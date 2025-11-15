Vũ khí "đáng sợ nhất" của Nga hợp lực san bằng pháo đài Ukraine

Máy bay Nga mang bom lượn (Ảnh: EP).

Không quân Nga đang ném tới 5.000 bom lượn vào vị trí của Ukraine mỗi tháng, bao gồm cả những quả nặng tới 3.000kg. Chỉ một quả bom loại này cũng đủ phá hủy một tòa nhà cao tầng.

Những quả bom lượn này phá thủng tuyến phòng thủ Ukraine, làm gián đoạn hậu cần quân sự, và gây áp lực cho các binh sĩ Ukraine, những người đã mệnh danh đây là "vũ khí đáng sợ nhất".

Trong trận chiến ở Pokrovsk, lực lượng Nga thả tới 450 quả bom lượn mỗi tuần chỉ trên một hướng, phá hủy các điểm phòng thủ kiên cố mà quân Ukraine mất nhiều tháng xây dựng, từ đó tạo điều kiện để quân đội Nga thâm nhập.

Vũ khí "đáng sợ nhất" của Nga san bằng pháo đài của Ukraine (Video: Telegram).

Một quả FAB-3000 có thể san phẳng một vị trí phòng thủ kiên cố, biến mạng lưới phòng ngự của Ukraine thành đống đổ nát và buộc binh sĩ phải co cụm ra những khu vực trống trải, nơi họ trở thành mục tiêu dễ dàng hơn.

Tại Pokrovsk, bom lượn của Nga phá hủy các vị trí phòng thủ của Ukraine, trong khi UAV cáp quang phong tỏa bầu trời, cắt đứt hậu cần khiến Kiev rơi vào một cuộc chiến tiêu hao mà họ bị bào mòn liên tục tới mức mất dần lãnh thổ.

Những quả bom lượn giá rẻ này, chỉ tốn vài chục nghìn USD mỗi quả, giúp máy bay Nga giảm thiểu rủi ro trước các hệ thống phòng không nguy hiểm nhất của Ukraine. Thay vì phải lao vào thả bom từ trên đầu mục tiêu, chúng có thể thả bom từ khoảng cách 40-65km.

Không có gì ngạc nhiên khi từ năm 2023, khi hàng trăm chiến đấu cơ ném bom Sukhoi Su-30 và Su-34 chuyển sang sử dụng bom lượn, tỷ lệ thiệt hại của các phi cơ này đã giảm xuống rõ rệt.

Để đối phó với bom lượn, Ukraine đã tìm cách gây nhiễu vũ khí này bằng hệ thống tác chiến điện tử hoặc tìm cách bắn hạ các máy bay Sukhoi của Nga.

Nhưng gây nhiễu đòi hỏi liên tục thích ứng, trong khi Nga liên tục bổ sung thêm các bộ thu tín hiệu vệ tinh mới cho những thế hệ bom lượn tiếp theo. Còn phòng không tầm xa thì thiếu hụt, vì không quân Ukraine phải ưu tiên bảo vệ các thành phố lớn và nhà máy điện trước tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga.

Một giải pháp mang tính dài hạn là làm suy yếu không quân Nga để giảm tần suất oanh kích.

Bay gần như hàng ngày để thả bom lượn, các máy bay Su-30 và Su-34 của Nga đã “tích lũy số giờ bay khiến khung thân giảm đáng kể sự bền bỉ”, hai nhà phân tích Nikolay Staykov và Jack Watling viết trong một báo cáo của Viện RUSI (London). Dù được thiết kế rất bền, máy bay chiến đấu vẫn có nguy cơ trở nên mất an toàn sau vài nghìn giờ bay.

Theo các chuyên gia, các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể siết chặt Sukhoi và chuỗi cung ứng để làm ảnh hưởng tới việc Nga bảo trì, bảo dưỡng, sản xuất tiêm kích mới.

Ngoài ra, Ukraine đang gia tăng các vụ tập kích trực tiếp các cơ sở sản xuất then chốt bằng UAV tầm xa. Chỉ cần các linh kiện chính xác bị chậm trễ một chút cũng đủ làm gián đoạn đáng kể việc sản xuất máy bay, các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định.