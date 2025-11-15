Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 31 khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh: New York Times).

Tình báo Ukraine: Nga sẽ sản xuất 120.000 bom lượn và 70.000 UAV

Reuters đưa tin, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) Vadim Skibitsky, Nga đặt mục tiêu sản xuất tổng cộng 120.000 bom lượn và 70.000 UAV tầm xa, bao gồm 30.000 UAV loại Geran trong năm 2025.

Ông Skibitsky lưu ý rằng trong số những loại bom lượn do Nga sản xuất, sẽ có 500 quả bom mới với tầm bay xa hơn, có thể vươn tới nhiều thành phố hơn trong lãnh thổ đối phương.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng cho biết quân đội Nga phóng từ 200 đến 250 quả bom lượn mỗi ngày. Trong tháng 10, trung bình mỗi ngày Nga phóng khoảng 170 quả.

Nga đang bắt đầu sản xuất hàng loạt một loại bom lượn mới có khả năng bay xa tới 200km từ vị trí phóng, Ông Skibitsky cho biết thêm rằng khoảng 500 quả bom như vậy dự kiến ​​sẽ được sản xuất vào cuối năm nay.

Kiev cũng tin rằng Nga đang nghiên cứu cải tiến cho phép những quả bom này bay xa tới 400km, điều này sẽ giúp Moscow tấn công nhiều thành phố hơn nữa mà không cần sử dụng tên lửa, ông nói thêm.

Kiev tuyên bố bẻ gãy hơn 100 đợt xung phong của Moscow

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 14/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 256 trận giao tranh, trong đó có 102 trận diễn ra tại mặt trận Pokrovsk. Moscow phóng 20 tên lửa, tiến hành 28 cuộc không kích, thả 58 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ cũng triển khai 3.263 UAV cảm tử và thực hiện 3.418 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipolye, và Orekhov.

Nga, Ukraine tập kích đường không "ăn miếng trả miếng"

Kênh Military Summary đưa tin, Nga và Ukraine lại có những cuộc tấn công ồ ạt.

Lực lượng Moscow sử dụng hơn 400 tên lửa và UAV để tập kích hàng loạt cơ sở hạ tầng quan trọng ở thủ đô Kiev và vùng Kiev.

Ngược lại, Kiev sử dụng hơn 200 UAV để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Bản đồ dưới đây của Military Analytics cho thấy đường bay của UAV và tên lửa trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào nước láng giềng.

Như bản đồ chỉ ra, hầu hết đường bay đều hội tụ về phía Kiev cho thấy ưu tiên tiếp tục được đặt lên hàng đầu của Moscow là thủ đô đối phương.

Bản đồ mô tả đường bay của các loại UAV và tên lửa Nga tập kích Ukraine đêm 13, rạng sáng 14/11 (Ảnh: Military Analytics).

Ukraine phản công thất bại ở Shakhovo

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đột phá trên toàn bộ chiến tuyến. Có thông tin cho rằng lực lượng Kiev đang chịu thất bại ở làng Shakhovo tại khu vực Dobropolye. RFAF đã ổn định được tình hình và đang chuẩn bị tiến công tiếp.

Các cuộc đột kích ở tỉnh Dnipropetrovsk đang gia tăng, với việc quân đội Nga tiến về phía nam Pokrovskoe dọc theo các cánh đồng và các đoạn video định vị địa lý xác nhận việc họ chiếm được làng Orestopil.

Tại Mirnograd, các hình ảnh trực quan cho thấy bộ binh Nga đã chiếm được những tòa nhà cao tầng đầu tiên ở trung tâm. Làng Rih lân cận cũng thất thủ.

Cùng lúc đó, các cuộc tiến công cơ giới của quân đội Ukraine (AFU) cũng đang diễn ra. Các video cho thấy xe tăng và xe bọc thép được sử dụng rộng rãi tại Stupochky và Predtechyne.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropettrovsk ngày 14/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng (Ảnh: Military Summary).

Nga đang chuẩn bị chặn đứng Ukraine trên bờ đông hồ Oskol

Theo kênh Readovka, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 20 RFAF đang chuẩn bị đột phá đến bờ hồ Oskol gần làng Rubtsy.

Cụ thể, sau khi xóa sổ khu vực nông thôn kiên cố tập trung tại Shandrigolovo, lực lượng Moscow đang tiếp tục đột phá. Giao tranh đang diễn ra tại làng Yarovaya, rào cản cuối cùng án ngữ phía trước Svyatogorsk.

Lực lượng Kiev sẽ buộc phải tháo chạy qua sông Seversky Donets đến một vị trí mới thuận lợi hơn, vì AFU sẽ không thể bảo vệ thành phố một cách hiệu quả mà không có nguy cơ bị "đẩy xuống nước".

Hơn nữa, quân đội Nga đã bắt đầu tập trung tại các vị trí của đối phương gần Korovy Yar và Aleksandrovka, chuẩn bị tấn công những khu định cư này.

Khu vực này rất quan trọng đối với cả hai bên. Ngoài các ngôi làng đã đề cập ở trên, lực lượng Kiev có thể tiếp cận con đường cuối cùng duy trì liên lạc hậu cần giữa lực lượng của họ trên bờ phía đông và đất liền. Tuyến đường này, đi qua làng Rubtsy, cho phép AFU chiếm giữ một khu vực rộng hàng chục km2.

Đối với Kiev, việc mất liên lạc hậu cần chỉ có một ý nghĩa: không thể sơ tán trang thiết bị và vũ khí hạng nặng. AFU cũng đang ở trong tình huống tương tự ở xa hơn về phía bắc, trên bờ đông sông Oskol gần khu vực Kupyansk. Họ được dự đoán sẽ đặc biệt kiên cường trong việc bảo vệ Korovy Yar và Vladimirovka.

Khu vực này có thể sẽ được Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 3 bảo vệ, một đơn vị sở hữu hiệu quả chiến đấu và động lực cao.

Do đó, AFU đang trông cậy vào việc duy trì một hành lang trên bộ nối khu vực phía đông hồ Oskol với hậu phương. Nếu lực lượng Kiev thất bại, họ sẽ thấy mình bị kẹt lại, bị ép xuống một chướng ngại vật nước.

Mặc dù lực lượng Kiev có thể kháng cự trong một thời gian, nhưng lựa chọn duy nhất còn lại của họ sẽ là di tản bằng thuyền và bỏ lại thiết bị hạng nặng. Do tính chất rộng lớn của cả hồ chứa và sông Oskol ở những khu vực đó, bất kỳ lối vượt sông thay thế nào đều không thể thực hiện được về mặt vật lý, ngoại trừ một điểm duy nhất gần cây cầu bị phá hủy ở phía tây nam Borovaya.

Trong trường hợp này, UAV và pháo binh Nga sẽ đơn giản là không cho phép đối phương di tản bất cứ thứ gì sang bờ phía tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại hồ Oskol ngày 14/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, trong đó, thọc sâu từ phía đông rất nguy hiểm (Ảnh: Readovka).

Sumy bắt đầu nóng lên

Nga đã phát động một loạt cuộc đột kích mới qua biên giới với tỉnh Sumy, xâm nhập làng Myropillya, kênh AMK Mapping đưa tin.

Lực lượng đặc nhiệm Chechnya "Akhmat", cùng với một tiểu đoàn bộ binh cơ giới thuộc Sư đoàn Xe tăng số 15 của quân đội Nga, đang tham gia chiến dịch tấn công từ làng Kucherov đến khu rừng rộng lớn ngay bên kia biên giới. Cho đến nay, chưa có tiến triển nào được xác nhận. UAV Ukraine đang hoạt động rất tích cực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 14/11. Lực lượng Moscow tích cực đột phá qua biên giới, tiến vào lãnh thổ đối phương (Ảnh: AMK Mapping).

Xe tăng, thiết giáp Nga ồ ạt tiến về Novopavlovka

Kênh Geroman cho biết, hoạt động chiến đấu của Nga đang diễn ra tại khu vực Dnipropetrovsk, theo kênh Geroman.

Quân đội Nga đột kích bằng xe bọc thép tại Novopavlovka. Xe tăng của họ đột kích tới phía bắc khu định cư. AFU nổ súng phá hủy một xe bọc thép bị bỏ lại, tuy nhiên họ không ngăn được bước tiến của đối phương. Kết quả là lực lượng Moscow phát triển được 2km vào trung tâm Novopavlovka.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: "Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ 36 thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 29 thuộc Cụm tác chiến phương Đông đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương hơn 4km và kiểm soát hoàn toàn khu định cư Orestopol thuộc tỉnh Dnipropetrovsk".

"Bất chấp hỏa lực dữ dội và nỗ lực phản công của AFU, các nhóm xung kích Nga đã tiến công dồn dập, duy trì nhịp độ trận chiến và không cho đối phương củng cố lực lượng... Các đơn vị Transbaikal đã phong tỏa một khu vực phòng thủ rộng lớn của lực lượng Kiev gần Velikomikhailovka từ hướng nam. Một khu vực phòng thủ rộng lớn hơn 12km2 đã được kiểm soát, với hơn 250 tòa nhà sạch bóng binh sĩ Ukraine", thông cáo viết.

Tại khu vực phía đông nam Dnipropetrovsk, quân đội Nga bắt đầu loại bỏ cứ điểm của đối phương tại khu vực hợp lưu của sông Volchya và sông Voronaya, một điểm phòng thủ của AFU tại Velikomikhailovka - Orestopol.

Nút phòng thủ này là một phần của cấu trúc hậu phương trong khu vực phòng ngự của lực lượng Kiev dọc trục Ivanovka - Gavrilovka - Velikaya Novoselka trong quá trình chuẩn bị cho cuộc phản công của họ vào năm 2023.

Cụm cứ điểm được thiết lập ở độ sâu tác chiến của khu vực và đảm bảo việc hình thành và triển khai chiến dịch phản công thứ hai, nằm ở địa hình thuận lợi cho phòng thủ, được bảo vệ bởi lòng sông Volchya và sông Voronaya cùng nhiều rừng rậm. Nơi đây có mạng lưới đường bộ phát triển, với những tuyến đường xuyên tâm và đường vòng giao nhau.

Trong tình hình tác chiến hiện tại, khu vực phòng ngự hiện ra lờ mờ bên sườn phải của các đơn vị Moscow đang tiến về phía nam, tạo ra mối đe dọa về một cuộc phản công từ bên sườn.

Bộ tư lệnh Cụm tác chiến phương Đông giữ vị trí tại khu định cư Volche đã yểm trợ cho sườn trái ở khu vực Volche - Novoselovka, và sau đó Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ 36 đã chiếm phần phía nam của tuyến phòng thủ (Velikomikhailovka - Orestopol).

Khu định cư Orestopol nằm ở bờ trái sông Volchya. Đối diện, trên bờ phải, là khu định cư Velikomikhailovka. Về phía đông, nó được bao phủ bởi một khúc quanh rộng của sông Volchya và rừng Dibrovskiy. Tuyến phòng thủ phía nam được bao phủ bởi lòng sông Voronaya và Volchya.

Việc phá hủy cứ điểm phòng thủ của AFU tại Velikomikhailovka - Orestopol, cùng với việc tiến về bờ phải sông Volchya, đảm bảo cho quân đội Nga kiểm soát hỏa lực trên tuyến đường quan trọng H-15 và khả năng hình thành vòng vây phía đông đối với tuyến Malynovka - Pokrovskoe - Kolmyitsy của lực lượng Kiev nằm ở phía tây.

Điều này sẽ cho phép khóa chặt AFU nằm trong khu vực này và từ đó bảo vệ sườn của các đơn vị Moscow đang tiến về phía nam theo hướng Danilovka - Gerasimovka, đồng thời tạo ra một mối đe dọa đối với sườn phải của phòng tuyến Gavrilovka - Podgavrilovka nằm ở phía bắc.

Kênh Ayden nhận định, khi Novopavlovka thất thủ, toàn bộ tuyến phòng thủ phía tây Pokrovsk cũng sụp đổ. Tuyến phòng thủ này đã được giữ vững trong một thời gian dài, tuy nhiên với việc giao tranh ở Mirnograd đang dần kết thúc, mặt trận Dnipropetrovsk sẽ còn nóng hơn nữa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 14/11. Moscow phát huy thế chủ động, tiếp tục tiến mạnh về phía bắc và giành quyền kiểm soát vùng rộng lớn ở trung tâm khu định cư (Ảnh: ZOV Military).

Trong khi đó, kênh KalibratedMaps cho rằng quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn làng Novopavlovka ở vùng Dnipropetrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlivka ngày 14/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và coi như đã kiểm soát khu định cư (Ảnh: KalibratedMaps).

Nga tiếp tục hạ gục binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho biết, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Tại Dimitrov (Mirnograd), Lữ đoàn Xung kích Cơ giới Cận vệ Độc lập số 5 mang tên A.V. Zakharchenko của Tập đoàn quân 51 thuộc Cụm tác chiến Trung tâm tiếp tục cuộc tấn công vào tiểu khu Vostochny, ở phía nam khu định cư, và theo hướng tiểu khu Zapadny, 49 tòa nhà đã được dọn sạch. Việc kiểm soát khu định cư Rog chính thức hoàn tất".

Việc truy tìm và hạ gục Ukraine tại các thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) và Dimitrov vẫn đang được lực lượng Moscow tiếp tục. Khu định cư Rog đã được kiểm soát. Các nhóm xung kích đang giao tranh trong nhà máy chế biến thịt ở vùng ngoại ô phía đông Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 14/11. Lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Kênh RVvoenkor cũng xác nhận thông tin của Ayden về việc quân đội Nga đã kiểm soát Rog gần Pokrovsk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi thông điệp chúc mừng các quân nhân thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 1435 vì thành tích này, đồng thời xác nhận việc kiểm soát Orestopol.

"Trong tuần qua, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Đông tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương và hoàn thành việc chiếm giữ làng Orestopol thuộc tỉnh Dnipropetrovsk", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết.