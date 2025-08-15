Nhà Trắng công bố lịch trình mới cho thượng đỉnh Mỹ - Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: RIA Novosti).

TASS dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Anchorage, bang Alaska sẽ bắt đầu vào lúc 11h ngày 15/8 giờ địa phương (2h ngày 16/8 giờ Việt Nam).

Như vậy, hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ diễn ra sớm hơn 30 phút so với thông báo ban đầu của Điện Kremlin.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump sẽ rời Anchorage và quay trở lại Washington vào lúc 17h45 phút cùng ngày.

Theo thông báo trước đó của Điện Kremlin, hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu bằng phần trao đổi riêng giữa 2 nhà lãnh đạo, trong đó chỉ có họ và 2 phiên dịch viên. Sau đó, các thành viên trong phái đoàn, mỗi bên gồm 5 người, sẽ tham gia vào cuộc họp.

Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa 2 nguyên thủ của Nga và Mỹ kể từ tháng 6/2021, khi ông Putin gặp Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Joe Biden tại Geneva. Ông Putin sẽ trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên tới thăm Alaska.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, cuộc gặp sẽ là cơ hội để Tổng thống Trump “ngồi xuống với Tổng thống Nga và xem có thể đạt được tiến triển gì để thúc đẩy việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và khôi phục hòa bình hay không".

Bà nhấn mạnh, Mỹ có rất nhiều công cụ để giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Tổng thống có nhiều công cụ có thể sử dụng nếu cần thiết, nhưng ông luôn nói rằng ngoại giao và đàm phán là phương cách chính để chấm dứt cuộc chiến này”, bà Leavitt cho biết.

Theo bà, Tổng thống Trump có khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới và “nhiều biện pháp khác” đối với Moscow, nhưng ông không muốn sử dụng chúng và sẽ chỉ thực hiện những bước đi này nếu buộc phải làm như vậy.

Về phía Nga, Tổng thống Putin đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột ở Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cũng hy vọng trong các giai đoạn đàm phán tiếp theo, Nga và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska, nơi sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga (Ảnh: BBC).

Giáo sư Zheng Anguang, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Nam Kinh (Trung Quốc), nhận định hội nghị thượng đỉnh tại Alaska có thể tạo điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn trong xung đột Ukraine sớm nhất có thể.

Vị chuyên gia này lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra tại Alaska là cuộc đối thoại trực tiếp giữa 2 nguyên thủ, cho phép trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng.

“Việc 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp trực tiếp cho thấy cam kết chân thành của cả 2 phía trong việc giải quyết xung đột Ukraine”, ông Zheng nói.

Theo ông Zheng, ngoài việc thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Ukraine, hội nghị thượng đỉnh này nhiều khả năng cũng sẽ giúp đạt được đồng thuận về kiểm soát vũ khí, bình thường hóa quan hệ Mỹ - Nga, và giảm nhẹ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga.

“Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố mong muốn khôi phục quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nga, ông ấy có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga và nới lỏng các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực tài chính, hàng không và các lĩnh vực khác của Nga”, vị chuyên gia bổ sung.