch có sự tham gia của Tiểu đoàn Xung kích số 210 và số 1, và được thực hiện theo từng giai đoạn.

Hai nhóm xung kích xuất phát cho chiến dịch vào ban đêm. Dù một phương tiện bị trúng đạn, họ đã tiến vào thành phố và loại bỏ binh sĩ Nga trên đường tới tòa nhà.

Trung đoàn cho biết, vẫn còn binh sĩ Nga trong thành phố, nhưng các nhóm này đang bị loại bỏ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần thừa nhận khu vực quanh Pokrovsk vẫn chịu áp lực nặng nề, nhưng lực lượng Nga đã không đạt được tiến triển nào trong ngày qua, và chỉ còn khoảng 60 người tại thành phố Kupiansk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng ông Zelensky không nắm được tình hình, hoặc ông đang cố che giấu tình trạng tồi tệ của lực lượng Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị Ukraine đang bị mắc kẹt trong các “vạc dầu” ở cả 2 địa điểm và tình thế của họ đang xấu đi nhanh chóng khi lực lượng Nga tiến lên, “không để lại cơ hội nào cho binh sĩ Ukraine cứu mình ngoài việc đầu hàng tự nguyện”.

Moscow nói rằng việc chiếm Pokrovsk sẽ cho họ một bàn đạp để tiến lên phía bắc, hướng tới 2 thành phố lớn nhất còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk: Kramatorsk và Sloviansk. Điều đó sẽ mang lại cho Moscow thắng lợi lãnh thổ quan trọng nhất bên trong Ukraine kể từ khi họ chiếm được thành phố Avdiivka vào đầu năm 2024.

Không giống với các mũi tấn công trực diện dùng ở các thành phố khác, Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây lực lượng Ukraine ở cả Pokrovsk lẫn Kupiansk, trong khi các đơn vị nhỏ, cơ động cao và máy bay không người lái phá rối hậu cần và gieo hỗn loạn phía sau chiến tuyến của Ukraine.

Chiến thuật của Nga ở cả hai nơi đã tạo ra cái mà các nhà quan sát quân sự Nga gọi là “vùng xám”, nơi không bên nào kiểm soát hoàn toàn, nhưng cực kỳ khó để Ukraine phòng thủ.

Các bản đồ chiến trường nguồn mở cho thấy lực lượng Nga chỉ cách vài km nữa là hoàn tất bao vây Pokrovsk, nơi Nga gọi là Krasnoarmeysk, và kiểm soát một phần đáng kể Kupiansk, nơi họ đang tiến trên trục đường chính dẫn vào thành phố.

Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk. Thành phố có dân số khoảng 60.000 người trước xung đột, nhưng hầu hết người dân đã di tản, toàn bộ trẻ em đã được sơ tán và chỉ còn rất ít dân thường giữa những tòa căn hộ bị phá hủy và những con đường đầy hố bom.

Ngoài nỗ lực kiểm soát toàn bộ Donbass, Nga cũng đang đạt các bước tiến dần dần tại các vùng Kharkov và Dnipropetrovsk. Quân đội Nga nói họ hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine, tương đương khoảng 116.000km².

Bản đồ của Ukraine cũng cho thấy Nga kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, tăng khoảng 1% so với vị trí của Moscow 2 năm trước.